"Hot girl bán xôi" 10 năm trước nay bất ngờ thi hoa hậu, nhan sắc gây chú ý

Phan Thị Mỹ Tiên (27 tuổi, quê Lâm Đồng) đang là một trong những thí sinh gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. Sở hữu gương mặt sắc sảo, khả năng ăn nói lưu loát, cô được nhiều người kỳ vọng trở thành một trong những thí sinh đi sâu tại cuộc thi.

Ít ai biết, Mỹ Tiên chính là cô gái gây bão mạng xã hội cách đây 10 năm, được biết tới với biệt danh "hot girl bán xôi".

Bức ảnh Mỹ Tiên bán xôi phụ mẹ từng gây sốt hồi năm 2015 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2015, bức ảnh của Mỹ Tiên - khi đó học lớp 11 - với gương mặt bầu bĩnh, phụ mẹ bán xôi bất ngờ được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen ngợi cho cô gái có nụ cười ngây thơ và cũng từ đó, biệt danh "hot girl bán xôi" gắn liền với Mỹ Tiên.

Nhớ lại chuyện bất ngờ nổi tiếng 10 năm về trước, Mỹ Tiên cho biết thời điểm đó cô cũng khá bất ngờ, bởi chuyện cô phụ mẹ bán xôi không có gì quá đặc biệt.

"Tuổi thơ của tôi gắn liền với gánh xôi nhỏ của gia đình và khi ấy tôi xem chuyện hỗ trợ mẹ bán xôi là rất đỗi bình thường. Khi bức ảnh tôi bán xôi được một người bạn đăng tải và gây chú ý, tôi rất vui nhưng cũng có chút bỡ ngỡ.

Thời gian trôi qua, câu chuyện "hot girl bán xôi" cũng lắng xuống, nhưng hương thơm từ gánh xôi mộc mạc, bình dị của mẹ luôn là động lực để tôi vươn lên trong cuộc sống", Mỹ Tiên chia sẻ.

Người đẹp quê Lâm Đồng tại buổi diễn thời trang trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Mỹ Tiên rời quê vào TPHCM, bắt đầu hành trình tự lập. Cô trải qua nhiều công việc, từ hỗ trợ sự kiện, làm thêm ở các cửa hàng rồi bén duyên với vai trò người dẫn chương trình.

Thời gian qua, cô góp mặt trong nhiều sự kiện lớn nhỏ, dần trở thành người dẫn chương trình quen thuộc với khả năng ứng biến linh hoạt và gương mặt khả ái.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mỹ Tiên cho biết sau ánh đèn sân khấu, cô luôn không ngừng học hỏi, trau dồi ngoại ngữ và rèn luyện sức khỏe để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Đến với cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam cũng là một hành trình để Mỹ Tiên khám phá và thử thách bản thân.

"Đây là lần đầu tiên tôi thử sức tại một cuộc thi nhan sắc, hành trình này đã mang đến cho tôi nhiều giá trị tích cực. Tại cuộc thi, tôi được tiếp xúc với nhiều người, học hỏi nhiều thứ, rèn luyện được sự kỷ luật.

Thông qua cuộc thi này, tôi mong muốn góp tiếng nói của mình, kêu gọi bảo vệ môi trường biển - điều mà tôi luôn ấp ủ bấy lâu", Mỹ Tiên chia sẻ.

Mỹ Tiên nóng bỏng trong trang phục áo tắm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước thềm chung kết, Mỹ Tiên cho biết bản thân hồi hộp, nhưng cũng đầy quyết tâm, mong gặt hái được trái ngọt sau hành trình nỗ lực, phấn đấu.

"Tôi muốn mang đến cuộc thi hình ảnh "Hắc tiên cá" - một nàng tiên cá màu đen. Trong đó, màu đen không chỉ gợi nhắc đến một đại dương đang chịu nhiều tổn thương vì ô nhiễm, rác thải mà còn là biểu tượng của sức mạnh tiềm ẩn.

Với tôi, đại dương luôn ẩn chứa một năng lượng tái sinh mạnh mẽ, nếu chúng ta hành động, một đại dương xanh trong sẽ mang đến cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn", Mỹ Tiên bày tỏ.