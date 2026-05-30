Hương Giang là Á hậu 2 cuộc thi Miss Grand All Stars 2026

Sau một đêm thi đầy quyết liệt và thành công, đại diện Việt Nam - Hương Giang - giành ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi. Vanessa Pulgarin đến từ Colombia trở thành hoa hậu của cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026 cùng giải thưởng trị giá 1 triệu USD. Người đẹp Faith Maria Porter đến từ Ghana là Á hậu 1.

Vanessa Pulgarin đăng quang hoa hậu Miss Grand International All Stars 2026 (Ảnh: Missosology).

Ở phần ứng xử cuối, top 3 của cuộc thi gồm Hương Giang (Việt Nam), Vanessa Pulgarin (Colombia), Faith Maria Porter (Ghana) nhận được câu hỏi chung: “Phẩm chất nào giúp bạn toả sáng nhất?”. Hương Giang trả lời: “Làm việc trong lĩnh vực này đòi hỏi rất nhiều thứ. Và tôi cũng nhận ra rằng, sự dũng cảm có thể thay đổi tất cả. Tôi học cách không bỏ cuộc. Tôi tin rằng, không có giấc mơ nào quá lớn. Chỉ cần dũng cảm và cố gắng hết mình, bạn sẽ tiến lên phía trước. Tôi ở đây không chỉ toả sáng cho bản thân, mà còn toả sáng cho những người khác. Tôi muốn mở cánh cửa này cho những người khác, những người dám tin tưởng vào bản thân”.

Hương Giang là thí sinh tham gia phần thi ứng xử trong top 5. Cô nhận được câu hỏi của giám khảo: “Người hâm mộ bỏ phiếu vì lắng nghe cảm xúc, giám khảo chấm điểm vì trách nhiệm. Bạn có thể nêu thứ mình có trên sân khấu này mà những thí sinh không có?”.

Hương Giang tự tin trả lời bằng tiếng Anh: “Tôi là một người kể chuyện, tôi có mặt tại sân khấu này để làm nên lịch sử, tôi là đại diện chuyển giới đầu tiên lọt vào top 5. Và đó là điều đáng tự hào”. Với số điểm gần tuyệt đối cùng với điểm bình chọn bỏ xa các đối thủ trong top 10, Hương Giang là người đầu tiên được gọi vào top 5. Các đại diện tiếp theo được xướng tên là: Cộng Hoà Séc, Ghana, Colombia và Philippines.

Top 5 Miss Grand International All Stars 2026 (Ảnh: Missosology).

Trong phần thi trình diễn váy dạ hội, Hương Giang xuất hiện trong thiết kế dạ hội hoành tráng lấy cảm hứng từ hình ảnh bướm chúa. Bộ váy gây ấn tượng mạnh với phần tà khổng lồ trải rộng phía sau cùng đôi cánh bướm cỡ đại, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật trên sân khấu. Màn thể hiện của Hương Giang cũng được phản ánh rõ qua bảng điểm từ ban giám khảo. Cô nhận tới 6 điểm 10 từ ban giám khảo. Hai vị giám khảo còn lại lần lượt chấm 9,5 và 9 điểm.

Hương Giang trình diễn váy dạ hội tại Miss Grand All Stars 2026 (Video: Grand TV).

Sau phần thi trình diễn áo tắm, top 10 của Miss Grand International All Stars 2026 đã chính thức lộ diện gồm: Hương Giang (Việt Nam), Suheyn Cipriani (Peru), Yamilex Hernandez (Cộng hoà Dominca), Tharina Botes (Thái Lan), Faith Maria Porter (Ghana), Priscilla Londono (Colombia), Vanessa Pulgarin (Colombia), Mariana Beckova (Cộng hoà Séc), Gazini Ganados (Philippines), Gabriela De La Cruz (Venezuela).

Hương Giang cũng là người giành được chiến thắng ở hạng mục bình chọn trong top 18. Theo thể lệ, tổng điểm phần thi trình diễn áo tắm gồm 70% từ ban giám khảo và 30% từ bình chọn khán giả. Theo bảng điểm được công bố, Hương Giang có điểm trung bình từ giám khảo là 8,64 - vị trí thứ 11 trong top 18. Cộng thêm hơn 32.000 lượt bình chọn từ khán giả, Hương Giang vươn lên top 1 với 7,03 điểm.

Top 10 của Miss Grand International All Stars 2026 (Ảnh: Missosology).

