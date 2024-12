Khánh Vân, Midu và những đám cưới đình đám nhất showbiz Việt trong năm 2024

Hoa hậu Khánh Vân - Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long

Đám cưới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân gây chú ý cuối năm nay. Hôn lễ của người đẹp và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long diễn ra tối 12/12, tại TPHCM, ở một trung tâm tiệc cưới với không gian trang trí lộng lẫy, xa hoa.

Nhiều nghệ sĩ Việt có mặt để chung vui cùng vợ chồng Khánh Vân như: Minh Tú, Kỳ Duyên, Ngô Kiến Huy, Xuân Lan, Hà Anh, Ngọc Châu, Mâu Thủy, Nhã Phương...

Trên sân khấu, cô dâu và chú rể rơi nước mắt vì xúc động. Hoa hậu Khánh Vân bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình vì luôn yêu thương, ủng hộ cô. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long cũng không cầm được nước mắt khi được cha Khánh Vân trao gửi. Chú rể nói lời cảm ơn Khánh Vân đã dành thanh xuân tươi đẹp cùng anh, luôn yêu thương anh dù anh có khuyết điểm và chênh lệch tuổi tác.

Khánh Vân tên đầy đủ là Nguyễn Trần Khánh Vân, sinh năm 1995 tại TPHCM. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, sau đó đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 và vào đến top 21.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long sinh năm 1978, hơn Khánh Vân 17 tuổi. Anh hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh từ năm 2004, từng hợp tác với nhiều diễn viên, người mẫu, hoa hậu trong làng giải trí Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Diễn viên Anh Đức - Quỳnh Anh

Tối 10/9, đám cưới của diễn viên Anh Đức và hotgirl Anh Phạm diễn ra ở một trung tâm tiệc cưới sang trọng tại TPHCM. Hôn lễ của cặp đôi có sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ như: Trường Giang - Nhã Phương, Trấn Thành - Hari Won...

Trong ngày trọng đại, Anh Đức bật khóc nói: "Tôi có sự trưởng thành như ngày hôm nay và một đám cưới với nhiều yêu thương của mọi người, đều nhờ bố mẹ. Ngày xưa, bố mẹ lấy nhau, đến cả một tấm ảnh cưới cũng không có".

Anh Đức sinh năm 1987, là diễn viên, nghệ sĩ hài. Ngoài ra, anh còn theo đuổi lĩnh vực MC, ca hát, từng ra MV. Phim gần nhất Anh Đức tham gia là Mai do Trấn Thành đạo diễn.

Anh Phạm tên thật là Phạm Quỳnh Anh, sinh năm 1999, từng học Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Năm 2017, cô ra mắt với vai trò diễn viên, góp mặt trong nhiều MV và một số phim như: Đường về có nhau, Hoa hậu giang hồ, Idol tỷ phú, Bình minh đỏ... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Diễn viên Midu - doanh nhân Minh Đạt

Hôn lễ của diễn viên Midu và thiếu gia Minh Đạt là một trong những đám cưới đẹp như cổ tích của showbiz Việt trong năm 2024 này. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức vào tối 29/6, tại một trung tâm tiệc cưới lớn ở TP Thủ Đức (TPHCM).

Buổi tiệc diễn ra trong không gian xa hoa, hoành tráng. Nhiều nghệ sĩ Việt có mặt để chung vui cùng vợ chồng Midu như: Ninh Dương Lan Ngọc, Sam, Nhã Phương, Trường Giang, Puka, Jun Phạm, Vy Oanh, Trương Quỳnh Anh, Lan Khuê, Mai Phương Thúy...

Khoảnh khắc sánh đôi của nữ diễn viên bên chồng thiếu gia được khán giả khen đẹp đôi như công chúa, hoàng tử. Tiệc cưới cũng tái hiện cảnh "tuyết rơi" bằng 15.000 bông tuyết pha lê làm thủ công, gợi lại kỷ niệm thời điểm mới làm quen của Midu và bạn đời.

Midu cho biết chủ đề đám cưới "Tuyết rơi giữa mùa hè" mang thông điệp về những điều tưởng chừng không thể nhưng nếu chúng ta cố gắng, đặt niềm tin vào nó thì mọi điều đều sẽ thành hiện thực.

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Năm 2007, cô giành Quán quân cuộc thi tuổi teen, sau đó trở thành người mẫu ảnh. Năm 2009, Midu bén duyên với điện ảnh qua phim Thiên thần áo trắng. Năm 2012, cô gây chú ý khi tham gia phim Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ.

Chồng Midu tên Minh Đạt, kém cô 1 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Minh Đạt hiện là giám đốc vận hành chi nhánh công ty của gia đình, đồng thời làm phó chủ nhiệm một câu lạc bộ doanh nhân tại TPHCM (Ảnh: Linh Lê Chí, Nhân vật cung cấp).

Siêu mẫu Minh Tú - doanh nhân Christopher

Một trong những đám cưới đình đám và được chú ý của showbiz Việt trong năm nay là của siêu mẫu Minh Tú. Người đẹp và chồng Tây - doanh nhân Christopher - tổ chức tiệc cưới tại một trung tâm hội nghị sang trọng ở TP Thủ Đức (TPHCM) vào tối 13/4.

Lễ cưới của nữ siêu mẫu quy tụ nhiều hoa hậu, người mẫu, diễn viên nổi tiếng trong showbiz Việt như: Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang - Nhã Phương, Minh Hằng, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Puka - Gin Tuấn Kiệt, Đức Phúc, Hòa Minzy....

Minh Tú xuất hiện trong trang phục áo dài đỏ, đội mấn. Lý do người đẹp chọn diện trang phục này vì muốn gợi nhớ lại hình ảnh năm xưa của cha và mẹ. Mỹ nhân sinh năm 1991 nói cô muốn khoảnh khắc thiêng liêng của đời mình có hình ảnh song thân bên cạnh, đặc biệt là người cha quá cố.

Chồng của Minh Tú diện vest đen lịch lãm. Trang phục đón khách của cô dâu và chú rể nhằm ẩn ý sự giao thoa của phương Tây và Á Đông. Trước đó, Minh Tú và Christopher tổ chức tiệc cưới thân mật vào tháng 3/2024 với sự hiện diện của đông đảo người thân cùng bạn bè thân thiết nhất.

Minh Tú, 33 tuổi, quê TPHCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model.

Christopher hơn Minh Tú 10 tuổi, là doanh nhân làm việc ở Việt Nam và nhiều nước châu Á trong 15 năm qua. Họ quen nhau 12 năm, công khai mối quan hệ năm 2021. Tháng 11/2023, cô chủ động cầu hôn trong lần về thăm gia đình anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).