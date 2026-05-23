Khán giả thích thú ngắm cánh buồm bằng tre cao hơn 6m tại Bảo tàng Hà Nội

Ngày 22/5, Lễ khai mạc triển lãm Dong buồm và trao giải Top 10 Awards 2025 đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội.

Đây là sự kiện đánh dấu chặng cuối của hành trình tuyển chọn 30 công trình xuất sắc nhất từ 363 đồ án kiến trúc, nội thất và công trình xanh trên toàn quốc.

Ba cánh buồm làm bằng tre, được đặt ở không gian ngoài trời của Bảo tàng Hà Nội (Ảnh: Lạc Thành).

Mùa giải năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển động mới của tư duy thiết kế đương đại thông qua 3 hạng mục: Nhà ở, nội thất, công trình xanh.

Kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng - Trưởng Ban tổ chức sự kiện - cho hay, giải thưởng hướng tới trở thành “bộ lọc chất lượng cao” của ngành kiến trúc, nhằm ghi nhận những công trình tiêu biểu có đóng góp về không gian sống, giá trị nhân văn và xu hướng phát triển bền vững.

Tại triển lãm, công chúng thích thú ngắm tác phẩm Dong buồm, gồm 3 cánh buồm cao 6,4m làm bằng tre, được đặt ở sân khấu ngoài trời của bảo tàng.

Kiến trúc sư Phương Đoàn - Đại diện đơn vị thiết kế tác phẩm - cho biết, lấy cảm hứng từ hình tượng cánh buồm no gió, không gian tác phẩm được tổ chức theo cấu trúc hướng tâm với “lõi di sản”, tác phẩm truyền tải tinh thần hội nhập, sáng tạo nhưng vẫn neo giữ giá trị văn hóa bản địa của kiến trúc Việt Nam.

"Chất liệu của 3 cánh buồm này là tre - một chất liệu mang tính bản địa, tự nhiên. Ba cánh buồm đều hướng lên trời, tượng trưng cho sự kỳ vọng, thể hiện tinh thần đổi mới nhưng vẫn được dẫn dắt bởi chiều sâu văn hóa", ông Phương Đoàn cho biết.

Kiến trúc sư Phương Đoàn chia sẻ thêm, 3 cánh buồm được đặt ở sân khấu ngoài trời ở Bảo tàng Hà Nội đến cuối tháng 9 cho công chúng tham quan. Đơn vị thiết kế kỳ vọng, với chất liệu bằng tre, tác phẩm sẽ được trưng bày 1 năm, sau đó có thể sẽ phủ cây dây leo để tạo sự gần gũi thiên nhiên với người tham quan.

Khán giả tham quan tác phẩm "Dong buồm" tại triển lãm (Ảnh: BTC).

Kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng chia sẻ thêm rằng, trên 3 cánh buồm có treo các đồ án thiết kế đoạt giải ở các hạng mục.

"Bên cạnh đó, hình ảnh cái đó - đặc trưng của vùng sông nước - tượng trưng cho hạt mầm tương lai cũng xuất hiện bên cạnh cánh buồm. Từ vật liệu tre đan đến trải nghiệm không gian mở đều hướng tới việc đưa kiến trúc đến gần hơn với công chúng bằng cảm xúc tự nhiên và gần gũi", Kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng bày tỏ.

Triển lãm kéo dài đến 31/9 tại Bảo tàng Hà Nội.