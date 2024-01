Xuất hiện lướt qua, Kim Tae Hee vẫn gây sốt vì nhan sắc không tuổi

Ngày 21/1, tập cuối của bộ phim truyền hình Welcome To Samdal-ri đã lên sóng. Kim Tae Hee chỉ là khách mời của phim nhưng vẫn có sức hút mạnh mẽ.

Tập cuối của Welcome To Samdal-ri đạt 12,3% tỉ suất bạn xem đài, tăng gần 2% so với tập trước và trở thành tập có tỉ suất bạn xem đài cao nhất cả bộ phim.

Kim Tae Hee làm khách mời trong tập cuối của bộ phim "Welcome To Samdal-ri" (Ảnh: jttc).

Trong một vài phút ngắn ngủi, Kim Tae Hee khoe trọn vẹn vẻ ngoài quyến rũ, nụ cười rạng rỡ. Dù đã bước vào tuổi 44, nữ thần sắc đẹp xứ Hàn vẫn sở hữu gương mặt tươi tắn, dáng vóc cân đối. Nhờ vậy, cô vẫn được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí xứ kim chi, được các nhãn hàng tin tưởng mời làm gương mặt đại diện.

Trên mạng xã hội, hình ảnh của Kim Tae Hee trong bộ phim đã được chia sẻ mạnh mẽ và nhận được nhiều bình luận khen ngợi. Phần lớn khán giả đều trầm trồ trước vẻ ngoài trẻ trung của nữ thần sắc đẹp, một số khác cũng bày tỏ mong muốn được thấy Kim Tae Hee trong nhiều tác phẩm khác.

Vẻ ngoài của nữ diễn viên 44 tuổi khiến người hâm mộ trầm trồ (Ảnh: Naver).

Kim Tae Hee vẫn duy trì ngôi vị nữ thần sắc đẹp của làng giải trí xứ Hàn hơn 20 năm qua (Ảnh: jttc).

Welcome To Samdal-ri là dự án phim truyền hình thứ 2 mà Kim Tae Hee góp mặt trong vòng một năm qua. Năm 2023, cô trở lại màn ảnh nhỏ xứ Hàn với bộ phim truyền hình Lies Hidden in My Garden đóng cùng Lim Ji-yeon, Kim Sung-oh và Choi Jae-rim. Trong phim, Kim Tae Hee vào vai nữ chính.

Phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên, xoay quanh cuộc đời của hai người phụ nữ sống hai cuộc sống khác nhau. Trong phim, Kim Tae Hee vào vai Moon Joo Ran, một phụ nữ có cuộc sống hoàn hảo với chồng giàu, con khôn, khiến nhiều người ghen tị.

Cuộc sống hoàn mỹ của cô bất ngờ bị làm phiền bởi mùi lạ phát ra từ sân vườn nhà. Cùng Sang Eun (Lim Ji-yeon đóng), một phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình, Joo Ran dần tìm ra những bí mật đen tối...

Ngoài "Welcome To Samdal-ri", Kim Tae Hee còn tham gia bộ phim "Lies Hidden in My Garden" trong năm qua (Ảnh: News1).

Lies Hidden in My Garden được nhận xét mang một màu sắc hoàn toàn mới mẻ trong loạt phim Kim Tae Hee từng tham gia. Dù tỉ suất bạn xem đài không phải quá ấn tượng nhưng khán giả vẫn dành lời khen ngợi cho ngôi sao thế hệ 8X khi cô dám bước qua vùng an toàn, dám thử sức trong những dạng vai mới, những bộ phim mang màu sắc đen tối…

Nhà sản xuất của Lies Hidden in My Garden dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên 44 tuổi: "Kim Tae Hee thực sự đã sống với nhân vật Joo Ran. Cô ấy không chỉ phù hợp với ngoại hình của nhân vật Joo Ran mà còn lột tả xuất sắc nội tâm nhân vật. Mọi biểu cảm sợ hãi, lo lắng của cô đều hoàn hảo".

Sau Lies Hidden in My Garden hay Welcome To Samdal-ri, khán giả yêu mến Kim Tae Hee hi vọng được gặp lại nữ diễn viên nhiều hơn trong các hoạt động nghệ thuật hay tác phẩm có chất lượng. Kể từ khi lập gia đình và sinh con, Kim Tae Hee ít tham gia các hoạt động của làng giải trí, tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Kim Tae Hee hiện có cuộc sống nhiều đồng nghiệp ao ước với sự nghiệp ổn định, tài sản hàng chục triệu USD và một mái ấm hạnh phúc (Ảnh: Naver).

Kim Tae Hee bắt đầu hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2000. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), cô phát triển công việc diễn viên. Cô dần khẳng định danh tiếng qua các bộ phim như Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard... và duy trì vị trí ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn suốt nhiều năm qua.

Nhiều năm qua, cùng Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun, Kim Tae Hee được xem là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí xứ Hàn. Năm 2017, cô kết hôn cùng nam ca sĩ, diễn viên Bi (Rain) sau gần 5 năm hò hẹn tìm hiểu.

Đám cưới diễn ra rất giản dị với sự góp mặt của bạn bè thân thiết hai bên gia đình. Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee hạn chế hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Hiện, dù không đóng phim thường xuyên, ngôi sao 44 tuổi kiếm bộn tiền nhờ việc kinh doanh bất động sản và cho thuê nhà. Theo truyền thông Hàn Quốc, tài sản của Kim Tae Hee ước tính khoảng 16 triệu USD và cô nằm trong Top 10 minh tinh giàu nhất làng giải trí xứ kim chi.