HIEUTHUHAI trình diễn máu lửa, cởi áo trên sân khấu gây chú ý

Được biết, màn trình diễn của HIEUTHUHAI nằm trong đêm nhạc diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TPHCM) vào cuối tuần qua, với hơn 12.000 khán giả tham dự.

Nam ca sĩ xuất hiện cuối cùng, khép lại đêm nhạc. Dù xuất hiện lúc nửa đêm, anh vẫn giữ chân khán giả khi mang đến các bản hit quen thuộc như Vệ tinh, Nước mắt cá sấu, NOLOVENOLIFE, Hẹn gặp em dưới ánh trăng và Walk.

HIEUTHUHAI được khán giả chờ đợi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, ở phần trình diễn ca khúc Walk, HIEUTHUHAI bất ngờ cởi áo ngoài, chỉ mặc áo ba lỗ, trình diễn đầy máu lửa trên sân khấu. Hành động này khiến khán giả bên dưới không ngừng hò hét, sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trước đó, tại đêm nhạc tổ chức ở Las Vegas (Mỹ), HIEUTHUHAI từng gây chú ý khi thực hiện động tác rút dây thắt lưng, vén áo trước hàng nghìn khán giả. Đặc biệt, tình huống anh "quất dây thắt lưng", lắc hông bên dàn vũ công nữ từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Lần này, anh thể hiện vũ đạo máu lửa nhưng chừng mực hơn.

HIEUTHUHAI cởi áo khi biểu diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài HIEUTHUHAI, đêm nhạc còn có sự góp mặt của loạt nghệ sĩ đình đám như Trúc Nhân, Chi Pu, MONO, Pháp Kiều… Dù thời tiết ban đầu không thuận lại, hàng ngàn khán giả vẫn đội mưa, cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ, hòa giọng và nhún nhảy theo từng giai điệu.

Chi Pu khoe vũ đạo nóng bỏng trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, Chi Pu cũng có màn trình diễn bùng nổ với tạo hình quyến rũ, cá tính. Cô mang đến loạt tiết mục nhiều màu sắc với vũ đạo cuốn hút qua các ca khúc Đóa hoa hồng, Finding you, Anh ơi ở lại và Talk to me. Sự biến hóa liên tục từ quyến rũ đến mạnh mẽ giúp Chi Pu trở thành một trong những điểm nhấn của chương trình.