“Đọc sách, viết sách, làm sách”: Góc nhìn điện ảnh về nghề biên tập

Nhà văn Lee Hayoung vừa ra mắt cuốn sách mới Đọc sách, viết sách, làm sách, mở ra một hành trình độc đáo khám phá nghề biên tập, một công việc âm thầm nhưng đóng vai trò quyết định trong thành công của mỗi cuốn sách.

Cuốn sách đã khéo léo kết hợp trải nghiệm cá nhân của tác giả với những hình ảnh điện ảnh, tạo nên góc nhìn vừa gần gũi, vừa sống động về những con người thầm lặng nhưng đầy tâm huyết.

Bìa cuốn sách “Đọc sách, viết sách, làm sách” của tác giả Lee Hayoung (Ảnh: Tân Việt Books).

Ngay từ nhỏ, Lee Hayoung đã nuôi dưỡng niềm đam mê sách một cách đặc biệt. Cô thường xuyên khám phá các tủ sách tại văn phòng giáo sư, xưởng tranh của họa sĩ hay phòng thu nhạc của nhạc sĩ, luôn tìm thấy những cuốn sách và câu chuyện thú vị.

Bên cạnh sự nghiệp làm báo và viết sách, Lee Hayoung còn say mê thế giới điện ảnh. Cô cho rằng phim ảnh giúp mình gián tiếp trải nghiệm những cuộc đời xa lạ và gặp gỡ những con người chưa từng tiếp xúc. Chính vì vậy, cô đặc biệt quan tâm đến những nhân vật đọc sách, viết sách hay làm sách xuất hiện trong phim, rồi ghi lại cảm xúc riêng của mình qua từng trang viết.

Theo tác giả, trong các bộ phim, hình ảnh biên tập viên thường xuất hiện chủ yếu với vai trò nhân vật phụ và “địa vị kinh tế, xã hội của họ chưa đủ để thu hút thế hệ trẻ hiện nay”.

Sự nhạy cảm này đã thôi thúc Lee Hayoung tìm hiểu sâu hơn về những câu chuyện đằng sau những con người ít được nhắc đến, từ đó hình thành cuốn Đọc sách, viết sách, làm sách.

Nội dung cuốn sách xoay quanh những câu chuyện điện ảnh dựa trên ký ức của tác giả về các bộ phim cô từng xem. Ở mỗi bộ phim, độc giả sẽ gặp hình ảnh một hoặc vài biên tập viên.

Chẳng hạn, trong bộ phim Thiên tài, Lee Hayoung khắc họa Max Perkins, biên tập viên huyền thoại đã phát hiện những cây bút trẻ trở thành tượng đài văn học như Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald hay Thomas Wolfe. Dù gặp vô vàn khó khăn, Perkins vẫn kiên định hoàn thành công việc và nhận kết quả xứng đáng.

Dù dành cảm xúc cho cả nam và nữ biên tập viên, phần lớn cuốn sách tập trung vào nữ biên tập viên. Ví dụ, biên tập viên Sheila dù bị phản bội và thiếu tôn trọng vẫn tiếp tục công việc, tạo nguồn năng lượng cho những tác giả...

Đọc sách, viết sách, làm sách xoay quanh nhiều khía cạnh của người làm sách, viết sách, và biên tập viên. Ở mỗi nhân vật, Lee Hayoung bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc về con người và công việc của họ.

Lee Hayoung đã khéo léo đưa vào 12 bộ phim, tương ứng với 12 chương làm điểm tựa để độc giả cảm nhận sâu sắc hơn về từng nhân vật, từ Chương 1: Biên tập viên là người khơi dậy năng lượng sáng tạo, nhắc đến phim Đàn ông, phụ nữ và con trẻ đến Chương 3: Thấu hiểu và ủng hộ người nghệ sĩ với bộ phim Nửa đêm ở Paris hay Chương cuối: Chúng ta vẫn đang tìm kiếm nhau với Sách bán chạy...

Mỗi chương đều mang tới góc nhìn vừa điện ảnh vừa nhân văn, giúp người đọc thấy rõ vai trò quan trọng nhưng ít được biết đến của biên tập viên.