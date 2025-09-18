Hoa hậu Ngọc Hân sinh con đầu lòng

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, cô đã sinh con đầu lòng được 3 tuần, tại một bệnh viện ở Hà Nội. Em bé được đặt tên ở nhà là Pi, có nhiều nét giống mẹ, tóc đen, uống sữa tốt.

Ngọc Hân đã sinh con đầu lòng ngày 28/8 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngọc Hân dự sinh vào ngày 2/9 hoặc 5/9 nhưng đến chiều ngày 28/8 thì có dấu hiệu bắt đầu cạn ối nên được bác sĩ chỉ định đẻ mổ luôn trong đêm.

"Con chọn ra vào một ngày thật đặc biệt 28/8, đúng kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam, công việc mà bố con đang cống hiến. Có lẽ đây là định mệnh, là sự kết nối kỳ diệu của gia đình mình. Hành trình lên chức vừa mới bắt đầu, nhưng cả nhà đã rất si mê Pi", cô nói.

Ngọc Hân chia sẻ thêm rằng, khi sinh mổ, ông xã luôn ở bên cô. Trong thời gian mang thai, Ngọc Hân giữ sức khỏe tốt. Cô vẫn tham gia nhiều hoạt động, làm việc cho gần ngày sinh.

Hoa hậu sinh năm 1989 chia sẻ rằng, cô và ông xã đã thống nhất đặt tên ở nhà cho con là Pi vì đây là tên một làng cổ (Peribeca) ở Venezuela mà cô từng đặt chân đến.

"Trong lần du lịch đến đó, tôi mặc áo dài có hình lá cờ của Venezuela. Ở đây, người dân rất thân thiện và nồng hậu. Tôi được một người dân bản địa tặng cho một con búp bê và tôi tin vào nhân duyên nên một thời gian sau, tôi đã có tin vui. Sau này, tôi sẽ cho con trở lại Venezuela để con được ngắm nhìn vẻ đẹp của ngôi làng cổ này", Ngọc Hân chia sẻ.

Theo Ngọc Hân, Pi còn là một hằng số toán học, cũng có ý nghĩa khi bố cô từng là học sinh giỏi toán quốc tế, là thủ khoa của Trường Đại học Bách Khoa năm 1975. Cô mong con cũng giỏi toán như ông ngoại.

Hoa hậu Việt Nam 2010 còn chia sẻ thêm rằng, Pi là một phần thần thoại của Ai Cập - nơi cô và ông xã lần đầu tiên gặp nhau - nên cô muốn đặt tên con với nhiều ý nghĩa như vậy.

"Tôi mong con là một đứa trẻ hoạt bát, thông minh, lanh lợi nên đã gửi nhiều mong muốn vào tên ở nhà của con", cô cho hay.

Chồng Ngọc Hân bên con trai mới sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngọc Hân sinh năm 1989, từng làm người mẫu trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô và ông xã Phạm Phú Đạt đăng ký kết hôn năm 2019, tổ chức đám cưới năm 2022.

Anh Phạm Phú Đạt sinh năm 1990, làm việc trong ngành ngoại giao. Cả hai gắn bó hơn một thập kỷ trước khi chính thức về chung một nhà.