Huỳnh Lập xúc động khi Hữu Đằng nhắc lại kỷ niệm thời mới vào nghề

Trong tập phát sóng mới đây của chương trình A.I LÀ AI?, phiên bản AI của Huỳnh Lập gây ấn tượng khi nói chính xác nhiều thông tin, thậm chí còn kể chuyện Một nén nhang giống hệt phong cách của nam nghệ sĩ.

"Bản sao ảo" này còn tiết lộ nhiều bí mật của dàn khách mời Lê Nhân, Quỳnh Lý, Quang Trung, Lê Giang... Kết quả, người đứng sau phiên bản AI lộ diện là nghệ sĩ Hữu Đằng.

Hữu Đằng xúc động nhắc lại kỷ niệm với Huỳnh Lập thời mới vào nghề (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ lý do hóa thân thành Huỳnh Lập, Hữu Đằng xúc động kể: "Lúc tôi mới vào nghề, tham gia một cuộc thi hài, chính Huỳnh Lập là người giúp tôi "chuốt" tác phẩm. Khi thấy tôi diễn hết mình trên sân khấu đến nỗi bị trầy tay, Lập đã cho tôi băng dán cá nhân, hướng dẫn tôi diễn nhẹ nhàng lại.

Hôm sau gặp nhau, Lập vẫn nhớ và hỏi thăm vết thương của tôi. Điều đó khiến tôi rất xúc động vì lúc đó Lập đã có vị trí cao trong nghề. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng Lập thành công sớm, mà vẫn rất hòa đồng, dễ thương. Về sau, dự án nào nếu có vai phù hợp, Lập đều gọi cho tôi".

Những chia sẻ của Hữu Đằng khiến Huỳnh Lập và các nghệ sĩ không khỏi xúc động. Diễn viên Lê Nhân cho biết, anh biết ơn Huỳnh Lập vì "không có Lập thì không có tôi".

Diễn viên Quang Trung cũng chia sẻ, là bạn học chung trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, anh luôn ngưỡng mộ sự chăm chỉ, sáng tạo của Huỳnh Lập. Lê Giang cũng cho rằng Huỳnh Lập luôn đổi mới, sáng tạo, không bao giờ ngơi nghỉ.

Trước những chia sẻ xúc động của các đồng nghiệp, Huỳnh Lập cho biết: "Trong cuộc sống bình thường, chúng ta không có nhiều cơ hội để nói với nhau những điều này. Đây là lúc để nói cho nhau nghe, nói cho khán giả nghe về chặng đường đã qua".

Xuất thân từ một nhóm hài, Huỳnh Lập chiếm được cảm tình của khán giả nhờ lối diễn tự nhiên, linh hoạt. Năm 2015, nam diễn viên đoạt giải Quán quân Cười xuyên Việt. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Lập không chỉ là diễn viên mà còn là đạo diễn của nhiều vở kịch, phim chiếu mạng thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong khi đó, Hữu Đằng giành danh hiệu Quán quân Tiếu lâm tứ trụ 2017 và dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua các gameshow, phim sitcom... Tuy nhiên, mãi đến năm 2021, anh mới thật sự tỏa sáng với vai diễn trong phim chiếu mạng Gia đình cục súc được nhiều khán giả yêu thích.

Trà Ngọc là người đứng sau phiên bản AI của nghệ sĩ Lê Giang (Ảnh: Chụp màn hình).

Cũng trong chương trình, Trà Ngọc lộ diện là người đứng sau phiên bản AI của nghệ sĩ Lê Giang. Nữ diễn viên cho biết, cô nhận lời của chương trình vì lòng hâm mộ dành cho đàn chị.

Trà Ngọc tiết lộ, Lê Giang từng tặng cô nhiều món đồ, từ đôi giày tới chai nước hoa. Sự quan tâm ân cần của đàn chị khiến cô xúc động, luôn ghi nhớ trong lòng.

Những câu chuyện về tình đồng nghiệp giữa các nghệ sĩ lần đầu được chia sẻ khiến khán giả vừa thích thú, vừa xúc động.

Hoàng Thư