Sao Việt công khai ảnh 10 năm trước: Một á hậu từng nặng 90kg gây sốc

Gần đây, trào lưu đăng ảnh "Nhìn lại năm 2016" nhận được sự hưởng ứng của dân mạng. Nhiều sao Việt cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc được chụp cách đây 10 năm, kể về những thay đổi ngoại hình, sự nghiệp và cuộc sống sau hành trình trưởng thành suốt thập kỷ qua.

Á hậu Thảo Nhi Lê nhìn lại bức ảnh 10 năm trước và nhận xét bản thân cô thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, người đẹp cho biết có những thứ "gần như không đổi".

"Tôi vẫn là tôi, chỉ là trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, vững vàng hơn. Năm 2016, tôi vừa khám phá thế giới, vừa loay hoay tìm chính mình, theo đuổi giấc mơ làm blogger thời trang, thử mọi phong cách quần áo. Không biết từ lúc nào, tôi yêu Việt Nam rất nhiều và ở đây đến tận hôm nay", Thảo Nhi Lê bộc bạch.

Bức ảnh fashionista (người dẫn đầu xu hướng thời trang) Châu Bùi năm 18 tuổi khiến nhiều khán giả thích thú. Người hâm mộ nhận xét Châu Bùi cách đây 10 năm có vẻ ngoài ngây thơ nhưng vẫn toát lên khí chất thu hút tự nhiên.

"Mười năm qua đã lấy đi 8kg cân nặng. Đọc bình luận mới biết có nhiều bạn khán giả ngày xưa dùng ảnh này của tôi để làm ảnh đại diện. Tôi cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều", Châu Bùi chia sẻ.

Người mẫu, ca sĩ Quỳnh Anh Shyn đăng bức ảnh chụp năm 2016 và hoài niệm về tuổi 20. Cô cho biết giai đoạn này, cô yêu thích phong cách trẻ trung, nhí nhảnh, thường đeo kính giãn tròng, dùng phụ kiện màu sắc rực rỡ trong các buổi chụp hình.

Minh Hằng nhớ lại cách đây 10 năm với những dấu ấn tuổi 29 như: Check-in nhiều nơi trên khắp thế giới, làm đại sứ các nhãn hàng, đóng 2 bộ phim điện ảnh là Bao giờ có yêu nhau, Sắc đẹp ngàn cân. Lúc này, cô cũng tìm được một nửa trong tình yêu, "chốt đơn" bạn trai - người hiện tại là chồng. "Hóa ra năm ấy tôi đã rực rỡ đến thế", Minh Hằng chia sẻ.

Siêu mẫu Minh Tú thích thú nhìn lại 10 năm trước với những hình ảnh khác biệt so với hiện tại.

Hoa hậu Kỳ Duyên đăng loạt ảnh nhìn lại một thập kỷ. Nhiều khán giả nhận xét Kỳ Duyên năm 20 tuổi có vẻ ngoài trẻ trung, cá tính còn hiện tại thu hút nhờ sự đằm thắm, sang chảnh đúng với độ tuổi 30.

Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên nhận được sự quan tâm của khán giả khi đăng những bức ảnh thời quá khứ. Cô cho biết, cách đây 10 năm, cô là một nữ sinh mang nhiều tự ti về ngoại hình, cân nặng lên tới 90kg.

"Đây là chặng đường dài của cảm xúc, nỗ lực, kỷ luật và bài học. Tôi biết ơn cuộc đời luôn cho mình cơ hội để thay đổi, tự tin hơn mỗi ngày, học được nhiều hơn về bản thân, cách sống, cách yêu thương chính mình. Mười năm qua, rất nhiều điều đã đổi khác, chỉ mong trái tim vẫn giữ được sự trong trẻo như ngày đầu", á hậu chia sẻ.

Cách đây 10 năm, ca sĩ Dương Hoàng Yến theo đuổi phong cách có phần "bụi bặm", cá tính. Khán giả nhận xét giọng ca 9X có ngoại hình ít thay đổi theo thời gian, càng trưởng thành lại càng xinh đẹp hơn.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh cũng là một trong những mỹ nhân được khen ngoại hình trẻ trung khi hưởng ứng trào lưu nhìn lại 10 năm. Khán giả nhận xét cô dường như không già đi, khuôn mặt 10 năm trước và hiện tại không có nhiều dấu vết thời gian.

MC Hoàng Oanh nhớ kỷ niệm cách đây 10 năm, trong đó có lần đầu đứng chung sân khấu dẫn chương trình cùng đàn anh Trấn Thành tại Giải thưởng truyền hình HTV. "2016-2026, một chặng đường thật đẹp. Tiếp tục thăng hoa trên con đường ước mơ của mình nhé tôi ơi", Hoàng Oanh chia sẻ.

Ca sĩ, rapper MLee chia sẻ bức ảnh chụp vào năm 2016 và gọi đây là một trong những cột mốc rực rỡ suốt hành trình trưởng thành. Thời điểm này, MLee đã hoạt động âm nhạc được vài năm, tích cực phát hành nhiều bài hát sôi động gắn với hình ảnh cá tính quen thuộc. Cô cũng được khán giả biết đến khi tham gia Bước nhảy Hoàn vũ 2016.

Sau này, MLee dần biến đổi nhiều phong cách đa dạng hơn. Cô ghi dấu ấn tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1 (2023) và vào đội hình thắng cuộc.

Ảnh: Facebook nhân vật