Hành trình thị giác và tâm tưởng của họa sĩ trẻ Trần Ngọc Ánh

Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình sáng tạo nghệ thuật của nữ họa sĩ trẻ, đồng thời là cơ hội để công chúng thưởng lãm gần 50 tác phẩm sơn mài được chị ấp ủ và sáng tác trong 5 năm qua.

Triển lãm diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Một tác phẩm của họa sĩ Trần Ngọc Ánh được trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trần Ngọc Ánh sinh năm 1983 tại Hà Nội. Từ thuở nhỏ, chị đã bộc lộ niềm đam mê với hội họa, được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế dành cho thiếu nhi.

Tình yêu nghệ thuật đã đưa chị đến với lớp học của họa sĩ sơn mài nổi tiếng Công Kim Hoan, từ đó nuôi dưỡng niềm say mê đặc biệt với chất liệu sơn mài truyền thống.

Năm 2008, Ngọc Ánh tốt nghiệp chuyên ngành sơn mài, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Sau đó, chị tiếp tục học cao học tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, hoàn thành chương trình thạc sĩ năm 2018.

Đến năm 2024, chị trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - một cột mốc khẳng định vị trí trong giới mỹ thuật chuyên nghiệp.

Trong nhiều năm, Trần Ngọc Ánh là họa sĩ thiết kế sân khấu cho Đài Truyền hình Việt Nam. Công việc đòi hỏi sự sáng tạo liên tục, song chưa bao giờ dập tắt khát vọng theo đuổi sơn mài - chất liệu đậm bản sắc văn hóa dân tộc mà chị luôn đau đáu từ khi còn trẻ.

Tự tại chi tọa là triển lãm cá nhân đầu tiên của chị, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp sáng tác, đồng thời là dịp để họa sĩ gửi gắm tình yêu, lòng kiên định và khát vọng sáng tạo với chất liệu sơn mài.

Triển lãm giới thiệu gần 50 tác phẩm sơn mài được thực hiện trong giai đoạn 2020-2025. Những sáng tác này không chỉ phản ánh sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, mà còn thể hiện tư duy sáng tạo tự do, phóng khoáng của một nghệ sĩ luôn tìm cách vượt qua giới hạn kỹ thuật để lắng nghe tiếng nói nội tâm.

Theo họa sĩ Trần Ngọc Ánh, "nghệ thuật không chỉ là số lượng các bức tranh trưng bày, nó là một hành trình - một hành trình thị giác và tâm tưởng, nơi thiên nhiên, con người và thế giới siêu thực hòa quyện trong từng nét vẽ”.

Các sáng tác của chị khai thác đề tài gần gũi trong đời sống: Thiên nhiên, cây cỏ, những chú mèo, những chiếc ghế… Tất cả đều gợi một không gian ấm cúng, trữ tình, phản ánh tâm hồn mộng mơ và nữ tính.

Triển lãm "Tự tại chi tọa - Sanctuary of serenity" mở cửa tự do cho công chúng 17-23/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông đánh giá: “Triển lãm không chỉ là dấu ấn nghệ thuật cá nhân mà còn góp phần làm phong phú thêm đời sống mỹ thuật đương đại, đặc biệt khẳng định vai trò và bản sắc của nữ nghệ sĩ trẻ trong ngành sơn mài”.

Trong hành trình sáng tác, Ngọc Ánh từng tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật quốc tế: Năm 2023 triển lãm nhóm tại Amboise (Pháp), năm 2022 và 2024 tham gia workshop Hanoi Art Connecting, và năm 2025 góp mặt tại trại sáng tác Etugen Art Camp ở Mông Cổ.

Chia sẻ về triển lãm lần này, Ngọc Ánh cho biết: “Những kỹ năng được đào tạo chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm tích lũy nhiều năm dưới sự hướng dẫn của thầy cô, đặc biệt là họa sĩ Công Kim Hoa và Trịnh Tuân, đã trở thành nền tảng để tôi biến cảm xúc từ khu vườn xưởng vẽ thành những chuyến viễn du thoảng mùi cổ tích, thấp thoáng bóng dáng một Hà Nội mơ mộng trong con mắt trẻ thơ”.