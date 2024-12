Dalat Spring Concert: Bữa tiệc âm nhạc của những huyền thoại thế giới

Bữa tiệc âm nhạc của những huyền thoại thế giới

Tối 21/12, đêm nhạc Dalat Spring Concert đã diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt). Sự kiện quy tụ nhiều huyền thoại âm nhạc thế giới thập niên 70, 80 với những ca khúc bất hủ của dòng nhạc Disco như: Liz Mitchell (Boney M), Joy Band và Samantha Fox...

Sự xuất hiện của "Nữ hoàng nhạc Pop" Samantha Fox khiến hàng ngàn khán giả vỡ òa (Ảnh: Ban tổ chức).

Lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam, Samantha đã nhanh chóng chinh phục người hâm mộ bằng vẻ đẹp quyến rũ, nguồn năng lượng bùng nổ với các ca khúc kinh điển như: Nothing's gonna stop me now, Naughty girls, I only wanna be with you, Love house.

Đặc biệt, Touch me - một trong những ca khúc biểu tượng của thập kỷ 80, đã đưa khán giả trở lại những năm tháng tuổi trẻ sôi động.

Sau 5 năm vắng bóng tại Việt Nam, "Dalat Spring Concert" là cuộc hội ngộ đáng nhớ của khán giả Việt với Joy Band. một trong những biểu tượng nhạc Disco của thập niên 80 (Ảnh: Ban tổ chức).

Joy Band đã chinh phục khán giả yêu nhạc bằng những ca khúc: Hello, Touch me my dear, Touch by touch, Cheek to cheek, Megamix, làm sống lại thời kỳ hoàng kim của nhạc Disco những năm 70, 80. Đặc biệt, ca khúc Vietnamese girl, được Joy Band sáng tác riêng dành tặng khán giả Việt Nam.

Là biểu tượng âm nhạc của thập niên 70-80, Boney M từ lâu đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Dalat Spring Concert là đêm nhạc mở đầu cho chuỗi sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên còn chào đón sự trở lại của Boney M - Tượng đài Disco thập niên 80 cùng giọng ca vàng Liz Mitchell.

Liz Mitchell cùng ban nhạc làm sống lại những ca khúc kinh điển của Boney M (Ảnh: Ban tổ chức)

Boney M đã đốt cháy bầu không khí tại quảng trường Lâm Viên với những bản hit kinh điển: Daddy cool, Rivers of Babylon, Rasputin, Bahama Mama, No woman no cry, Brown girl in the ring.

Trong không khí tưng bừng của mùa lễ hội, Boney M còn mang đến những ca khúc Giáng Sinh bất hủ: Mary's boy child, Oh my lord, Feliz Navidad.

Sự xuất hiện của Boney M khiến Dalat Spring Concert thêm trọn vẹn, trở thành một đêm nhạc khó quên đối với những khán giả tại Đà Lạt.

Đánh dấu sự chuyển mình của Đà Lạt

Dalat Spring Concert mang đến cho khán giả trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao, đánh dấu một bước ngoặt mới trong đời sống văn hóa nghệ thuật của thành phố ngàn hoa. Sau đêm nhạc, Đà Lạt nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với lượng du khách đổ về tăng đột biến.

Thành công bước đầu của chương trình đã mở ra triển vọng cho những sự kiện âm nhạc tiếp theo, hé lộ khả năng tham gia của những ca sĩ huyền thoại nổi tiếng thế giới như Richard Marx, Bryan Adams.

Cuối chương trình, đại diện các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc, Liz Mitchell đã tặng 2 cây đàn guitar cho ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm nhạc do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng phối hợp tổ chức.

Sự kiện hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh Đà Lạt, thúc đẩy du lịch và khẳng định vị thế của thành phố ngàn hoa như một trung tâm văn hóa, nghệ thuật sôi động, trở thành điểm hẹn âm nhạc lý tưởng trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Thành công của chương trình đã góp phần đưa Đà Lạt đến gần hơn với mục tiêu lan tỏa hình ảnh thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc như UNESCO công nhận.