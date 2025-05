BTV Quang Minh, Vân Hugo bị xử phạt, Google, TikTok phải gỡ quảng cáo sữa

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) - xác nhận đơn vị của bà vừa ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với BTV Quang Minh và MC Vân Hugo do sai phạm trong hoạt động quảng cáo. Tổng số tiền phạt 2 nghệ sĩ là hơn 100 triệu đồng.

"Trong tuần này BTV Quang Minh và MC Vân Hugo sẽ đến Cục nộp phạt", bà Huyền thông tin.

BTV Quang Minh và Vân Hugo bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xử phạt hơn 100 triệu đồng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo đó, trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành vào ngày 28/4, ông Trần Quang Minh (BTV Quang Minh) bị xử phạt 37,5 triệu đồng với hành vi: Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định tại Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng sử dụng tên của bác sĩ, theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 148/QĐ-XPHC.

Bà Nguyễn Thanh Vân (MC Vân Hugo) bị phạt 70 triệu đồng, theo Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Theo quyết định xử phạt, cả 2 đều phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là xóa quảng cáo và buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 26/4, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng ra cùng lúc công văn số 907 gửi nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới và công văn số 908 gửi trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trong nước.

Hai công văn này yêu cầu các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trong nước và xuyên biên giới cung cấp dịch vụ tại Việt Nam là Meta, Google và TikTok Pte. Ltd phải thực hiện ngay các nội dung như: Đầu tiên là rà quét, phát hiện và ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo có nội dung liên quan đến 84 sản phẩm sữa bị Bộ Công an và Bộ Y tế công bố thu hồi và khuyến cáo không sử dụng trên nền tảng, ứng dụng do đơn vị mình cung cấp, quản lý.

Thứ 2 là chủ động cập nhật danh sách các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi hoặc khuyến cáo không sử dụng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền để rà quét, ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời các nội dung quảng cáo liên quan.

Thứ 3 là thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quảng cáo trên mạng, nhất là quảng cáo liên quan đến nhóm sản phẩm, thực phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo.

Tại họp báo thường kỳ quý I năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã mời BTV Quang Minh và MC Vân Hugo lên làm việc về việc quảng cáo sữa.

"Trong quá trình làm việc, 2 nhân vật này có nói rằng, họ quảng cáo trên trải nghiệm cá nhân của mình nhưng chúng tôi cho rằng, chưa từng có tài liệu nào chứng minh hiệu quả của việc uống sữa tăng chiều cao.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi nhận lời quảng cáo cho nhãn hàng. Họ phải kiểm tra xem những lời quảng cáo có vượt ra ngoài công dụng, tính năng, thành phần của sản phẩm không?", bà Huyền nói.

Tại họp báo, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cũng cho rằng, một số người nổi tiếng, nghệ sĩ thường có nhận thức và hiểu biết pháp luật về vấn đề quảng cáo rất yếu.

Họ nhận hợp đồng và ký kết hợp đồng quảng cáo một cách dễ dãi, không quan tâm nhiều đến nội dung được cung cấp, không xem xét liệu nó có đúng sự thật hay không, điều này dẫn đến việc vi phạm pháp luật.

"Nhiều nghệ sĩ khi quảng cáo thường có xu hướng biến tấu nội dung được giao, thêm thắt nhiều chi tiết không có trong nội dung gốc, thậm chí đưa ra những tuyên bố phóng đại. Ví dụ, nếu được nói về chiều cao vượt trội, họ có thể tự ý thêm vào con số cụ thể mà không có căn cứ", ông Tự Do nói.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, chia sẻ thêm rằng, nghệ sĩ thường sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục hoặc tên của các đơn vị, cơ quan y tế (bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế), thư cảm ơn của người bệnh hoặc bài viết của bác sĩ để quảng cáo, đây là hành vi bị cấm.