Hương Giang trình diễn áo tắm ở chung kết Miss Grand All Stars 2026 (Video: Grand TV).

Sự cố kỹ thuật xảy ra khiến chung kết gián đoạn

Đêm thi quyết định đã bất ngờ xảy ra một tình huống chưa từng có trong lịch sử cuộc thi khi chương trình phải tạm hoãn giữa chừng do sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống bình chọn trực tuyến.

Trong lúc khán giả đang theo dõi những phần thi quan trọng của đêm chung kết, sóng livestream (phát sóng trực tuyến) bất ngờ bị ngắt và chuyển sang phát quảng cáo. Sự việc khiến nhiều người theo dõi cuộc thi không khỏi hoang mang, đồng thời làm dấy lên nhiều đồn đoán trên các nền tảng mạng xã hội.

Hương Giang tham gia phần thi trình diễn áo tắm tại chung kết Miss Grand International All Stars 2026 (Ảnh chụp màn hinh).

Ít phút sau, fanpage chính thức của cuộc thi phát đi thông báo xác nhận hệ thống bình chọn đang gặp lỗi kỹ thuật. Ban tổ chức cho biết cần thêm thời gian để khắc phục nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho tất cả thí sinh.

Sự cố được đánh giá là khá nghiêm trọng bởi cơ chế bình chọn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định kết quả của đêm chung kết. Đặc biệt, hệ thống bình chọn được mở đồng thời với phần thi của top 18.

Theo thể lệ, các thí sinh trình diễn trang phục áo tắm và khán giả có thể bình chọn trực tiếp. Người chiến thắng ở hạng mục bình chọn này giành một suất đặc cách tiến thẳng vào top 10 chung cuộc.

Hương Giang góp mặt trong top 18

Trước khi xảy ra sự cố kỹ thuật, chương trình đã hoàn tất một trong những phần quan trọng nhất là công bố danh sách top 18.

Hương Giang lọt top 18 Miss Grand International All Stars 2026 và giành giải phụ do khán giả bình chọn (Ảnh: MGI).

Sau màn đồng diễn sôi động với sự góp mặt của toàn bộ thí sinh, ban tổ chức lần lượt gọi tên những người đẹp giành quyền đi tiếp.

Năm nay, top 18 được xác định theo thể thức mới. Trong đó, 15 thí sinh có tổng điểm cao nhất sau vòng bán kết sẽ được lựa chọn dựa trên kết quả chấm điểm của ban giám khảo và bình chọn từ khán giả.

Cụ thể, điểm số được tính theo tỷ lệ 70% từ hội đồng giám khảo và 30% từ lượt bình chọn trực tuyến. Ba suất còn lại thuộc về các thí sinh chiến thắng ở những giải thưởng đặc biệt do cuộc thi trao tặng.

Đại diện Việt Nam Hương Giang đã được xướng tên trong danh sách top 18 cùng các đại diện được đánh giá cao trước đêm chung kết của Ghana, Colombia, Venezuela, Mexico, Cộng hoà Dominica…

Khoảnh khắc MC công bố kết quả, người đẹp không giấu được sự bất ngờ và xúc động. Trên sân khấu, Hương Giang liên tục nở nụ cười rạng rỡ khi nhận được sự cổ vũ từ khán giả.

Đáng chú ý, cô chính là chủ nhân của giải thưởng World's Choice (Giải thưởng bình chọn của khán giả) - một trong những danh hiệu phụ nhận được nhiều sự quan tâm tại cuộc thi năm nay. Việc giành chiến thắng ở hạng mục này cho thấy sức hút đáng kể của đại diện Việt Nam đối với cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp trong và ngoài nước.

Hương Giang nhận được sự quan tâm của khán giả trước chung kết (Ảnh: IG).

Trước thời điểm đêm chung kết diễn ra, Hương Giang được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khả năng trình diễn sân khấu và lượng người hâm mộ đông đảo.

Miss Grand International All Stars 2026 (Hoa hậu Hoà bình mùa đặc biệt) là phiên bản đặc biệt đầu tiên của cuộc thi Miss Grand International, quy tụ nhiều thí sinh từng tham gia các đấu trường nhan sắc lớn trên thế giới.

Cuộc thi năm nay mở rộng tiêu chí tuyển chọn khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, có con và cả thí sinh chuyển giới tham gia. Bên cạnh các phần thi truyền thống như áo tắm, dạ hội và ứng xử, ban tổ chức còn áp dụng hình thức chấm điểm công khai nhằm tăng tính minh bạch.