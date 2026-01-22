"Bạn gái tin đồn" của Anh Tú: Nhan sắc như búp bê, đóng phim Tết Trấn Thành

Gần đây, ca sĩ LyLy nhận được sự quan tâm của khán giả khi tham gia Thỏ ơi! - phim Tết sắp ra rạp của đạo diễn Trấn Thành. Người hâm mộ bất ngờ bởi trong lần đầu lấn sân màn ảnh, người đẹp sinh năm 1996 đã đảm nhận vai trò quan trọng trong phim Tết.

Qua hình ảnh được tiết lộ, Lyly xuất hiện với mái tóc ngắn, vào vai chị "Bờ Vai" Hải Linh, người dẫn dắt một talkshow có những cuộc trò chuyện gây tò mò. Với ngoại hình cuốn hút, LyLy hứa hẹn mang đến màu sắc mới mẻ cho tác phẩm điện ảnh khai thác đề tài về giới trẻ của Trấn Thành.

Năm ngoái, LyLy ghi dấu ấn khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Cô được khen hội tụ những thế mạnh như ngoại hình sáng, khả năng viết nhạc, giọng hát ngọt ngào... Một số ca khúc có sự góp giọng của LyLy như Từng, We belong together... được yêu thích, thu hút hàng triệu lượt xem.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã bị loại ở vòng thi đấu live thứ 2 khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Một số ý kiến còn cho rằng LyLy bị loại vì chưa quyết liệt thể hiện tham vọng, còn khá an toàn, e dè so với các thí sinh khác.

Chia sẻ về hành trình tại cuộc thi, LyLy cho biết cô khá buồn vì chưa thể hiện được hết những gì mình mong muốn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết cô sẽ cố gắng chứng minh cho khán giả thấy bản thân luôn tiến bộ mỗi ngày.

"Mọi sự nhiệt huyết, cống hiến không bao giờ lãng phí. Kết quả có thể không đến ngay lúc này, nhưng sẽ đến vào lúc mình không ngờ tới. Tôi tin điều đó, nên luôn làm mọi thứ với tâm huyết để không phải hối hận", LyLy bộc bạch.

Dù không đạt thứ hạng cao tại Em xinh say hi, LyLy vẫn là một trong những ca sĩ được yêu thích trong nhiều nhạc hội dành cho giới trẻ. Năm qua, cô còn tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Dù thể lực, vóc dáng không phải lợi thế, cô luôn cố gắng hết khả năng trong từng nhiệm vụ.

Ở tuổi 30, LyLy được khen trẻ trung hơn tuổi thật, nhan sắc được ví như búp bê. Làn da trắng sáng, đường nét thanh tú là lợi thế giúp ca sĩ chinh phục nhiều phong cách, thu hút mọi ánh nhìn.

Ngoài ra, LyLy còn nhận được nhiều lời khen nhờ sở hữu vòng eo "con kiến". Nữ ca sĩ thường chọn trang phục hở eo để khoe triệt để vòng hai thon gọn. Nhiều video Lyly khoe sắc vóc gợi cảm thu hút triệu lượt xem trên mạng xã hội. Về những tranh cãi cho rằng LyLy phẫu thuật thẩm mỹ, nữ ca sĩ chưa từng lên tiếng.

Trên sân khấu, giọng ca Em không trách anh đâu theo đuổi hình tượng trẻ trung, cá tính, diện trang phục nhiều màu sắc kết hợp phụ kiện bắt mắt. Ngày thường, LyLy ưa chuộng những thiết kế đơn giản về phom dáng như áo phông, quần jeans, quần yếm...

Bên cạnh sự nghiệp và ngoại hình, đời tư của LyLy cũng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Những năm gần đây, LyLy và ca sĩ Anh Tú vướng nghi vấn hẹn hò. Sau màn hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc năm 2020, cặp đôi liên tục xuất hiện bên nhau tại nhiều sự kiện, chương trình truyền hình, thoải mái đăng hình, tương tác trên mạng xã hội.

Thậm chí, Anh Tú và LyLy còn từng bị người hâm mộ soi bằng chứng đang sống chung nhà.

Cặp đôi cũng thường xuyên bị các nghệ sĩ đồng nghiệp trêu chọc trên sóng truyền hình. Trong Em xinh say hi, MC Trấn Thành thường xuyên nhắc đến Anh Tú ngay trước mặt LyLy khiến cô ngượng ngùng. Những nghệ sĩ khác như Trường Giang, HIEUTHUHAI cũng nhiều lần "úp mở" về chuyện tình cảm của cặp đôi.

Hồi tháng 12/2025, bức ảnh LyLy và Anh Tú ngồi bên nhau tại một chương trình âm nhạc hút hơn 63.000 lượt thích và hàng ngàn bình luận. Khán giả khen hai nghệ sĩ có ngoại hình xứng đôi.

Tuy vậy, LyLy và Anh Tú chưa từng xác nhận mối quan hệ tình cảm. Trong một bài phỏng vấn năm 2025, ca sĩ cho biết cô không chủ động đánh bóng tên tuổi bằng những vấn đề riêng tư.

"Tôi tin không có nghệ sĩ nào mong muốn âm nhạc của mình bị xếp sau chuyện tình cảm. Âm nhạc với người nghệ sĩ là điều tiên quyết. Tôi và Anh Tú đều đang hoàn thiện bản thân mỗi ngày để cống hiến cho khán giả. Còn tin đồn tình cảm, tôi nghĩ đôi khi cũng là gia vị giúp mọi người có phút giây giải trí", LyLy cho hay.

Về phía Anh Tú, nam ca sĩ từng chia sẻ, anh xem LyLy là một người thân thiết, còn khán giả cho rằng mối quan hệ này là tình bạn, tình yêu hay tri kỷ đều được.

LyLy sinh năm 1996, được biết đến sau cuộc thi Sing My Song năm 2018. Cô sáng tác nhiều ca khúc hit như 24h, Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh), Missing you (LyLy), Anh nhà ở đâu thế, Sao anh chưa về nhà, Đen đá không đường (AMEE)... Trước khi tham gia Em xinh say hi 2025, LyLy từng tham gia một số chương trình như The Next Stage (Trung Quốc), Our Song Vietnam...

Ảnh: Facebook nhân vật