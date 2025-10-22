Huỳnh Đông hiếm hoi xuất hiện, gây chú ý khi có cảnh nóng với Vân Trang

Tối 21/10, phim điện ảnh Nhà ma xó có buổi công chiếu tại TPHCM. Sau thời gian định cư tại Canada, diễn viên Huỳnh Đông gây chú ý khi trở về Việt Nam tham dự buổi ra mắt phim mới.

Từ khi sang nước ngoài sinh sống, đây là lần hiếm hoi Huỳnh Đông xuất hiện trước truyền thông. Vợ chồng anh sang Canada định cư vào tháng 7/2023, cả gia đình hiện hòa nhập với cuộc sống mới.

Huỳnh Đông hiếm hoi xuất hiện, sánh đôi cùng Vân Trang trên thảm đỏ (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, Huỳnh Đông sánh đôi cùng bạn diễn Vân Trang - người vào vai vợ của anh trong phim. Dù không có mặt, Ái Châu - bà xã Huỳnh Đông - vẫn ủng hộ chồng từ xa.

Trong phim Nhà ma xó, Huỳnh Đông và Vân Trang gây chú ý khi có cảnh nóng cùng nhau. Trong buổi giao lưu, nữ diễn viên nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này.

"Tôi với anh Huỳnh Đông thân nhau lắm, nên khi diễn cảnh tình cảm là muốn... xỉu. Nhìn khuôn mặt này mà nói lời yêu đương thì thật sự khó tin nổi. Nhưng với hai anh em, cảnh đó không có gì là khó khăn cả", Vân Trang chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ thêm rằng đến tận ngày công chiếu, cô vẫn chưa kể gì với chồng về cảnh nóng trong phim. "Tôi muốn giữ bí mật đến phút chót để anh ấy tự xem và cảm nhận trong buổi ra mắt", cô nói.

Hoài Lâm trình diễn tại buổi công chiếu phim "Nhà ma xó" (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kiện còn có sự xuất hiện của ca sĩ Hoài Lâm - người thể hiện các ca khúc trong phim. Khi được MC đề nghị, anh đã hát chay một đoạn trong ca khúc Mình còn lại gì nữa em ơi (sáng tác Nguyễn Trung Đức).

Dù thể hiện đầy cảm xúc, Hoài Lâm lại bất ngờ quên lời ở đoạn cao trào. Ngay sau đó, anh lấy lại phong độ, ngẫu hứng hát tiếp một đoạn trong Má thương con hoài, được khán giả vỗ tay ủng hộ.

Nhà ma xó do Trương Dũng đạo diễn, xoay quanh câu chuyện về bà Hiền (nghệ sĩ Thanh Hằng) - người phụ nữ góa chồng, một mình nuôi 3 con sau tai nạn của chồng. Trong một lần thả lưới, người con trai vớt được chiếc khạp sành, từ đó hàng loạt hiện tượng kỳ bí bắt đầu xảy ra trong gia đình.

Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên: Thanh Hằng, Huỳnh Đông, Quang Tuấn, Vân Trang, Lan Thy, Lâm Thanh Nhã, Vương Khang…