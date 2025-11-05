Hồng Nhung cất giọng sau phẫu thuật ung thư, nói biết ơn nhạc sĩ Dương Thụ

Hồng Nhung khoe giọng hát luyến láy, cao vút với ca khúc "Họa mi hót trong mưa" sau khi cô trải qua phẫu thuật ung thư (Video: Mai Châm).

Tối 4/11, tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, chương trình âm nhạc Cửa sổ âm nhạc số 5: Dương Thụ - Bài hát Thu về có sự tham gia góp giọng của diva Hồng Nhung, cùng một số tên tuổi gạo cội như Thanh Lam, Bằng Kiều, Tấn Minh, Khánh Linh, Vũ Thắng Lợi, Đào Tố Loan...

Trong đêm nhạc, Hồng Nhung là ca sĩ hát mở màn. Diva 55 tuổi mặc chiếc váy màu trắng, sau đó đổi một chiếc khác màu hồng ở phần trình diễn phía sau. Cô đi lại khoan khoái, giọng nói thánh thót và vui vẻ.

Nữ ca sĩ khiến khán giả như lặng đi để lắng nghe giọng ca luyến láy, vút cao khi cô thổi sức sống mới cho ca khúc Họa mi hót trong mưa - bản nhạc làm nên tên tuổi của Hồng Nhung nhiều năm về trước.

Thông qua phần trình diễn của Hồng Nhung tối qua, khán giả thấy được nữ ca sĩ có sức khỏe và tinh thần khá tốt sau khi trải qua phẫu thuật và điều trị ung thư vú từ đầu năm tới nay.

Cô cũng chủ động đổi mới âm nhạc cùng với ê-kíp làm chương trình, tạo nên bản phối mới cho những ca khúc nổi danh.

Hồng Nhung vẫn giữ phong độ giọng hát và tinh thần tươi trẻ sau khi trải qua thử thách về sức khỏe (Ảnh: Hà Hải Dương).

Dịp này, khi được cất giọng trong đêm nhạc Dương Thụ, diva Hồng Nhung được nhạc sĩ thân thiết giao cho thể hiện 2 ca khúc là Họa mi hót trong mưa và Bài hát ru mùa đông, ngoài ra chính cô "tự chủ trương" trình diễn thêm một bài hát nổi tiếng.

Cũng tại chương trình, Hồng Nhung cởi mở tâm sự về mối quan hệ riêng với nhạc sĩ Dương Thụ, trong đó hé lộ ông là người có ơn lớn với cô và là lý do khiến cô trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Giọng ca Hà Nội khiến khán giả xúc động khi chia sẻ lại câu chuyện khi cô mới 15 tuổi, thời điểm cô được ông Dương Thụ dìu dắt từ sân khấu thiếu nhi đến con đường ca hát chuyên nghiệp.

Để có thể đưa Hồng Nhung đi hát khi còn nhỏ tuổi, nhạc sĩ Dương Thụ từng phải đến tận nhà Hồng Nhung ở phố Điện Biên Phủ (Hà Nội) để xin phép cha cô - ông Việt - một người rất nghiêm khắc.

“Bố tôi khi ấy thắc mắc: "Ông nhạc sĩ này là ai mà lại dắt con tôi đi Hải Phòng thi hát, nghỉ học cả tuần như thế?". Với thế hệ của bố tôi, việc học là điều quan trọng nhất, còn ca hát chỉ là trò vui”, Hồng Nhung kể lại.

Thế nhưng, bằng sự chân thành, nhạc sĩ Dương Thụ đã khiến bố của Hồng Nhung đồng ý. Nhờ đó, cô bé 15 tuổi trở thành ca sĩ nhỏ tuổi nhất được biểu diễn tại “Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ 4” ở Hải Phòng và được trao Huy chương vàng, một kỷ niệm đặc biệt mà Hồng Nhung vẫn nhớ mãi.

Ca sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ Dương Thụ trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho đêm nhạc. Nữ ca sĩ cho biết, nhạc sĩ Dương Thụ là người dẫn dắt cô trở thành ca sĩ chuyên nghiệp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ ca sĩ kể lại, khi cô biểu diễn Diều ơi cho em bay của nhạc sĩ Nguyễn Cường tại nhà hát Lớn Hải Phòng, tiếng còi tàu bất ngờ vang lên rền rĩ. “Lúc đó tôi chỉ nặng 35kg, nhưng tiếng hát của tôi vẫn to hơn tiếng còi tàu. Có lẽ vì vậy mà tôi được trao Huy chương vàng”, nữ ca sĩ nói trong tiếng cười.

Nhắc đến người thầy lớn của mình, Hồng Nhung xúc động cho biết Dương Thụ là người đã dạy cô không chỉ về âm nhạc, mà còn về cách cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống.

Cô bộc bạch: “Tôi không được học hành bài bản ở nhiều trường lớp, nhưng học được rất nhiều từ chú Thụ. Không chỉ là nhạc, mà còn là mỹ thuật, văn học và cả cách sống”, cô chiêm nghiệm.

