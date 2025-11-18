Hơn 1.000 nghệ sĩ tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025

Tối 17/11, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 khai mạc tại rạp Kim Mã (Hà Nội).

Sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật Biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, tuồng và dân ca kịch là những loại hình nghệ thuật truyền thống mang giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, trước sự biến đổi nhanh của đời sống hiện đại, các loại hình này đang đối mặt với nhiều thách thức: Thị trường biểu diễn thu hẹp, khán giả phân tán, thiếu hụt lực lượng trẻ kế cận, nghệ sĩ gạo cội ngày càng ít, công tác truyền nghề còn hạn chế.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, liên hoan năm nay là dịp đánh giá toàn diện thực trạng sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn; nhìn nhận năng lực nghệ sĩ; khả năng tiếp cận đời sống đương đại; cũng như những nỗ lực đổi mới trong sáng tác. Kết quả liên hoan sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện chính sách hỗ trợ sân khấu truyền thống.

Ông Tạ Quang Đông khẳng định rằng, bảo tồn nghệ thuật truyền thống không chỉ là giữ nguyên trạng mà phải đặt trong tiến trình thích ứng và lan tỏa giá trị.

"Bộ tiếp tục xem tuồng và dân ca kịch là lĩnh vực trọng điểm. Thời gian tới, Bộ sẽ hoàn thiện cơ chế tài chính, đổi mới phương thức đặt hàng tác phẩm, tăng cường đào tạo nghệ sĩ trẻ, hỗ trợ truyền nghề theo hướng chuyên sâu và bài bản hơn", Thứ trưởng Đông nhấn mạnh.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng thời đề nghị các sở, đơn vị nghệ thuật chủ động đổi mới tổ chức sản xuất; mạnh dạn sáng tạo trong dàn dựng; giữ vững bản sắc; mở rộng không gian biểu diễn; kết nối với trường học, cộng đồng; chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ (Ảnh: Ban tổ chức).

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên thuộc 10 đơn vị nghệ thuật trên cả nước, mang đến 14 vở diễn được dàn dựng công phu, phản ánh đời sống xã hội, ca ngợi truyền thống lịch sử, con người Việt Nam, lan tỏa giá trị đạo đức, nhân văn.

Hội đồng nghệ thuật gồm: NSND Lê Tiến Thọ, NSND Phạm Thị Kim Oanh (Kiều Oanh), NSND Trịnh Thị Hồng Lựu, NSND Nguyễn Đạt Tăng, NSND Nguyễn Ngọc Khánh.

Ngay sau lễ khai mạc, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam trình diễn vở tuồng Lửa cháy Phiên Ngung. Các vở diễn tiếp theo được giới thiệu từ nay đến ngày 24/11 tại rạp Đại Nam (Hà Nội). Lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối 26/11.