Vì sao Võ Hạ Trâm hát ở đại lễ hút hàng triệu lượt xem, nhiều người khóc?

Gần đây, tiết mục Viết tiếp câu chuyện hòa bình do Võ Hạ Trâm và Đông Hùng thể hiện ở Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước gây sốt mạng xã hội.

Võ Hạ Trâm - Đông Hùng thể hiện "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (Video: VTV).

Hôm 2/5, video tiết mục đạt 700.000 lượt xem, xếp vị trí thứ 5 trong danh sách âm nhạc thịnh hành của YouTube Việt Nam.

Ngoài ra, nhiều clip về màn thể hiện của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng cũng đạt từ 1 đến 4 triệu lượt xem trên các nền tảng như Facebook, TikTok với hàng chục ngàn bình luận từ khán giả.

Nhiều dân mạng đánh giá Viết tiếp câu chuyện hòa bình là dấu ấn đáng nhớ của chương trình nghệ thuật ở lễ kỷ niệm. Khi Võ Hạ Trâm cất tiếng hát ngay câu đầu tiên, người theo dõi trực tiếp ở đại lễ lẫn những khán giả xem qua sóng truyền hình đều xúc động, rưng rưng nước mắt.

Dân mạng cho biết dù họ yêu thích bản gốc do Duyên Quỳnh thể hiện, nhưng phiên bản do Võ Hạ Trâm và Đông Hùng mang đến vẫn rất khác biệt, thể hiện được chất giọng nội lực, tạo nên những cảm xúc hào hùng. Do đó, khán giả nhận xét ban tổ chức chương trình đã rất sáng suốt, chọn đúng ca sĩ thể hiện ca khúc này tại đại lễ 30/4.

Một khán giả bình luận: "Màn trình diễn quá hay và quá cảm xúc. Cảm ơn hai ca sĩ, đặc biệt là Võ Hạ Trâm đã dẫn dắt người nghe đến với không gian lịch sử hào hùng của ông cha ta bằng câu mở đầu không thể cảm động hơn. Tự hào và biết ơn khi là người con đất Việt, chảy trong mình dòng máu yêu nước nồng nàn với tinh thần tiếp nối cha anh đi trước".

Một người khác viết: "Mình lần đầu nghe ca khúc này qua bản của ca sĩ Duyên Quỳnh, thấy da diết và nhớ về quá khứ. Còn Võ Hạ Trâm hát khiến bao xúc cảm trong lòng mình trỗi dậy, cảm thấy tràn đầy màu sắc hy vọng ở tương lai tươi sáng, cảm giác sôi sục mà thế hệ trẻ cần".

"Võ Hạ Trâm là ca sĩ có chuyên môn vững, hát rõ lời, đúng nhạc, có cảm xúc, sự nhấn nhá hùng hồn, có phong thái trang nghiêm, phù hợp với tinh thần long trọng của lễ diễu binh, diễu hành", một dân mạng chia sẻ.

"Mình bắt đầu thích bài này từ khi nghe Võ Hạ Trâm hát ở buổi tổng duyệt. Nhiều ca sĩ chỉ hát hay ở đoạn cao trào, nhưng Võ Hạ Trâm hát ngay câu đầu đã khiến người nghe nổi da gà, cảm xúc chạm thẳng trái tim", một ý kiến khác cho biết.

Khán giả để lại nhiều bình luận tích cực cho sự thể hiện của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng sau tiết mục ở đại lễ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng bày tỏ xúc động về tiết mục của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng. "Trong khung cảnh thiêng liêng đó, những giọng hát tốt nhất, cảm xúc nhất được vang lên đã truyền tải được sự hào hùng thật sự của bài hát, chạm tới trái tim hàng triệu người, trong đó có tôi", anh nói.

Nhiều nghệ sĩ như NSND Hồng Vân, ca sĩ Phương Thanh, Nguyên Vũ, đạo diễn Nguyễn Phương Điền... cũng để lại bình luận tích cực về màn thể hiện của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng ở lễ kỷ niệm 30/4, đồng thời chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có cột mốc mới đáng tự hào trong sự nghiệp sáng tác.

Về những ý kiến so sánh giữa bản gốc của Duyên Quỳnh và bản của Võ Hạ Trâm - Đông Hùng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng sự ra đời, tồn tại của bài hát có sự góp sức của Duyên Quỳnh, đồng thời mong muốn người nghe tôn trọng các nghệ sĩ thể hiện.

Nhạc sĩ khẳng định anh và ca sĩ Duyên Quỳnh luôn sẵn sàng tôn trọng sự chỉ đạo, sắp xếp của đạo diễn cùng ban tổ chức trong việc lựa chọn ca sĩ có hình ảnh, tên tuổi phù hợp để thể hiện những bài hát trong chương trình.

Nguyễn Văn Chung cho biết, anh tôn trọng năng lực của Võ Hạ Trâm - Đông Hùng, ngược lại, Võ Hạ Trâm và Đông Hùng cũng tôn trọng Duyên Quỳnh.

"Dù chưa thỏa thuận bằng văn bản, nhưng trong thâm tâm tôi luôn xem Duyên Quỳnh là ca sĩ độc quyền bài hát này. Người kiên trì giúp cho bài hát dần đến được với khán giả từ cuối năm 2023 đến tận bây giờ, để nó được lan tỏa mạnh mẽ và được chọn làm một trong những bài hát ở lễ kỷ niệm 30/4 là Duyên Quỳnh", nhạc sĩ nhấn mạnh.