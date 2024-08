Chia sẻ về việc kết hợp cùng Hoa hậu Giáng My, NTK Võ Việt Chung cho biết: "Hoa hậu Giáng My là một trong những nàng thơ mà tôi yêu thích nhất. Khó có ai có được nhan sắc, thần thái mỹ miều như Giáng My. Tôi muốn tạo ra những tà áo dài giúp tôn lên vẻ đẹp quý phái, sang trọng của người phụ nữ Việt Nam".