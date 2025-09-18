Khoảnh khắc HIEUTHUHAI bị khán giả quá khích kéo áo, sờ soạng gây tranh cãi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc HIEUTHUHAI cùng các đồng nghiệp di chuyển trong vòng vây khán giả tại một địa điểm công cộng. Chỉ ít phút xuất hiện, nam rapper lập tức thu hút sự chú ý, khiến hàng trăm người chen lấn, xô đẩy để tiếp cận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc diễn ra tại Bắc Ninh, nơi HIEUTHUHAI cùng các thành viên chương trình 2 ngày 1 đêm có buổi ghi hình mới đây.

Khoảnh khắc HIEUTHUHAI bị khán giả vây kín (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong clip, đội ngũ an ninh nỗ lực tạo lối đi nhưng không kiểm soát nổi dòng người. Nhiều khán giả quá khích còn có hành động kéo áo, sờ soạng, chạm vào người HIEUTHUHAI khiến anh khó khăn di chuyển. Dù nam rapper vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thậm chí mỉm cười, song khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền và gây ra nhiều tranh cãi.

Không ít ý kiến tỏ ra bức xúc thay cho nam ca sĩ: "Nghệ sĩ quay liên tục đã mệt rồi, gặp cảnh này chắc khó chịu lắm"; "Nhìn Hiếu thấy thương luôn, xin mọi người nhẹ tay với thần tượng"; "Hâm mộ thì cũng nên để nghệ sĩ thở chứ, chen lấn, sờ soạng thì phản cảm quá"...

HIEUTHUHAI cùng các thành viên trong "2 ngày 1 đêm" tất bật ghi hình những ngày qua (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hiện phía nam rapper lẫn nhà sản xuất chương trình chưa lên tiếng về sự việc này. Tuy nhiên, những hình ảnh trên khiến nhiều người lo ngại về tình trạng khán giả quá khích trong các sự kiện đông người.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng từng rơi vào tình huống tương tự. Hồi tháng 4, đoạn video Sơn Tùng M-TP bị một khán giả nam bất ngờ lao lên sân khấu ôm chầm, nắm áo không buông cũng khiến dư luận xôn xao.

Dù giữ thái độ điềm tĩnh và liên tục trấn an khán giả, Sơn Tùng M-TP vẫn lộ rõ sự lúng túng trong tình huống bất ngờ. Chỉ đến khi lực lượng bảo vệ có mặt, sự việc mới được giải quyết.