Nữ diva cũng bất ngờ tiết lộ rằng nhạc sĩ Dương Thụ còn là người rất tài hoa ở lĩnh vực kiến trúc và yêu cái đẹp. “Chú Thụ còn xây nhiều ngôi nhà cho tôi ở, mà nhà nào cũng đẹp và mang đậm dấu ấn văn hóa”, cô nói dí dỏm.

Nhưng đằng sau tiếng cười dí dỏm là những giây phút nghẹn ngào khi Hồng Nhung nhắc đến nỗi đau riêng của nhạc sĩ, ông từng mất đi cô con gái ở tuổi 18.

“Lúc đó, tôi ở bên cạnh em My. Với chú Thụ, tôi như người thân trong gia đình. Chú coi tôi như con, và chính tình cảm ấy khiến tôi luôn xem chú là nơi nương tựa tinh thần,” Hồng Nhung nghẹn ngào.

Theo cô, bài học lớn nhất mà nhạc sĩ Dương Thụ để lại cho mình chính là “sự trong sáng trong tâm hồn của người nghệ sĩ”. “Sự trong sáng ấy giúp âm nhạc, lời ca và cả cuộc sống của mỗi người trở nên tươi mới hơn. Dù ở độ tuổi nào, người nghệ sĩ vẫn cần giữ trong mình tâm hồn trẻ thơ như chú Thụ hôm nay”, Hồng Nhung nói.

Nữ ca sĩ còn hài hước kể rằng trong chương trình này, nhạc sĩ chỉ cho mỗi người hát 2 bài, nhưng cô “lén xin” được hát thêm.

“Tôi gọi điện năn nỉ chú cho tôi hát thêm 1 bài, nhưng chú bảo: "Không. Đã nói rồi!". Tuy nhiên sau khi xem lại danh sách chương trình, tôi thấy thiếu một bài quan trọng lắm nên tự chủ trương thêm vào”, cô tiết lộ.

Hồng Nhung làm mới ca khúc nổi tiếng "Vẫn hát lời tình yêu" (Ảnh: Hà Hải Dương).

Kết lại phần chia sẻ, diva Hồng Nhung cúi đầu cảm ơn người thầy đã dìu dắt cô suốt hơn 3 thập kỷ là nhạc sĩ Dương Thụ.

Sau đó, nữ ca sĩ trình bày ca khúc "tự thêm" là Vẫn hát lời tình yêu cùng với tiếng đàn piano. Một bản phối rất mới, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả tại Hà Nội.

Cuối cùng, Hồng Nhung hát thêm Bài hát ru mùa đông. Giọng ca của cô không chỉ có kỹ thuật điêu luyện mà còn chất chứa nhiều trải nghiệm, nhưng vẫn mang trong đó sự trong trẻo và sức sống mãnh liệt.

Một số khán giả của chương trình cảm thấy vui mừng vì sức khỏe của nữ ca sĩ vẫn ổn định sau khi cô trải qua nhiều thử thách với căn bệnh ung thư.

Đêm nhạc Cửa sổ âm nhạc số 5 với chủ đề Dương Thụ - Bài hát Thu về do nhạc sĩ Dương Thụ đảm nhận vai trò Giám đốc nghệ thuật . Đêm nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ được thực hiện bởi nhà sản xuất Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc sản xuất Đoàn Thiên Bảo, ê-kíp sáng tạo gồm nhạc sĩ Hoài Sa (phối khí chính) cùng các nhạc sĩ phối khí Nguyễn Phú Sơn, Nguyễn Đức Thuận.

Phần chỉ huy dàn nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Phú Sơn phụ trách, cùng sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB) và dàn hợp xướng, ban nhạc Hoài Sa, nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh và nghệ sĩ cello Bùi Hà Miên. Chương trình còn có sự tham gia dàn dựng của đạo diễn sân khấu Vũ Hồng Thắng - Nguyễn Trung Quý.

Thanh Lam thể hiện "Lời tôi ru" (Ảnh: Hà Hải Dương).

Nhạc sĩ Dương Thụ (83 tuổi) là một trong những người có nhiều sáng tác nhạc trẻ gắn bó với thanh xuân của cả một thế hệ.

Nhiều ca khúc của ông như: Vẫn hát lời tình yêu, Cho em một ngày, Bài hát ru cho anh, Nghe mưa, Họa mi hót trong mưa, Lắng nghe mùa xuân về, Đánh thức tầm xuân, Gọi anh, Bóng tối ly cà phê, Tiếng sóng… không chỉ làm say lòng khán giả, “làm mưa làm gió” thị trường băng đĩa hoặc các chương trình ca nhạc thập niên 90-2000, mà còn làm nên tên tuổi nhiều ca sĩ, nay đều đã thành danh, mà nổi bật nhất là NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung.

Sau chương trình, nhạc sĩ Dương Thụ xúc động nói rằng, ông vô cùng hạnh phúc và biết ơn khán giả, bởi “không có người nghe thì cũng sẽ không có nhạc sĩ”. Ông tiết lộ rằng, "Cửa sổ âm nhạc số 5" đã được ấp ủ từ lâu, nhưng vì nhiều biến cố nên phải lùi lại cho đến hôm nay... (Ảnh: Hà Hải Dương).