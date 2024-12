Hoa hậu Lê Hoàng Phương và 100 mẫu nhí tham gia show thời trang tại Hạ Long

Tối 30/1, chương trình thời trang Vietnam Iconic Runway: Rhythm of the Sea diễn ra tại hải đăng Sun World, thành phố Hạ Long, quy tụ dàn chân dài nổi tiếng như Hoa hậu Lê Hoàng Phương, MC - diễn viên Lê Bống cùng hơn 100 mẫu nhí…

Vietnam Iconic Runway: Rhythm of the Sea là mùa thứ 2 của chương trình thời trang Vietnam Iconic Runway, với mùa đầu tiên mang chủ đề Wake Yourself Up tổ chức tại Cao Bằng hồi tháng 8.

Thiết kế độc đáo làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ, không kém phần sang chảnh, quyền lực của Hoa hậu Lê Hoàng Phương (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm nhấn của sân khấu mùa 2 là mô hình con thuyền lớn tượng trưng cho khát vọng, ước mơ. Ngọn hải đăng nằm chính giữa như ngọn lửa đam mê, dẫn lối cho con người chinh phục những tầm cao mới.

Show diễn kể câu chuyện về những người trẻ không ngừng vươn lên, theo đuổi đam mê với thời trang và sàn catwalk, đồng thời miêu tả một Hạ Long mạnh mẽ, gồng mình vượt qua những khó khăn từ dịch Covid-19, siêu bão Yagi cho đến sự phục hồi, phát triển thần tốc như hiện tại.

Xuất hiện với vai trò là khách mời đặc biệt ở chương trình, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 (Miss Grand Vietnam 2023) Lê Hoàng Phương nổi bật trong trang phục của NTK Thanh Thanh Nguyễn.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp mê hoặc của những cánh hoa với sắc đỏ burgundy huyền bí, thiết kế có phom dáng bodysuit khoe trọn đường cong hoàn mỹ của Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Được biết, bộ trang phục được tạo nên từ hơn 7000 cánh hoa xếp lớp 3D cầu kỳ, đính kết thủ công trong hàng trăm giờ. Điểm xuyết cùng với đó là những viên đá pha lê tinh xảo, tái hiện vẻ đẹp của những bông hoa dưới ánh hoàng hôn lung linh trên mặt biển.

Thiết kế nằm trong BST Ethereal được NTK Thanh Thanh Nguyễn cho ra mắt lần đầu tiên tại chương trình Thời trang Quốc tế 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑠ℎ𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑢𝑛𝑤𝑎𝑦 2024 - 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑦𝑠𝑖𝑎. Lấy ý tưởng từ loài chim thiên nga trắng, đại diện cho sự giản đơn, trong sáng mà mềm mại, NTK đã tạo nên những bộ trang phục lộng lẫy và không kém phần tinh tế, nhẹ nhàng.

Từ trái qua: NTK Thanh Thanh Nguyễn, Hoa hậu Lê Hoàng Phương và Tổng đạo diễn Đinh Phương Anh (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đó, sân khấu sự kiện còn trình diễn các BST Multiverse của NTK Trinh Châu, BST Linh Miêu của NTK Huyền Trương và BST Flamingo của NTK Phạm Gia Hưng. Mỗi BST mang một màu sắc, âm hưởng khác nhau, với phần trình diễn gồm hơn 100 người mẫu nhí, đem đến nhiều khoảnh khắc ấn tượng, khó quên trong lòng khán giả.

Chia sẻ cảm xúc sau đêm diễn, bà Đinh Phương Anh - Tổng đạo diễn, Trưởng ban tổ chức cho biết: "Chúng tôi rất tự hào khi show diễn đã thành công, không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả mà còn ghi dấu ấn trong lòng những người yêu thời trang. Đây không chỉ là một sự kiện, mà còn là hành trình kết nối và tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của từng vùng miền Việt Nam.

Cá nhân tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi mọi nỗ lực của ê-kíp, từ hậu trường đến sàn diễn, đều được đền đáp xứng đáng. Sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển và mang đến những mùa tiếp theo ngày càng ấn tượng hơn".

Vietnam Iconic Runway là dự án đi dọc 63 tỉnh thành, với mong muốn quảng bá nét đẹp văn hóa mỗi vùng miền của đất nước Việt Nam thông qua lăng kính thời trang. Đồng thời, chương trình cũng đặt mục tiêu giúp trẻ em Việt thể hiện sự tự tin, bản lĩnh trước đám đông, phát triển những đam mê, cá tính của bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.