Nghệ sĩ Khánh Huyền trải lòng khi bị "ghét cay ghét đắng" trên phim

Bộ phim "Giấc mơ của mẹ" đang bước vào giai đoạn cao trào khi các nhân vật nảy sinh tình cảm với nhau. Đáng nói, nhân vật bà Hồng (nghệ sĩ Khánh Huyền) ban đầu tỏ ra yêu quý Trà My (Diễm My 9x) nhưng từ khi biết cô là người yêu của con trai mình là Trọng Khang (Quốc Anh), bà lại chuyển sang ghét bỏ.

Không chỉ "hành" con dâu tương lai trong công việc, bà nhiều lần tỏ thái độ bực tức, thậm chí trách mắng. Sự thay đổi đột ngột của bà Hồng khiến nhiều khán giả thấy khó hiểu. Trên mạng xã hội, không ít bình luận bày tỏ bức xúc về nhân vật này.

Mới đây, nghệ sĩ Khánh Huyền đã quyết định lên tiếng. Cô mong khán giả nhìn nhận tình tiết phim theo nhiều góc độ khác nhau để có thể hiểu hết ý nghĩa của các biến cố.

Diễn viên Khánh Huyền vào vai bà Hồng trong "Giấc mơ của mẹ" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo diễn viên Khánh Huyền, nguyên nhân bà Hồng ngăn cản chuyện tình yêu của con trai xuất phát từ lòng ích kỷ của một người mẹ thương con.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Bà Hồng phản đối tình yêu của con trai không phải vì Trà My nghèo. Trước đó, bà rất yêu quý Trà My vì xuất phát điểm của cô là một người lao động chăm chỉ như bà ngày xưa. Thế nhưng, bởi vì Trà My đã chia sẻ quá nhiều bí mật riêng cho bà nghe. Vô tình, điều này khiến bà thấy được những mặt trái của gia đình cô. Lúc này, bà bị khựng lại và không còn tin vào Trà My nữa. Đối với một người mẹ sống cả đời vì con và mong muốn con hạnh phúc, bà cảm thấy không vui nên đã bộc lộ sự khó chịu đó với Trà My".

Nghệ sĩ Khánh Huyền cũng giải thích rằng bà Hồng từng chịu nhiều bất công trong quá khứ, lại chỉ có một mình Trọng Khang là chỗ dựa tinh thần nên có tâm lý sợ con mình tổn thương, sợ mất đi con trai.

Còn ngoài đời, nghệ sĩ Khánh Huyền khẳng định: "Tất nhiên bà Hồng là bà Hồng, bà Huyền là bà Huyền. Ngoài đời, tôi có thể sẽ cư xử khác vì tôi là một người phụ nữ của thời đại và bản thân tôi cũng không phải con nhà giàu nên cách nhìn nhận của mình khác với nhân vật trong phim".

Nữ diễn viên cũng không quên trấn an những khán giả đang "sôi sục" vì những tình tiết trong phim: "Bản thân tôi cũng hay đùa với mọi người rằng sắp đến giai đoạn mọi người ghét bà Hồng lắm nhưng mà mọi người yên tâm, về sau sẽ bớt ghét thôi. Phim mà, phải có quá trình nhất định để hiểu được nội dung".

Bà Hồng và ông Phát (Huỳnh Anh Tuấn thủ vai) trong phim "Giấc mơ của mẹ" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khánh Huyền sinh năm 1971, từng là một trong những gương mặt nổi bật của truyền hình phía Bắc, được khán giả yêu thích qua các phim: Nụ tầm xuân, Người thổi tù và hàng tổng... Thời gian sau này, cô chuyển vào TPHCM sinh sống, ít tham gia phim ảnh.