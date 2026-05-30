Hồn dân tộc thăng hoa trong hòa nhạc “Âm thanh Đất Việt”

Tối 29/5, tại Phòng Hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình hòa nhạc Âm thanh Đất Việt do Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam biểu diễn đã thu hút đông đảo nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và công chúng yêu nhạc truyền thống.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 17 năm thành lập Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam (2009-2026), đồng thời hướng tới dấu mốc 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Với sự tham gia của 130 nghệ sĩ, giảng viên, học sinh, sinh viên cùng nhiều Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, chương trình được xây dựng như một bức tranh âm nhạc toàn cảnh về đất nước, kết nối truyền thống với đương đại, quá khứ với hiện tại.

Phát biểu khai mạc, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - khẳng định âm nhạc truyền thống không chỉ là nghệ thuật biểu diễn mà còn là "hồn cốt dân tộc", lưu giữ lịch sử, văn hóa và bản sắc Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Ông cho biết Âm thanh Đất Việt mang thông điệp bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc dân tộc và đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng đương đại.

Mở màn chương trình là hòa tấu trống Hồi trống Lạc Hồng do nghệ sĩ Thu Hà cùng các học sinh tổ gõ trình diễn. Những nhịp trống dồn dập, mạnh mẽ tái hiện khí thế dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhanh chóng khuấy động không khí khán phòng.

Tiếp đó, tốp tấu đàn tranh Giữ trọn mùa xuân với sự tham gia của 30 nghệ sĩ mang đến bức tranh tươi sáng về đất nước thanh bình, gửi gắm khát vọng về hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng.

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là tác phẩm hòa tấu Ông Gióng của nhạc sĩ Xuân Khoát. Qua ngôn ngữ âm nhạc dân tộc, hình tượng Thánh Gióng hiện lên đầy hào sảng, trở thành biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết và ý chí bảo vệ Tổ quốc của người Việt.

Từ những âm hưởng sử thi, chương trình mở rộng không gian cảm xúc bằng các tác phẩm như Giai điệu quê hương, Fantasy Việt Nam, Nhớ về dòng sông, Non sông một dải hay Đất nước thái hòa. Mỗi tác phẩm là một lát cắt văn hóa vùng miền, đưa người nghe đi qua nhiều miền đất trên dải đất hình chữ S.

Khán giả cũng dành nhiều tràng pháo tay cho các nghệ sĩ solo của nhạc cụ truyền thống. Đặc biệt, phần độc tấu đàn nguyệt Concerto Bình Minh của NSND Cồ Huy Hùng gây ấn tượng bởi kỹ thuật điêu luyện và khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế. Có những khoảnh khắc cả khán phòng gần như lặng đi để lắng nghe từng thanh âm vang lên từ cây đàn.

Sự kết hợp giữa NSND Hoa Đăng (đàn T'rưng) và nghệ sĩ Hải Đăng (đàn Nhị) trong tác phẩm kinh điển Czardas cũng mang lại nhiều bất ngờ. Màn trình diễn cho thấy khả năng biểu đạt phong phú của nhạc cụ dân tộc Việt Nam khi tiếp cận các tác phẩm âm nhạc thế giới.

Trong khi đó, song tấu đàn bầu Ầu ơ ví dầu do NSƯT Lệ Chi và NSƯT Lệ Giang thể hiện lại đưa khán giả đến với những cung bậc cảm xúc sâu lắng.

Âm thanh mộc mạc nhưng giàu sức gợi của cây đàn bầu khiến nhiều người xúc động.

Bên cạnh khí nhạc, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ thanh nhạc quen thuộc. NSƯT Tân Nhàn thể hiện Xa khơi, Anh Thơ mang đến Chiếc khăn Piêu.

Trong khi đó, Trọng Tấn trình diễn Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người. Những giọng hát giàu nội lực góp phần làm đầy đặn hơn bức tranh âm nhạc về quê hương, đất nước.

Khép lại chương trình bằng tác phẩm Đất nước thái hòa, Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam gửi gắm khát vọng về một đất nước hòa bình, thịnh vượng và phát triển. Những tràng pháo tay kéo dài sau đêm diễn cho thấy sức sống bền bỉ của âm nhạc truyền thống khi được đặt trong hơi thở đương đại.

