Lân Nhã xin lỗi vì giá vé đêm nhạc ở Hà Nội cao ngang Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn

Hòa nhạc của ca sĩ Lân Nhã mang tên NHÃ CONCERT dự kiến diễn ra ngày 7/12 tại Hà Nội và ngày 20/12 tại TPHCM. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin được công bố, một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều nhất là giá vé, nhất là khi chương trình diễn ra gần thời điểm với concert của Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn.

Theo đó, đêm nhạc của Lân Nhã tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) có giá vé dao động từ 900.000 đồng đến 4,2 triệu đồng. Trong khi đó, đêm nhạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) có mức giá từ 2,5 đến 5,9 triệu đồng. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá này khá cao, gần bằng concert của những tên tuổi như Mỹ Tâm hay Hà Anh Tuấn.

Lân Nhã gửi lời xin lỗi khán giả về giá vé concert ở Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, trong buổi trò chuyện cùng khán giả, Lân Nhã liên tục xin lỗi về những ý kiến xoay quanh giá vé. Anh cho biết: "Ê-kíp đã cố gắng hạ hết mức có thể. Ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, số ghế ít hơn Nhà hát Hòa Bình, chi phí di chuyển âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc từ TPHCM ra Hà Nội nữa.

Mọi thứ đều đội lên rất nhiều nên giá vé phải cao hơn. Nhưng sau concert này, tôi chắc chắn sẽ làm các đêm phòng trà với giá vé dễ tiếp cận hơn".

Ca sĩ cũng cho biết, anh ít sử dụng mạng xã hội nên đôi khi chậm nắm thông tin. "Tôi nghĩ chị Mỹ Tâm, anh Hà Anh Tuấn hay bản thân tôi đều có lượng khán giả riêng. Sau một thời gian đi hát, đứng trên nhiều sân khấu khác nhau, tôi cảm nhận rất rõ điều đó. Không hiểu sao năm nay lại có nhiều anh chị em cùng làm concert như vậy, nhưng với tôi, đây là lần đầu tiên tôi tự làm một concert cho riêng mình", Lân Nhã chia sẻ.

Trước đó, năm 2019, Lân Nhã từng làm chung đêm nhạc với Uyên Linh, còn lần này là dự án độc lập, được anh xem như một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Nam ca sĩ cho biết đây là lần đầu tiên anh tổ chức đêm nhạc của riêng mình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một số khán giả cũng để lại bình luận cho rằng công tác quảng bá cho NHÃ CONCERT còn yếu, thậm chí có người nghĩ đây chỉ là một đêm nhạc phòng trà nên bất ngờ khi thấy giá vé cao. Trước góp ý này, Lân Nhã tiếp tục nhận lỗi và nói anh hoàn toàn hiểu cảm giác của khán giả.

"Tôi hiểu vì sao mọi người cảm thấy như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi tự làm một đêm nhạc riêng, nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Tôi xem những góp ý đó là điều cần thiết để mình làm tốt hơn. Lần này tôi tự làm gần như mọi thứ, nên chắc chắn có nhiều điều phải rút kinh nghiệm, đặc biệt là trong khâu quảng bá", anh nói.

Khi được hỏi sẽ "tung chiêu" gì trong đêm nhạc để tri ân khán giả, nam ca sĩ nói: "Tôi vốn không giỏi chiêu trò. Với tôi, điều quan trọng nhất của một ca sĩ vẫn là giọng hát và sự chân thành gửi gắm trong từng ca khúc. Tôi nghĩ khán giả đã quen tôi với hình ảnh giản dị và cách hát tự nhiên, không màu mè".

Lân Nhã cũng cho biết, anh tạm ngưng nhận lịch diễn phòng trà và các show bán vé trong giai đoạn này để dành toàn bộ thời gian tập luyện cho concert cá nhân.

Dịp này, Lân Nhã lần đầu trải lòng về hành trình làm nghề và những thay đổi sau nhiều năm gắn bó với âm nhạc.

"Có thể năm nay là năm tôi có rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ, trong nhận thức và ngay cả trong cách hát. Nhưng tôi cảm thấy vui vì những thay đổi đó, nó cho mình nhiều bài học và trải nghiệm quý giá trong cuộc sống.

Chặng đường đi hát của tôi không đến 15 năm, vì có đến 7-8 năm là đi lồng tiếng. Tôi đi hát lại từ khoảng năm 2017, nhưng chính giai đoạn đó tôi mới thật sự thấy mình được sống cùng âm nhạc và khán giả", anh tâm sự.

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân "chỉ biết hát, không biết làm gì khác" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về album NHÃ 2025, Lân Nhã cho biết sản phẩm được anh ấp ủ suốt hơn 2 năm, quy tụ nhiều tên tuổi lớn như nhạc sĩ Hoài Sa, Đức Trí... Nam ca sĩ chia sẻ thêm: "Tôi biết nhiều người thắc mắc vì sao tôi toàn hát nhạc xưa mà ít khi ra bài mới. Thật ra, tôi vẫn sẽ hát nhạc xưa vì đó là điều tôi yêu, là dòng chảy gắn bó với mình lâu nay. Nhưng lần này, tôi muốn gửi đến khán giả những bài hát mới, phù hợp với tâm trạng và sự đồng điệu nội tâm của mình".

Khi được hỏi có nhận lời tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai hay không, Lân Nhã chia sẻ: "Tôi rất thích chương trình đó và vẫn theo dõi các phần thi của mọi người. Nhưng tôi thấy mình không hợp. Tôi chỉ biết hát thôi chứ không biết làm gì khác, nói chuyện thì chậm nữa, nên chắc không phù hợp với chương trình giải trí như vậy".