Hoa hậu Giáng My tuổi 53: Ở biệt thự 1.000m2, ra đường bị nhầm là sinh viên

Căn biệt thự xa hoa cũng là nơi Giáng My thường tổ chức các buổi tụ họp, tiệc tùng cùng bạn bè. Hoa hậu cho biết căn nhà do cô tự lên ý tưởng thiết kế. Cô cho biết nhìn bề ngoài cô an nhàn, đủng đỉnh, nhưng thực ra là "số tự thân tự lập". "Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm nhưng tôi tự mình làm tất cả", Giáng My chia sẻ hôm 10/10.