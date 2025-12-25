Huyền thoại Thành Long và cái giá của hơn nửa thế kỷ đóng phim hành động

Thành Long gia nhập làng giải trí từ những năm 1970. Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, ông trở thành một trong những gương mặt gạo cội và có tầm ảnh hưởng lớn của điện ảnh Hoa ngữ.

Phim của Thành Long chinh phục khán giả nhờ các pha võ thuật đẹp mắt kết hợp yếu tố hài hước, hóm hỉnh. Tổng số tác phẩm ông tham gia sản xuất và diễn xuất lên tới gần 200 phim.

Thành Long được mệnh danh là ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á (Ảnh: Sina).

Không chỉ thành công tại Trung Quốc, Thành Long còn ghi dấu ấn tại Hollywood với các dự án như Giờ cao điểm 3, Vua Kung Fu. Cát-xê của ông cho mỗi bộ phim Hollywood từng lên tới 15 triệu USD.

Theo Sina, trung bình một bộ phim tại Trung Quốc mang về cho Thành Long khoảng 12 triệu USD, trong khi các sự kiện, hợp đồng quảng cáo giúp ông thu về hàng triệu USD mỗi năm.

Năm 2020, Thành Long lọt top 10 nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới với thu nhập khoảng 40 triệu USD. Tài sản ước tính của ông lên tới hơn 463 triệu USD. Một số nguồn tin cho biết, Thành Long đã giao việc quản lý tài sản cho vợ con sau bê bối tình ái với người đẹp Ngô Ỷ Lợi vào năm 1999.

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang là những chấn thương kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Việc tự thực hiện các cảnh hành động nguy hiểm khi còn trẻ khiến Thành Long phải đối mặt với nhiều di chứng khi lớn tuổi.

Năm ngoái, ông từng bị bất tỉnh ngay trên phim trường trong quá trình ghi hình, song sau đó trấn an mọi người và khẳng định bản thân vẫn đủ sức khỏe để làm việc.

Ở tuổi 71, Thành Long vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và thực hiện các động tác võ thuật trên màn ảnh (Ảnh: Sohu).

Dù vậy, giới quan sát nhận định Thành Long đã qua thời kỳ đỉnh cao phòng vé. Chính nam diễn viên cũng thừa nhận trong vòng 6 năm, ông chịu khoản lỗ hơn 260 triệu USD từ các dự án điện ảnh thất bại như: Kẻ ngoại tộc, Thần thám Bồ Tùng Linh, Long ấn cơ mật, Long mã tinh thần… Gần đây, phim Panda Plan buộc phải rời rạp sớm, với mức lỗ ước tính 135 triệu NDT.

Bất chấp khó khăn và tuổi tác, Thành Long cho biết ông chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ đam mê. Nam diễn viên chia sẻ, mỗi khi đạo diễn hô “diễn”, mọi cơn đau dường như tan biến. Ở tuổi 71, ông vẫn muốn tự mình thực hiện các cảnh hành động thay vì dùng diễn viên đóng thế.

Thành Long tiết lộ phải dùng cao dán giảm đau mỗi tối, thậm chí có lúc bị kích ứng da, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ông cho rằng “già đi cũng là một loại hạnh phúc” và mong muốn thử nghiệm nhiều dạng vai mới để khán giả không chỉ nhớ đến hình ảnh diễn viên hành động.

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Thành Long chia sẻ: “Nhiều bạn bè nhắc tôi rằng tôi đã ngoài 70. Mỗi lần nghe con số đó, tôi có chút chững lại, nhưng tôi luôn nhớ lời đàn anh Hồng Kim Bảo: Có thể già đi cùng năm tháng là một diễm phúc”.

Thành Long tham gia rước đuốc Thế vận hội Mùa đông Milan - Cortina 2026 tại Italy (Ảnh: Sina).

Không chỉ chăm chỉ làm việc ở tuổi 71, ông còn muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong rất nhiều cuộc trò chuyện, Thành Long lên tiếng chỉ trích những nghệ sĩ trẻ lười biếng trong công việc.

Ngày 22/12, Thành Long gây chú ý khi tham gia rước đuốc Thế vận hội Mùa đông Milan - Cortina 2026 tại di tích Pompeii (Italy).

Nam diễn viên hào hứng giao lưu với người hâm mộ và bất ngờ biểu diễn túy quyền - những động tác võ thuật gắn liền với tên tuổi ông - khiến đám đông trầm trồ. Nhiều khán giả nhận xét, dù đã 71 tuổi, Thành Long vẫn giữ được thần sắc tốt và phong thái của một huyền thoại võ thuật.