Kim Tae Hee thừa nhận, hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng

Yoo Quiz On The Block là chương trình trò chuyện hiếm hoi mà Kim Tae Hee góp mặt trong vòng 15 năm trở lại đây. Trong chương trình, cô nhận được những câu hỏi liên quan tới sự nghiệp và cuộc sống gia đình với tài tử Bi Rain.

Kim Tae Hee và Bi Rain tổ chức một hôn lễ đơn giản tại nhà thờ trước sự chứng kiến của người thân và một số bạn bè thân thiết vào năm 2017 sau gần 5 năm hẹn hò. Sau 8 năm chung sống, minh chứng tình yêu của họ là 2 cô con gái đáng yêu, lém lỉnh.

Kim Tae Hee và Bi Rain kết hôn từ năm 2017 (Ảnh: Naver).

Kim Tae Hee và Bi Rain đều là những ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc nhiều năm qua. Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Tae Hee hiện sở hữu khối tài sản khoảng 16 triệu USD trong khi chồng cô - Bi Rain - nắm trong tay khoảng 55 triệu USD.

Những năm qua, cặp đôi giữ cuộc sống hôn nhân của họ thật riêng tư. Nữ diễn viên xứ Hàn cho biết, cô muốn 2 con gái trưởng thành như bạn bè cùng trang lứa nên hai vợ chồng cô quyết định không công khai hình ảnh, thông tin về các con trên mạng xã hội.

Trong cuộc trò chuyện gần đây, Kim Tae Hee thừa nhận, hôn nhân và việc làm mẹ khiến cô thay đổi rất nhiều, hoàn thiện bản thân hơn. Khi được hỏi về ngoại hình của các con, nữ diễn viên cho biết, các con đều thừa hưởng ngoại hình của cha và mẹ.

Nữ diễn viên xinh đẹp cũng chia sẻ về cách nuôi dạy con trong chương trình. Cô nói: “Tôi cố gắng không mắng con. Nuôi dạy con cái là công việc đòi hỏi nhiều cảm xúc, vì vậy đôi khi mẹ và chồng tôi phải chịu áp lực từ tôi. Vì vậy tôi cố gắng không làm điều đó”.

Kim Tae Hee tham gia chương trình "Yoo Quiz On The Block" (Ảnh: News).

Tuy nhiên, mỹ nhân xứ Hàn thừa nhận, dù không tranh cãi quá nhiều, cô và chồng vẫn có những bất đồng về cách dạy con.

Nữ diễn viên thừa nhận, chồng cô rất yêu chiều 2 công chúa nhỏ, thường xuyên mua đồ ăn vặt cho 2 con gái ăn. Trong khi đó, Kim Tae Hee lại muốn các con ăn uống lành mạnh, tránh xa đồ ăn vặt. Điều này khiến vợ chồng cô không ít lần tranh cãi.

Nói về trải nghiệm mang bầu và làm mẹ, Kim Tae Hee xúc động thừa nhận: “Tôi mang thai con đầu lòng vào đúng tuần trăng mật và tôi thuộc tuýp người khó nuôi con nên việc nuôi con khó khăn hơn cả việc sinh nở. Tôi từng nghĩ sinh con thứ 2 sẽ quá sức, nhưng mọi chuyện lại đến một cách tự nhiên và tôi đã nghỉ 5 năm để chăm các con. Giờ đây, tôi muốn tham gia nhiều dự án hơn”.

Kim Tae Hee cho biết thêm, khi làm mẹ, cô càng hiểu và thông cảm với mẹ mình hơn. Ngọc nữ xứ Hàn nói, mẹ cô vốn rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con nên hai mẹ con từng có thời điểm căng thẳng. Song, giờ đây khi đã làm mẹ, cô hiểu hơn tấm lòng và suy nghĩ của bà.

Kim Tae Hee và Bi Rain luôn có cách để gìn giữ hôn nhân (Ảnh: Naver).

Vợ của tài tử nổi tiếng xứ Hàn tâm sự, việc nuôi dạy con không phải là một hành trình dễ dàng: “Tôi đã rất căng thẳng khi nuôi dạy con cái, nhưng giờ các con đã lớn hơn nhiều, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Các con càng trưởng thành, tôi càng cảm thấy mình đã sai khi đối xử không tốt với mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ”.

Nhắc đến cuộc hôn nhân trong mơ với Bi Rain, Kim Tae Hee không khỏi xúc động và thừa nhận, cô tin rằng lựa chọn của mình là đúng.

Khi được hỏi về lý do lựa chọn Bi Rain làm chồng, nữ diễn viên xứ Hàn trả lời: “Có lẽ, hai chúng tôi nhớ lại chuyện tình này theo cách khác nhau. Anh ấy thường tặng tôi những món quà nhỏ xíu, nhưng rất tinh tế, không hề tạo cảm giác nặng nề. Những lúc tôi mệt mỏi hay buồn bã, tôi chỉ cần mở quà ra là thấy vui trở lại. Vì vậy, lần đầu tiên tôi đã chủ động nhắn tin cho anh ấy”.

Về phần mình, Bi Rain luôn biết ơn sự hy sinh của vợ và trân trọng cô. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 8 này, anh nói: “Người hy sinh nhiều nhất chính là vợ tôi - Kim Tae Hee. Đàn ông, dù mất tất cả, chỉ cần còn gia đình thì có thể vì họ mà buông bỏ tự ái, sẵn sàng quỳ gối trước bất kỳ ai. Tôi cũng vậy. Dù tương lai thế nào, kể cả thất bại, tôi vẫn đủ tự tin bắt đầu lại từ con số 0, miễn là bên cạnh còn gia đình”.

Kim Tae Hee được khen ngợi khi sở hữu cả nhan sắc, trí tuệ (Ảnh: News).

Kim Tae Hee (SN 1980) được coi là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc. Thời đi học, Kim Tae Hee đã được xem là "nữ thần giảng đường" với vẻ ngoài nổi bật.

Năm 2005, Kim Tae Hee tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và bước chân vào làng giải trí. Cô dần khẳng định danh tiếng qua các bộ phim như: Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard... và duy trì vị trí ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn hơn chục năm qua.

Kim Tae Hee nổi tiếng không chỉ nhờ vẻ đẹp tự nhiên, lối sống “sạch” mà còn bởi tài năng và học vấn đáng ngưỡng mộ. Cô là một trong số ít những ngôi sao được đánh giá cao ở 3 khía cạnh gồm: Sắc đẹp, trí tuệ và sự nghiệp.

Nữ diễn viên hiện tích cực quảng cáo cho dự án Butterfly. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô với màn ảnh rộng sau thời gian dài tạm nghỉ để sinh con và chăm sóc gia đình. Trong phim, Kim Tae Hee xuất hiện với gương mặt mộc, thể hiện khả năng nói tiếng Anh khá lưu loát.