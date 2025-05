Hồ Quang Mẫn xuất hiện trong trailer kịch tính của phim "Năm mười"

Vừa qua, bộ phim kinh dị Việt Nam Năm mười đã ra mắt trailer đầu tiên, hé lộ một phần câu chuyện rùng rợn và kịch tính xoay quanh trò chơi dân gian cùng tên.

Diễn viên Hồ Quang Mẫn trong tạo hình nhân vật của phim "Năm mười" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tác phẩm do đạo diễn Tấn Hoàng Thông thực hiện, quy tụ dàn diễn viên như: Trần Phong, Hồ Quang Mẫn, Trần Vân Anh, Huỳnh Tú Uyên, Nguyễn Trung Huy, Hoa Thảo, Raman Quốc Cường, Vương Thanh Tùng, Nam Nam…

Bộ phim mang đến một câu chuyện rùng rợn lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian - "năm mười...". Phim lấy bối cảnh tại Đà Lạt, theo chân một nhóm bạn trẻ trong kỳ nghỉ tưởng chừng bình yên, nhưng dần trượt vào vòng xoáy ám ảnh khi cùng tham gia một trò chơi mà họ không lường trước được hệ quả.

Trailer thu hút sự chú ý không chỉ bởi nhịp phim dồn dập, âm thanh u ám và những gương mặt trẻ, mà còn bởi sự xuất hiện ngắn ngủi, phong thái bí ẩn của diễn viên Hồ Quang Mẫn.

Nhân vật của Hồ Quang Mẫn lộ diện ở đoạn giữa trailer, khi nhịp phim chậm lại, tạo cảm giác rờn rợn và căng thẳng. Anh xuất hiện trong bộ vest tối màu, tay mang găng, cầm điếu thuốc cháy dở, lặng lẽ đứng giữa khung cảnh đổ nát ngoài trời.

Khoảnh khắc anh khẽ đóng cánh cửa cũ kỹ như báo hiệu một điều gì sắp xảy ra, khiến người xem không khỏi tò mò: Đây là người điều khiển câu chuyện hay là kẻ đang giấu một bí mật đen tối?

Với gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu và biểu cảm nội tâm, nam diễn viên tạo nên một hình ảnh nhân vật nhiều ẩn ý, khiến khán giả không biết đây là vai chính diện hay phản diện.

Đạo diễn Lê Bình Giang từng nhận xét, ông đặc biệt ấn tượng với khuôn mặt của Hồ Quang Mẫn, nam diễn viên vừa mang nét chính trực, hiền lành, lại vừa toát lên sự mưu mô, đầy toan tính. Khi trailer được phát hành, nhiều khán giả cũng đồng tình với đánh giá này và dành lời khen cho phần thể hiện ngắn nhưng ấn tượng của nam diễn viên.

Chỉ xuất hiện vài giây trong trailer, Hồ Quang Mẫn (phải) vẫn kịp ghi dấu với hình ảnh nam nhân bí ẩn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồ Quang Mẫn cho biết, bản thân rất xúc động trước sự đón nhận của khán giả, dù phim mới chỉ hé lộ trailer. Nam diễn viên tiết lộ rằng, để có thể hoàn thành tốt vai diễn trong Năm mười, bản thân đã phải gác lại công việc kinh doanh nhằm toàn tâm toàn sức cho nhân vật. Hồ Quang Mẫn quan niệm điện ảnh không cho phép sự hời hợt.

"Khi đã bước vào một nhân vật, tôi muốn sống trọn với nó. Đó cũng là cách tôi tôn trọng khán giả và ê-kíp làm phim", anh chia sẻ.

Trong Năm mười, nam diễn viên đảm nhận vai diễn có nội tâm phức tạp, đòi hỏi khả năng biểu đạt cảm xúc qua ánh mắt và cử chỉ. Để chuẩn bị cho nhân vật, anh đã dành thời gian nghiên cứu nhiều bộ phim kinh dị tâm lý nổi tiếng.

"Tôi đã xem đi xem lại Sự im lặng của bầy cừu (The Silence of the Lambs) hàng chục lần để quan sát cách Anthony Hopkins và Jodie Foster sử dụng ánh mắt, cử chỉ nhằm thể hiện nội tâm nhân vật. Những bộ phim kinh dị tâm lý như vậy giúp tôi hiểu rõ hơn về cách xây dựng sự căng thẳng trong diễn xuất và áp dụng vào vai diễn của mình trong Năm mười", Hồ Quang Mẫn nói.

Bên cạnh việc nghiên cứu tâm lý nhân vật, Hồ Quang Mẫn còn được đoàn phim sắp xếp tham gia khóa huấn luyện đặc biệt để chuẩn bị tốt hơn cho vai diễn.

Một cảnh trong trailer "Năm mười" - bộ phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 30/5(Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm Mười là một tác phẩm điện ảnh kinh dị đầu tay của đạo diễn Tấn Hoàng Thông, đồng biên kịch cùng Tiến Quang, lấy bối cảnh quen thuộc nhưng được khai thác dưới góc nhìn mới, đậm chất tâm lý và ám ảnh.

Hồ Quang Mẫn là gương mặt từng ghi dấu ấn qua nhiều dự án như web drama Hoàng quý muội (đạo diễn Lux Vân), phim điện ảnh Hoa phong nguyệt vũ (đạo diễn Phạm Thanh Hải), phim ngắn Vũ khúc xuân phát sóng trên HTV7 và một số vai khách mời trong các bộ phim khác...