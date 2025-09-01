Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa lần đầu công khai hôn nhau

Nụ hôn công khai bùng nổ mạng xã hội

Khoảnh khắc ngọt ngào này diễn ra tại buổi hòa nhạc của ca sĩ Giang Huệ ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Weibo.

Theo truyền thông địa phương, khoảnh khắc Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa xuất hiện tại đêm nhạc của ca sĩ nổi tiếng Giang Huệ diễn ra vào tối 30/8.

Khoảnh khắc Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn nhau xuất hiện trên màn hình lớn trong đêm nhạc khiến khán giả phấn khích (Ảnh: Cắt từ video).

Khi 2 ngôi sao điện ảnh đang say sưa thưởng thức âm nhạc, hình ảnh của họ bất ngờ được chiếu lên màn hình lớn trên sân khấu. Tận dụng khoảnh khắc đó, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã cùng tháo khẩu trang và trao nhau một nụ hôn nồng nàn, khiến hàng nghìn khán giả có mặt tại đó vỡ òa trong sự phấn khích.

Nụ hôn chớp nhoáng nhưng đầy tình cảm của cặp đôi quyền lực C-biz (giới giải trí Trung Quốc) đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, trở thành câu chuyện được bàn tán nhiều nhất trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Bởi vì đây là lần đầu tiên hai ngôi sao công khai thể hiện tình cảm một cách thân mật trước công chúng. Hành động này càng có ý nghĩa khi cặp đôi vốn nổi tiếng với lối sống khép kín, ít khi chia sẻ chuyện riêng tư.

Khoảnh khắc này diễn ra chỉ một tháng sau khi Lâm Tâm Như kỷ niệm 9 năm ngày cưới một cách kín đáo trên mạng xã hội. Cô chỉ đăng tải hình ảnh một chai rượu vang cùng ba biểu tượng đơn giản số 9, chai rượu và một trái tim.

Dù không có lời nói nào, thông điệp về 9 năm hôn nhân bền chặt của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn được truyền tải một cách tinh tế và sâu sắc, đủ để công chúng nhận ra tình cảm thầm lặng nhưng vững chãi của họ.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vừa kỷ niệm 9 năm hôn nhân bền chặt (Ảnh: Jimu, Weibo).

Chuyện tình 10 năm từ bạn thân đến bạn đời

Chuyện tình của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa được xem là một trong những câu chuyện lãng mạn và đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Họ đã là bạn bè thân thiết suốt hơn một thập kỷ trước khi chính thức trở thành một cặp đôi.

Theo tiết lộ từ một người bạn thân của Hoắc Kiến Hoa, nam diễn viên đã có tình cảm với Lâm Tâm Như ngay từ lần hợp tác đầu tiên, nhưng không dám thổ lộ vì sợ bị từ chối.

Anh chấp nhận giữ mối quan hệ bạn bè, âm thầm dõi theo và bảo vệ cô từ phía sau. Mối tình đơn phương kéo dài cho đến năm 2016, khi Hoắc Kiến Hoa chủ động ngỏ lời yêu.

Thời điểm đó, Lâm Tâm Như đã bước sang tuổi 40. Cô đã tìm được một người bạn đời chân thành, không ồn ào và đầy tin cậy. Chỉ vài tháng sau khi công khai hẹn hò, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ tại Bali (Indonesia) trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp thân thiết.

Hình ảnh Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trong đám cưới 9 năm trước (Ảnh: Sohu).

Một điều đặc biệt là vào thời điểm đó, Lâm Tâm Như đã mang thai đứa con đầu lòng. Khi thừa nhận mối quan hệ với người hâm mộ, cô hạnh phúc chia sẻ rằng mình đã tìm được "một người yêu đích thực và người đó chính là bạn thân của cô". Chuyện tình của họ đã phá vỡ mọi định kiến, chứng minh rằng sự chân thành và kín đáo mới là nền tảng vững chắc cho hạnh phúc.

Sau khi kết hôn và chào đón con gái đầu lòng vào đầu năm 2017, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung vun đắp gia đình. Đây là một quyết định táo bạo đối với hai ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng cũng cho thấy họ trân trọng cuộc sống riêng tư và muốn dành thời gian chất lượng cho tổ ấm nhỏ.

Trong những năm gần đây, Lâm Tâm Như chuyển hướng mạnh sang lĩnh vực sản xuất phim, trở thành một nhà đầu tư và giám chế tài ba. Cô gặt hái thành công vang dội với nhiều dự án chất lượng cao như loạt phim trinh thám Hoa đăng sơ thượng (Light the Night).

Bộ phim này không chỉ được phát hành trên nền tảng Netflix mà còn nhận về vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn về chất lượng và tư duy điện ảnh hiện đại. Điều này đã khẳng định vị thế của cô không chỉ là một diễn viên mà còn là một nhà làm phim có tầm nhìn.

Hoắc Kiến Hoa dành nhiều thời gian chăm con gái (Ảnh: Sina).

Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa gần như vắng bóng khỏi màn ảnh suốt vài năm qua. Anh chỉ tham gia một vài phim điện ảnh mang tính nghệ thuật như hoặc xuất hiện trong các sự kiện do bạn bè thân thiết tổ chức.

Truyền thông ghi nhận anh dành phần lớn thời gian cho con gái và gia đình, hoàn toàn tránh xa mọi thị phi. Cuộc sống bình yên, không bon chen danh vọng của anh đã trở thành một hình mẫu hiếm có trong giới giải trí đầy cạnh tranh.

Nụ hôn công khai bất ngờ của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa khiến công chúng vô cùng bất ngờ nhưng không phản cảm. Nụ hôn ấy, giữa biển người, chính là một tuyên ngôn giản dị, chân thực nhất cho một tình yêu đã tìm thấy bến đỗ bình yên của cặp đôi Hoa ngữ.