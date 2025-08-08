Hình ảnh dung dị của Bác Hồ từ Việt Bắc về Hà Nội lên sân khấu

Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam vừa giới thiệu vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội.

Lấy bối cảnh lịch sử từ năm 1941 đến năm 1945, vở diễn tái hiện hành trình trở về nước của Nguyễn Ái Quốc sau 3 thập kỷ bôn ba tìm đường cứu nước, để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, dẫn đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám.

Hình tượng Bác Hồ trong vở diễn không chỉ là người lãnh tụ mà còn là một con người bình dị, gần gũi, sống động giữa quần chúng nhân dân và các đồng chí của mình.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - tác giả kịch bản và NSND Triệu Trung Kiên - đạo diễn vở cải lương (Ảnh: Trần Hoàng).

Vở diễn do NSND Triệu Trung Kiên dựng từ phần 3 mang tên Từ Việt Bắc về Hà Nội, trong bộ tiểu thuyết lịch sử Nước non vạn dặm của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - tác giả kịch bản - chia sẻ, ê-kíp đã rất công phu khi dựng những chuyến đi từ Việt Nam sang Trung Quốc của Bác.

"Vở diễn có nhiều nhân vật, với những mối quan hệ chằng chéo, phức tạp, trải trong một không gian rộng lớn từ trong nước ra ngoài nước, nhưng đạo diễn Triệu Trung Kiên đã xử lý khéo léo bằng thủ pháp sân khấu giàu tính tượng trưng, ước lệ", ông Kỷ nhận định.

Đạo diễn - NSND Triệu Trung Kiên tiết lộ, anh và ê-kíp đã mạnh dạn để nhân vật Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vừa ca, vừa thoại như các nhân vật khác, để nhân vật chính không bị tách biệt, mà gần gũi hơn với khán giả và lịch sử.

Bằng ngôn ngữ sân khấu, chỉ trong khung thời gian 5 năm nhưng có hàng trăm sự kiện, nhân vật, bối cảnh... được đan cài chặt chẽ, giàu kịch tính mà vẫn giữ được tính lịch sử chuẩn xác.

Nghệ sĩ Văn Thuận - người đảm nhận vai Chủ tịch Hồ Chí Minh - cho biết: “Ban đầu tôi rất lo lắng vì đây là vai diễn lớn. Nhưng nhờ sự động viên của đạo diễn và đồng nghiệp, tôi đã dồn toàn tâm toàn lực, từ giọng nói đến thần thái, để nhập vai một cách chân thực nhất”.

Với lối thể hiện mới mẻ, chú trọng tính nhân văn và chân thực, Từ Việt Bắc về Hà Nội hứa hẹn là dấu ấn nghệ thuật sâu sắc, góp phần làm sống dậy trang sử hào hùng của dân tộc qua loại hình sân khấu truyền thống.

Vở diễn do Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam dàn dựng, quy tụ dàn nghệ sĩ tài năng, như: NSND Triệu Trung Kiên làm đạo diễn, tác giả Hoàng Song Việt chuyển thể cải lương, NSND Trọng Đài phụ trách âm nhạc, NSND Doãn Bằng thiết kế mỹ thuật.

Các nghệ sĩ như: NSND Mạnh Hùng, NSƯT Quang Khải, NSƯT Tiến Đại, Như Quỳnh, Ngân Hà… góp mặt với những vai diễn giàu nội tâm.

Từ Việt Bắc về Hà Nội sẽ ra mắt tối 11 và 12/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).