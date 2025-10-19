Hơn 3.000 khán giả chìm đắm trong thế giới âm nhạc của Secret Garden

Tối 18/10, hơn 3.000 khán giả hòa mình vào thế giới âm nhạc của Secret Garden Live in Vietnam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Sự kiện là một phần của dự án thiện nguyện Good Morning Vietnam (Chào buổi sáng Việt Nam), do báo Nhân Dân phối hợp tổ chức, mang âm nhạc đến gần hơn với cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Secret Garden trình diễn ca khúc nổi tiếng “Nocturne” (Video: Lê Phương Anh).

Đêm nhạc mở ra hành trình 30 năm nghệ thuật của nhóm nhạc huyền thoại Bắc Âu Secret Garden gồm Rolf Løvland và Fionnuala Sherry, được tái hiện qua những thước phim ghi dấu ấn trên các sân khấu quốc tế và những bản hòa tấu trở thành biểu tượng.

Mỗi giai đoạn sự nghiệp được các nghệ sĩ kể lại bằng âm thanh, hình ảnh và cảm xúc, như một cuốn tự truyện âm nhạc đầy mê hoặc.

Hai nghệ sĩ chủ chốt Rolf Løvland (piano) và Fionnuala Sherry (violin) cùng 6 thành viên ban nhạc Secret Garden lần lượt thể hiện các ca khúc quen thuộc (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm nhạc mở màn với tuyệt phẩm Windancer, kết hợp cùng hiệu ứng đặc biệt, đưa khán giả bước vào một thế giới ma mị, nơi con người hòa quyện với thiên nhiên phóng khoáng.

Trên sân khấu, Fionnuala Sherry cùng cây violin quen thuộc vẫn tỏa sáng với phong thái bay bổng và nội lực mạnh mẽ, trong khi Rolf Løvland lặng lẽ bên cây piano, đưa từng nốt nhạc đi vào lòng người.

Khoảnh khắc Nocturne vang lên - bản nhạc từng giúp nhóm nhạc Secret Garden giành chiến thắng tại Eurovision Song Contest (1995) - khiến khán phòng như vỡ òa.

Tiếng đàn du dương của Fionnuala Sherry, kết hợp với những phím piano tinh tế và sâu lắng của Rolf Løvland, tạo nên một không gian âm nhạc vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, đậm chất thơ.

Cấu trúc tưởng chừng đơn giản, chỉ có giai điệu và cảm xúc, lại chính là điều khiến Nocturne trở thành tác phẩm phá vỡ mọi khuôn khổ âm nhạc đương thời, khẳng định phong cách tối giản mà sâu lắng đặc trưng của Secret Garden.

Ngay sau đó, Song from a Secret Garden được cất lên - bản nhạc được xem như linh hồn của nhóm. Giai điệu không lời mà như có ngàn lời, dịu dàng nhưng mãnh liệt, khiến khán giả chìm đắm trong cảm giác an yên, được chữa lành.

Cả khán phòng như nín thở lắng nghe, rồi bùng nổ trong tràng pháo tay kéo dài khi nốt nhạc cuối cùng vang lên.

Các nghệ sĩ trình diễn trên nền LED hiển thị hình ảnh đất nước Việt Nam, mang đến trải nghiệm âm nhạc hòa quyện cùng cảnh sắc quê hương (Ảnh: Ban tổ chức).

Đặc biệt, âm nhạc dịu êm và chữa lành của Secret Garden vang lên trên nền màn hình LED, mô phỏng thiên nhiên Việt Nam, từ Tràng An đỏ rực hoàng hôn đến ruộng bậc thang vàng rực Tây Bắc.

Sân khấu do đạo diễn Phạm Hoàng Nam dàn dựng tối giản, chỉ có ban nhạc và màn hình LED, giúp khán giả hoàn toàn tập trung vào âm nhạc và ánh sáng, phiêu theo không gian mênh mông, huyền ảo như truyện cổ tích.

