Hoa hậu Jennifer Phạm: "Tôi không sợ thị phi"

Ngày 3/11, Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 đã tổ chức họp báo giới thiệu về giải pickleball trong khuôn khổ cuộc thi. Theo đó, dàn sao Việt nổi tiếng sẽ tham gia giải đấu, như: Hoa hậu Jennifer Phạm, Hoa hậu Du lịch Ngọc Quỳnh, Á hậu Tú Anh, NSƯT Việt Anh...

Jennifer Phạm cho biết, chơi thể thao giúp cô rèn luyện sức khỏe, cân bằng cuộc sống (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Jennifer Phạm cho biết, cô nhập môn pickleball khoảng nửa năm nay, sau nhiều năm gắn bó với golf. Theo người đẹp sinh năm 1985, pickleball giúp cô rèn luyện sức khỏe và cân bằng cuộc sống.

"Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi ra sân giao lưu cùng bạn bè, vừa vận động, vừa thư giãn. Thỉnh thoảng, tôi tham gia các giải giao hữu cho vui, coi như vừa chơi, vừa nạp năng lượng tích cực", Jennifer chia sẻ.

Jennifer Phạm thường rủ chồng - doanh nhân Đức Hải - cùng luyện tập và tham gia các giải đấu phong trào với pickleball hoặc golf. Với cô, đây là cách hữu hiệu để hai vợ chồng có thêm thời gian bên nhau đồng thời rèn luyện sức khỏe, giữ gìn vóc dáng.

Dù lịch làm việc bận rộn, cô cố gắng duy trì việc chơi pickleball hai buổi mỗi tuần cùng bạn bè, mỗi buổi chơi 2-3 tiếng.

Ở tuổi 40, Jennifer Phạm biết rõ giá trị bản thân, không còn bị cuốn theo những thứ hào nhoáng bên ngoài. Cô sống nhiều hơn cho gia đình, chăm chút các con hằng ngày.

"Với tôi, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Dù bận rộn với công việc, tôi luôn cố gắng cân bằng để dành thời gian cho chồng và các con. Chính sự viên mãn trong cuộc sống riêng giúp tôi luôn giữ được tinh thần tích cực, nhan sắc cũng vì thế mà thăng hoa hơn", Jennifer Phạm chia sẻ.

Người đẹp cũng chia sẻ rằng, cô không sợ tuổi tác vì cho rằng, việc già đi là một phần rất tự nhiên của cuộc sống. Khi được khen ngày càng trẻ trung, Jennifer Phạm tiết lộ rằng, cô thường xuyên chăm chút làn da, tập luyện giữ gìn vóc dáng, thay đổi lối trang điểm.

Kể về cuộc sống hôn nhân với doanh nhân Đức Hải, Jennifer Phạm nói mình đang có cuộc sống hạnh phúc, được ông xã ủng hộ mọi quyết định và sở thích.

"Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Mặc dù nhà có người giúp việc nhưng tôi không ỷ lại vào họ, tôi thích tự tay chăm sóc các bé. Nếu không phải đi làm, tôi dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con lớn đi học, chơi với bé út và làm một số việc riêng. Việc bận hay không là do mình sắp xếp...", Jennifer Phạm tâm sự

Người đẹp cho hay, cô là người thích trẻ con nên thường xuyên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với những phụ huynh khác để có thêm kinh nghiệm, giúp mình chăm con tốt hơn.

Khi được phóng viên hỏi: "Một số người gọi chị là "Hoa hậu sinh nhiều con", chị có phản hồi gì không?".

Jennifer Phạm nói: "Làm mẹ là điều tuyệt vời nhất nên tôi không để ý đến những điều người khác nói về mình. Có 4 con nhưng mỗi lần chào đón thành viên mới, tôi luôn cảm thấy mình chưa có chút kinh nghiệm nào. Mỗi bé có một cá tính riêng nên phải thật hiểu con thì mới chăm con tốt được".

Vợ chồng Jennifer Phạm và các con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Người đẹp sinh năm 1985 cũng tiết lộ rằng, cô được ông xã doanh nhân hỗ trợ nhiều trong việc chăm sóc các con.

"Vì đã học tập ở nước ngoài nhiều năm nên anh ấy rất văn minh, thường xuyên làm việc nhà và chăm con cùng vợ. Tôi từng rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên, anh ấy có thể thay tã và pha sữa cho con. Anh nói, ngày xưa bản thân có thời gian chăm em trai nên đã quen với việc ấy...", Jennifer Phạm kể lại.

Nói về những tin đồn xung quanh người nổi tiếng, Jennifer Phạm cho biết: "Tôi không sợ những lời thị phi. Tôi chấp nhận lời tán dương và ý kiến trái chiều, vì biết đó là một phần của cuộc sống".