Hoài Lâm giảm cân và xóa hình xăm khi trở lại, cuộc sống hiện ra sao?

Hoài Lâm bất ngờ tái xuất, hát về tình mẹ

Sau khi đoàn phim Nhà ma xó trình chiếu một số trích đoạn giới thiệu dự án, Hoài Lâm bất ngờ bước ra sân khấu, cất giọng trong ca khúc Má thương con hoài (sáng tác: Phạm Hồng Biển), mang đến không khí lắng đọng, đầy cảm xúc.

Sự góp mặt của nam ca sĩ khiến khán giả bất ngờ bởi thông tin anh tham dự được ê-kíp giữ kín đến phút chót. Sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu, sự trở lại của Hoài Lâm nhanh chóng thu hút sự chú ý. Anh được nhận xét trông phong độ, gọn gàng và tươi tắn hơn so với trước đây.

Hoài Lâm bất ngờ xuất hiện, hát ca khúc về mẹ dưới sự trợ diễn của nghệ sĩ Thanh Hằng (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong phần biểu diễn, Hoài Lâm còn kết hợp cùng các diễn viên trong phim như Thanh Hằng, Vân Trang, Quang Tuấn… mang đến tiết mục nhiều cảm xúc.

Trên sân khấu, Hoài Lâm gửi lời chào khán giả: "Tôi rất vui khi được thể hiện ca khúc nhạc phim và chúc phim sẽ thành công". Khi được đề nghị, Hoài Lâm còn hát chay một đoạn nhạc phim của Nhà ma xó.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, quản lý của Hoài Lâm cho biết, thời gian gần đây, Hoài Lâm đã ổn định hơn, thường xuyên tham gia biểu diễn nhưng chọn lọc kỹ lưỡng.

Vẻ ngoài hiện tại của Hoài Lâm (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

"Về âm nhạc, Hoài Lâm hoàn toàn chủ động, từ chọn bài đến cách thể hiện. Trong công việc, Hoài Lâm rất tập trung và làm việc nghiêm túc. Chỉ là khi giao tiếp với truyền thông, đôi khi Hoài Lâm còn rụt rè vì từng chịu nhiều áp lực từ tin đồn trước đây", đại diện của Hoài Lâm nói.

Theo người quản lý, Hoài Lâm đang hướng đến hình ảnh ca sĩ phòng trà, tập trung cho con đường ca hát và hạn chế ồn ào đời tư.

Chị nói thêm: "Những chuyện trên mạng phần lớn không đúng sự thật. Việc giảm cân, xóa hình xăm đều là Hoài Lâm chủ động, mong muốn làm mới hình ảnh và bắt đầu lại".

Hiện Hoài Lâm sống chủ yếu ở Vĩnh Long, thỉnh thoảng di chuyển giữa quê nhà và TPHCM để biểu diễn. Ngoài ca khúc trong Nhà ma xó, cuối năm nay anh còn tham gia một dự án phim khác.

Hoài Lâm thu hút sự chú ý của truyền thông khi xuất hiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vân Trang nói về cảnh nóng trong phim

Tái xuất màn ảnh rộng sau thời gian sinh con, diễn viên Vân Trang gây chú ý với vai vợ của nhân vật do Huỳnh Đông thủ vai. Tại buổi giao lưu, nữ diễn viên tiết lộ thêm về cảnh nóng trong phim, một trong những phân đoạn được khán giả bàn tán nhiều.

Nữ diễn viên nói thêm: "Ông xã tôi rất yên tâm khi biết tôi đóng cùng anh Huỳnh Đông. Còn chị Ái Châu - vợ anh Huỳnh Đông - cũng hoàn toàn đồng ý để anh tham gia vì biết anh đóng cùng tôi. Khi đọc kịch bản, tôi biết cảnh nóng này phục vụ cho mạch phim, nên không ngại. Nếu cảnh đó chỉ để gây chú ý, chắc chắn tôi sẽ từ chối".

Diễn viên Vân Trang chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Vân Trang thừa nhận, điều khiến cô lo nhất là hình thể sau khi sinh chưa thật sự hoàn hảo để đóng những cảnh nóng. Tuy nhiên, cô tin tưởng đạo diễn luôn bảo vệ diễn viên trên phim trường.

"Tôi chưa nói với chồng về cảnh này. Khi phim ra mắt, anh xem rồi tôi mới tiết lộ cho vui", nữ diễn viên nói.

Nhà ma xó do Trương Dũng làm đạo diễn, kể về bà Hiền (nghệ sĩ Thanh Hằng thủ vai), một mình nuôi 3 người con sau khi chồng mất vì tai nạn. Trong một lần thả lưới, người con trai vớt được một chiếc khạp sành bị niêm kín, từ đó hàng loạt hiện tượng kỳ bí bắt đầu xảy ra trong gia đình.

Phim có sự tham gia của nghệ sĩ Thanh Hằng, Huỳnh Đông, Quang Tuấn, Vân Trang, Lan Thy, Lâm Thanh Nhã, Vương Khang… Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 24/10.