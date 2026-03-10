Hoa hậu Tô Diệp Hà khoe nhan sắc nổi bật bên dàn mỹ nhân Miss World Vietnam

Ngày 10/3, buổi công bố vương miện Miss World Vietnam 2025 diễn ra tại TPHCM, với sự tham dự của nhiều hoa hậu, á hậu và nam vương như Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Phạm Tuấn Ngọc... Sự kiện cũng giới thiệu top 48 thí sinh lọt vào vòng chung kết của cuộc thi năm nay.

Xuất hiện tại thảm đỏ, Hoa hậu Tô Diệp Hà thu hút sự chú ý với trang phục dạ hội tông trắng. Người đẹp lựa chọn thiết kế cúp ngực, phần thân váy ôm sát theo phom corset (loại áo ôm sát thân trên), kết hợp chân váy xếp nếp. Mái tóc dài suôn thẳng giúp tổng thể trang phục thêm hài hòa.

Dù có thời gian dài vắng bóng, Tô Diệp Hà cho biết, cô vẫn chú trọng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống hợp lý để giữ gìn vóc dáng. Gần đây, người đẹp gây chú ý với màn tái xuất sàn diễn thời trang tại buổi công bố Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026.

Tô Diệp Hà gây chú ý tại thảm đỏ Miss World Vietnam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tô Diệp Hà từng giành danh hiệu Hoa hậu Tài năng tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế tổ chức ở Thái Lan năm 2018. Sau này, cô đảm nhận vai trò giám khảo chương trình Quý ông hoàn mỹ, trình diễn tại Vietnam International Fashion Week...

Người đẹp chia sẻ cô vui khi góp mặt tại buổi họp báo công bố vương miện của Miss World Vietnam 2025. “Tôi nghĩ vương miện và những vật phẩm đăng quang không chỉ là phần thưởng dành cho tân hoa hậu mà còn gắn với trách nhiệm của người chiến thắng trên hành trình quảng bá nhan sắc Việt ra thế giới. Hy vọng ban tổ chức sẽ tìm được gương mặt xứng đáng cho ngôi vị Miss World Vietnam 2025”, Tô Diệp Hà nói.

Người đẹp nhận được nhiều lời khen về nhan sắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người đẹp sinh năm 1996 cũng nhận xét mặt bằng chung thí sinh năm nay khá đồng đều, nhiều gương mặt sở hữu ngoại hình nổi bật cùng năng lượng và tài năng riêng. Theo Tô Diệp Hà, điều này phần nào khiến quá trình lựa chọn của ban tổ chức trở nên khó khăn hơn.

“Tôi chúc các thí sinh sẽ có một mùa thi đáng nhớ. Dù kết quả ra sao, đây cũng là cơ hội để các bạn tích lũy thêm kinh nghiệm và trải nghiệm cho hành trình sắp tới”, cô chia sẻ thêm.

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng chính thức giới thiệu vương miện dành cho tân hoa hậu. Trên sân khấu, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện cùng chiếc vương miện mang tên “Trân hoa tứ quý”, lấy cảm hứng từ bốn loài hoa tượng trưng cho các mùa trong năm gồm hoa mận trắng, hoa mai, hoa hướng dương, hoa sen, thể hiện hành trình phát triển của vẻ đẹp và bản lĩnh người phụ nữ.

Hoa hậu Bảo Ngọc cầm vương miện “Trân hoa tứ quý" (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau sự kiện, top 48 thí sinh sẽ bước vào các phần thi phụ như Người đẹp bản lĩnh, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao… Vòng chung khảo với phần thi Người đẹp biển và đêm trình diễn Dances of Vietnam dự kiến diễn ra ngày 25/3. Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 29/3.

Lý giải về việc Miss World Vietnam 2025 nhưng đêm chung kết lại diễn ra khá trễ, đại diện ban tổ chức cho biết giai đoạn cuối năm 2025, lịch trình của ban tổ chức khá dày đặc nên quyết định dời thời điểm tổ chức sang đầu năm sau để phù hợp hơn.