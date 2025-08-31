Hòa nhạc "Trái tim Việt Nam" có Bức Tường, Phạm Thu Hà phát vé miễn phí

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Rock concert - Trái tim Việt Nam.

Phạm Thu Hà, Phạm Anh Khoa cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham gia chương trình "Rock concert - Trái tim Việt Nam". (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chương trình sẽ diễn ra với sự góp mặt của các ban nhạc hàng đầu Việt Nam như Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales cùng các ca sĩ khách mời Phạm Anh Khoa, Phạm Thu Hà, Dương Trần Nghĩa… Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là MC Phí Linh.

Để có thêm những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả, lần đầu tiên, chương trình đưa ban nhạc dân tộc Thanh âm xanh kết hợp cùng ban nhạc rock.

Sự giao thoa này không chỉ tạo nên âm thanh độc đáo, mạnh mẽ, mà còn khẳng định tinh thần âm nhạc dân tộc Việt Nam có thể ngân vang, hòa quyện trong mọi không gian sân khấu, mọi thời đại, kể cả trên nền rock đầy phóng khoáng.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Tổng đạo diễn chương trình - cho biết, tiếp nối thành công của chương trình Tự hào là người Việt Nam, Ban tổ chức mong muốn đem đến một không gian nghệ thuật mới mẻ, trẻ trung và giàu năng lượng hơn.

"Rock là dòng nhạc mạnh mẽ, phóng khoáng, gắn liền với tinh thần tự do và khát vọng. Khi những ca khúc cách mạng được khoác lên tinh thần rock, chúng trở thành một tiếng nói mới, gần gũi và đầy sức hút với thế hệ trẻ", ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Trung Dũng hy vọng, chương trình không chỉ là một đại nhạc hội quy mô, quy tụ những ban nhạc nổi tiếng cùng những bản hit được yêu thích, mà còn là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc.

Tại chương trình, khán giả sẽ được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt của những bản hit đình đám cùng những ca khúc cách mạng bất hủ, nay được khoác lên diện mạo mới đầy mạnh mẽ và phóng khoáng của rock.

Chương trình được diễn ra vào 20h ngày 6/9 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Vé được phát miễn phí tới khán giả.