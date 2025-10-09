Hết vé G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] In Hanoi sau 3 ngày mở bán

Trước thời điểm mở bán vé G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] In Hanoi, cộng đồng người hâm mộ Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho “cuộc đua” săn vé.

Nhiều người thức đêm để kiểm tra tài khoản, mã thành viên, thiết bị và phương thức thanh toán, sẵn sàng truy cập đúng giờ mở bán. Bầu không khí chờ đợi lan tỏa trên các diễn đàn và mạng xã hội, khi hàng nghìn người cùng đếm ngược thời gian để có cơ hội sở hữu tấm vé gặp thần tượng.

G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] In Hanoi tạo cơn sốt trong cộng đồng khán giả Việt (Ảnh: BTC).

Đúng 10h sáng 7/10, cổng mua vé dành cho thành viên G-Dragon Official Membership tại Vinwonders.com mở, ghi nhận gần 570.000 lượt truy cập.

Chỉ chưa đầy 15 phút sau khi mở, vé VVIP đã hết, các hạng vé VIP, Premium, GA cũng nhanh chóng “cháy hàng” sau đó. Các group (nhóm), fanpage liên tục cập nhật những màn khoe đặt vé thành công, email xác nhận cho tới ảnh màn hình săn vé.

Ngày 8/10, lượt mở bán ưu tiên dành cho khách hàng VPBank và các đối tác diễn ra sôi động trên nhiều nền tảng trực tuyến. Người hâm mộ chia sẻ kinh nghiệm mua vé, từ việc sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc đến phối hợp bạn bè hỗ trợ. Các hạng vé được quan tâm nhất nhanh chóng được đặt hết chỉ sau vài phút, cho thấy sức hút lớn của G-Dragon tại thị trường Việt Nam.

Ngày 9/10, hệ thống mở bán vé công khai cho toàn bộ khán giả, ghi nhận gần 430.000 lượt chờ. Người hâm mộ theo dõi sát sao thứ tự xếp hàng và đếm ngược từng giây đến thời điểm mua vé. Chỉ sau hơn 20 phút, toàn bộ các hạng vé từ VVIP, VIP đến GA và CAT đều được bán hết. Trên mạng xã hội, không khí sôi động lan tỏa với hàng loạt bài đăng chia sẻ cảm xúc, hình ảnh khoe vé và kinh nghiệm mua nhanh, tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ.

Lượng người xếp hàng đợi tới lượt mua vé (Ảnh: BTC).

Không chỉ khán giả tại Hà Nội, người hâm mộ G-Dragon từ nhiều tỉnh thành và các quốc gia châu Á cũng tham gia mua vé trực tuyến, tạo nên không khí sôi động trong cộng đồng.

Trên các diễn đàn và nhóm mạng xã hội, nhiều người chia sẻ kế hoạch tham dự, chuẩn bị trang phục, luyện tập cổ vũ và hẹn gặp nhau tại sự kiện, thể hiện sự háo hức trước tour diễn của nam nghệ sĩ.

Bên cạnh cuộc chiến săn vé, nhiều khán giả bày tỏ sự hài lòng với hệ thống mua vé hiện đại, dễ thao tác, không khó khăn như từng lo lắng. Quy trình xếp hàng công bằng, mở bán phân tầng hợp lý giúp ai cũng có cơ hội. “Tôi không nghĩ lần đầu mua vé lại dễ dàng, công bằng như thế”, Tú Quỳnh (TPHCM) bày tỏ.

Toàn bộ các hạng vé được bán hết sau ba ngày mở bán, với hơn nửa triệu lượt người tham gia xếp hàng trực tuyến. Con số này cho thấy sức hút lớn của G-Dragon tại Việt Nam, đồng thời phản ánh quy mô tổ chức chuyên nghiệp của sự kiện, đánh dấu một bước tiến đáng chú ý của thị trường biểu diễn trong nước trong việc đón các tour diễn quốc tế.