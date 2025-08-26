Hồng Nhung, Lan Anh sẽ hát tại hoà nhạc tôn vinh những vùng đất anh hùng

Chiều 25/8, Ban tổ chức hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi đã thông tin về chương trình. Sự kiện đánh dấu cột mốc đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Ban tổ chức hòa nhạc "Điều còn mãi" chia sẻ thông tin về chương trình chiều 25/8 (Ảnh: Ban tổ chức).

Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng cho biết, hòa nhạc không chỉ chuyển soạn toàn bộ các tác phẩm của Điều còn mãi mà còn lựa chọn các tác phẩm trình diễn có dụng ý theo không gian và thời gian.

Đó là một hành trình âm nhạc vinh danh vẻ đẹp của những vùng đất mà đoàn quân giải phóng đã đi qua (Tây Nguyên, Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ, Nam Bộ...).

Khán giả sẽ đi qua các vùng đất bằng âm nhạc từ Hà Nội tới TPHCM với: Hướng về Hà Nội, Bài ca Hà Nội, Gửi em chiếc nón bài thơ, Nha Trang mùa thu lại về, Gió lộng bốn phương, Sài Gòn đẹp lắm, Huế - Sài Gòn - Hà Nội và Một vòng Việt Nam...

Tiết mục chào kết hứa hẹn bùng nổ với giai điệu hào hùng của Như có Bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên với niềm vui của ngày thống nhất đất nước, khép lại hòa nhạc Điều còn mãi 2025.

Ban tổ chức cho biết, năm nay chương trình có sự góp mặt của nhiều gương mặt mới như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc...

Cùng với đó, Điều còn mãi đón chào sự trở lại của diva Hồng Nhung, divo Tùng Dương và ca sĩ Lan Anh - những gương mặt quen thuộc của những số đầu Điều còn mãi nhưng vắng mặt các năm gần đây.

Theo đó, NSƯT Lan Anh trở lại chương trình với ca khúc Tiếng hát giữa rừng Pác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.

Ca sĩ Lan Anh sẽ biểu diễn "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" tại hòa nhạc chiều 2/9 tới đây (Ảnh: Ban tổ chức).

Ca sĩ Lan Anh chia sẻ: "Được trở lại sân khấu Điều còn mãi khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Đây không chỉ là nơi tôi hát mà còn là nơi tôi được sống cùng dòng chảy âm nhạc dân tộc trong không gian giao hưởng sang trọng".

Các tiết mục thanh nhạc và khí nhạc trong chương trình được tuyển chọn kỹ lưỡng, sắp xếp biểu diễn đan xen với sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời (SSO) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

Điều còn mãi 2025 do báo Vietnamnet tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, sẽ diễn ra vào 14h ngày 2/9, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội),