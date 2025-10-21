Lê Hạ Anh sau "Mưa đỏ": Nhan sắc thăng hạng, hé lộ mối quan hệ với bạn diễn

Trong Mưa đỏ Lê Hạ Anh đóng vai Hồng, cô gái lái đò trên sông Thạch Hãn, hằng đêm chở chiến sĩ sang sông, đến khu vực Thành cổ Quảng Trị để chiến đấu.

Dù thời lượng xuất hiện trên phim không quá nhiều, nhân vật Hồng vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tròn vai. Bên cạnh đó, chuyện tình giữa Hồng và chiến sĩ Cường (Đỗ Nhật Hoàng) cũng là điểm nhấn tạo sự lãng mạn, mềm mại trong bộ phim chiến tranh của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Lê Hạ Anh sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cùng với sức nóng của phim, Lê Hạ Anh nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Cô xuất hiện ở các chương trình, được nhiều nhãn hàng lựa chọn. Mới đây, mỹ nhân Mưa đỏ tại một sự kiện ở TPHCM, nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc rạng ngời.

Nữ diễn viên diện chiếc đầm màu kem, phối với cape (áo choàng không tay) bằng lụa organza, kết hợp trang sức ánh vàng sang trọng. Cô chọn phong cách trang điểm ngọt ngào, làm tóc nhẹ nhàng để tôn gương mặt thanh tú.

Khán giả nhận xét, Lê Hạ Anh thích hợp với phong cách thanh lịch, quý phái. Đời thường, nữ diễn viên cũng ưa chuộng những trang phục toát lên vẻ nhẹ nhàng, nữ tính. Với chiều cao 1,63m cùng đôi mắt to, vẻ đẹp nữ tính, cô được một số khán giả kỳ vọng trở thành "nàng thơ thế hệ mới" của màn ảnh Việt.

Lê Hạ Anh ghi điểm với phong cách thời trang thanh lịch, quý phái (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ về hành trình vừa qua, Lê Hạ Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương từ khán giả. Nhờ đó, cuộc sống và sự nghiệp của cô cũng có nhiều thay đổi. Nữ diễn viên cho biết, bản thân cảm thấy may mắn và vinh dự khi được tham gia Mưa đỏ. Nhờ đó, cô có được những kỷ niệm đáng nhớ và học thêm điều quý giá.

Phim không chỉ giúp cái tên Lê Hạ Anh đến gần với khán giả mà còn mở ra nhiều cơ hội, là động lực lớn giúp cô kiên trì trên hành trình sự nghiệp của mình. Nữ diễn viên trân trọng những cơ hội mà phim mang tới cho mình và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới.

Lê Hạ Anh hội ngộ Hứa Vĩ Văn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lê Hạ Anh tiết lộ, sau Mưa đỏ cô vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với các bạn diễn trong phim. Với Đỗ Nhật Hoàng, nữ diễn viên cho biết, cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc sau khi phim đóng máy.

Lê Hạ Anh cũng dành nhiều lời khen cho đàn anh Hứa Vĩ Văn. Nữ diễn viên chia sẻ, cô ấn tượng với vẻ ngoài lịch lãm của anh. Trên phim trường, Hứa Vĩ Văn làm việc chuyên nghiệp, luôn quan tâm đến mọi người còn ngoài đời là người rất gần gũi.

Hạ Anh sinh năm 1995, quê quán ở Gia Lai, từng được biết đến khi chiến thắng cuộc thi Ngôi sao thời trang năm 2011. Năm 2012, Hạ Anh góp mặt trong chung kết Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh (Miss Photo).

Từ cơ duyên này, người đẹp lấn sân diễn xuất, đóng nhiều phim điện ảnh đến phim truyền hình như Yêu đi đừng sợ, Cả một đời ân oán, Đánh cắp giấc mơ, Lật mặt: 48h… nhưng sự nghiệp chưa để lại nhiều dấu ấn cho khán giả.

Khoảng một năm trở lại đây, Hạ Anh bắt đầu nhận được sự chú ý khi góp mặt vào một số phim truyền hình ăn khách miền Nam như: Kế hoạch hoàn hảo, Chiếc vòng ngọc bích, Mùa sậy trổ bông, Luật trời...

Hoàng Thư