Giữa các tiết mục, Rolf Løvland và Fionnuala Sherry trò chuyện gần gũi cùng khán giả, chia sẻ về quá trình sáng tác và nguồn cảm hứng phía sau từng ca khúc, có bản nhạc được viết trong những đêm mất ngủ, có bản là khúc hát ru từ ký ức tuổi thơ Na Uy…

Cách kể chuyện giản dị, chân thành khiến không gian khán phòng lắng lại, để người nghe “thả hồn” theo từng nốt nhạc.

Rolf Løvland chia sẻ rằng, mỗi lần biểu diễn tại một quốc gia mới, ông lại cảm nhận được một năng lượng khác biệt. “Việt Nam mang đến cho chúng tôi cảm xúc rất đặc biệt, đó là sự ấm áp, lòng hiếu khách và tình yêu chân thành của khán giả”, ông nói.

Ca khúc “Thank you” do Espen thể hiện như lời cảm ơn từ Secret Garden dành cho người hâm mộ (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh những tác phẩm kinh điển, các ca khúc như: Windancer, Elan, Lullaby for Grown-ups, Sleepsong, Strength, Steps, The Promise, Stepping Up, Liberty, Renaissance, The dream… đã đưa khán giả trải qua hành trình 30 năm âm nhạc của Secret Garden.

Chương trình còn có sự góp mặt của 2 ca sĩ: Cathrine và Espen, tạo nên những bản hòa ca đầy sâu lắng. Giọng hát trong trẻo của Cathrine kết hợp với âm sắc ấm áp của Espen đã mang đến phiên bản mới cho các ca khúc quen thuộc, đặc biệt là You raise me up, trở nên bay bổng hơn và chạm trực tiếp đến cảm xúc khán giả.

Ca sĩ Cathrine thể hiện ca khúc “Tree of Secrets” trên nền cực quang Bắc Âu được tái hiện sống động qua 7 màn hình LED, tạo nên màn trình diễn vừa ma mị vừa cuốn hút (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trương Văn Sơn (SN 1987) cho biết, âm nhạc của Secret Garden gắn liền với những kỷ niệm thanh xuân của mình: “Mỗi giai điệu như đưa tôi trở lại những năm tháng tuổi trẻ, nơi cảm xúc và âm nhạc hòa làm một, để mỗi nốt nhạc đều chạm thẳng vào trái tim”.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, chương trình khép lại trong tiếng vỗ tay không dứt, còn dư âm của những giai điệu quen thuộc vẫn vang vọng trong lòng khán giả, như một đêm nhạc để cảm nhận bằng cả trái tim.

Các nghệ sĩ còn dành thời gian giao lưu và ký tặng người hâm mộ, chia sẻ niềm vui và cảm xúc với những khán giả yêu mến âm nhạc của họ.

Các nghệ sĩ dành thời gian ký tặng người hâm mộ, chia sẻ niềm vui và cảm xúc sau buổi biểu diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Secret Garden gồm 2 thành viên, Fionnuala Sherry và Rolf Løvland, thành lập năm 1994.

Năm 1995, nhóm làm nên lịch sử khi chiến thắng cuộc thi Eurovision Song Contest với tác phẩm Nocturne, phá vỡ lịch sử 40 năm của cuộc thi khi lần đầu tiên trao giải cho một nhóm nhạc hòa tấu.

Kể từ đó, suốt 3 thập kỷ, Secret Garden vẫn bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu của khán giả toàn cầu qua 12 album, mở màn là Songs from a Secret Garden (1995) và gần nhất là Songs in the circle of time (2024).

Nhóm duy trì vị thế trong dòng nhạc chính thống với tư cách là một trong những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của hãng Universal Classics & Jazz với 113 đĩa bạch kim trên toàn cầu, hơn 3 tỷ lượt streaming và 311 tuần nằm trong bảng xếp hạng Billboard New Age.

Riêng ca khúc You raise me up (2001) đã được hàng loạt nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng thế giới như: Josh Groban, Westlife, Il Divo…