Những cuốn sách giúp học sinh tự tin bước vào năm học mới

Sách giúp trẻ tự tin bước vào mẫu giáo và lớp 1

1. Bé vào mẫu giáo

Bộ sách Bé vào mẫu giáo gồm 2 cuốn: Đi học thật vui và Đi dã ngoại thú vị lắm. Đi học mẫu giáo là cột mốc vô cùng quan trọng đối với trẻ nhỏ. Bé có thể bỡ ngỡ, bất an và sợ hãi khi đột nhiên bước vào môi trường xa lạ.

Bộ sách này sẽ giúp bố mẹ trang bị cho con đầy đủ kiến thức và tâm lý về ngày đầu tiên đi học. Từ đó, bé dễ dàng thích nghi và vui vẻ đến trường.

2. 12 lý do

Bộ sách 12 lý do gồm: 12 lý do Vì sao phải học, 12 lý do Vì sao trường học rất thú vị và 12 lý do sách thú vị hơn điện thoại sẽ giúp bố mẹ truyền cảm hứng cho con yêu thích việc học và tìm tòi kiến thức.

Vì sao con phải đến trường? Vì sao phải học? Vì sao con nên đọc sách thay vì chơi điện thoại? Đó là những thắc mắc quen thuộc của nhiều trẻ nhỏ. Nếu bố mẹ chọn thúc giục con bằng những lời "đao to búa lớn", thậm chí dọa giẫm hay những lời khuyên nhủ, thì sẽ trở nên phản tác dụng.

Với những câu hỏi như trên, bộ sách này đã có những lời lý giải đầy đủ, đáng yêu và thú vị nhất thông qua các tình huống truyện, những câu tâm tình của tác giả, và nổi bật hơn cả là tranh vẽ minh họa tạo cảm hứng đọc sách cho trẻ em.

Bìa bộ 3 sách "12 lý do" (Ảnh: NXB Kim Đồng).

3. Hành trang tâm lý cho bé vào lớp 1

Cô bé Hà Linh trong Hành trang tâm lý cho bé vào lớp 1 cũng giống như mọi cô, cậu bé 6 tuổi khác. Rời xa ngôi trường mẫu giáo vui chơi nhiều hơn học tập, Hà Linh có những cảm xúc rối bời, sợ hãi, lo lắng khi bước vào "đại học chữ to".

Lớp 1 với Hà Linh là một môi trường xa lạ, từ việc tới trường, học tập, làm bài, đến giao tiếp với thầy cô, bạn bè… Nhờ có bố mẹ và thầy cô bên cạnh, cô bé đã nhanh chóng vượt qua nỗi lo để hòa nhập với ngôi trường mới.

Để chuẩn bị vào lớp 1, ngoài làm quen với tập tô chữ, tập đọc, tập đếm thì việc chuẩn bị tâm lý cho bé cũng rất quan trọng. Những tình huống trong bộ sách sẽ giúp bố mẹ và các độc giả nhí có tâm lý vững vàng, cùng nhân vật Hà Linh tự tin hơn khi bước vào lớp 1.

Bìa bộ sách "Hành trang tâm lý cho bé vào lớp 1" (Ảnh: NXB Kim Đồng).

4. Bé luyện viết chữ đẹp

Bộ sách Bé luyện viết chữ đẹp dùng cho học sinh lớp 1, 2, 3 để rèn viết chữ cẩn thận, ngay ngắn, đẹp và đúng chính tả. Sách được trình bày rõ ràng, vui mắt, tạo cho trẻ động lực và niềm đam mê luyện viết.

Mỗi ngày chỉ cần dành khoảng 30 - 40 phút viết chữ theo các mẫu trong sách, trẻ sẽ cải thiện nét chữ, đồng thời rèn được nền nếp cẩn thận, chỉn chu trong mọi việc của cuộc sống.

Bìa bộ sách "Bé luyện viết chữ đẹp" (Ảnh: NXB Kim Đồng).

Sách bổ trợ kiến thức trong nhà trường

5. Tủ sách Văn học trong nhà trường

Tủ sách Văn học trong nhà trường giới thiệu tác phẩm nổi bật của các tác giả thuộc nhiều trào lưu, thể loại, thời kỳ… được khuyến khích tìm hiểu trong chương trình học phổ thông.

Đó là những tác giả từ trung đại đến hiện đại của Việt Nam và nước ngoài đã có đóng góp to lớn đối với nền văn học quốc gia và thế giới.

Các ấn phẩm đã xuất bản trong Tủ sách Văn học trong nhà trường gồm: Truyện Kiều, Thơ Hồ Xuân Hương, Thơ Nguyễn Khuyến, Thơ Nguyễn Đình Chiểu, Truyện ngắn Nam Cao, Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu, Gió lạnh đầu mùa, Hà Nội băm sáu phố phường, Thơ Hàn Mặc Tử, Thơ Nguyễn Bính, Nguyễn Huy Tưởng - Kịch và văn, Truyện Tây Bắc, Thơ Xuân Quỳnh, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Lão hà tiện, Trưởng giả học làm sang, Con chim xanh, Truyện ngắn Lỗ Tấn.

Bộ sách được đánh giá là nguồn ngữ liệu phong phú cho các thầy cô, đồng thời có giá trị tư liệu học tập, bồi dưỡng thêm tình yêu văn học, khích lệ tư duy sáng tạo cho học sinh.

Bìa bộ sách "Tủ sách Văn học trong nhà trường" (Ảnh: NXB Kim Đồng).

6. 150 thuật ngữ văn học

Đây là công trình của nhà nghiên cứu phê bình văn học Lại Nguyên Ân. Ông đưa ra những dẫn giải về các hàm nghĩa chứa đựng trong 150 mục từ thuật ngữ văn học, chỉ ra nhiều dấu hiệu về đặc tính và phẩm chất bề sâu của các hiện tượng văn học.

Như một cuốn sổ tay chuyên dụng, cuốn sách hữu ích cho bạn đọc là học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên và nhà phê bình nghiên cứu văn học mới vào nghề.

Bìa sách "150 thuật ngữ văn học" (Ảnh: NXB Kim Đồng).

7. Lược sử thế giới bằng tranh

Không phải chuỗi dài những con số liệt kê thời gian và sự kiện khô cứng trên những trang sách giáo khoa hay giáo trình về lịch sử, bộ sách Lược sử thế giới bằng tranh mang đến không khí hoàn toàn mới khi sử dụng hình thức truyện tranh để kể lại lịch sử.

Bộ sách gồm 17 tập, cung cấp những kiến thức lịch sử giá trị, đáng tin cậy khắp năm châu bốn bể, kết hợp tranh vẽ sống động và cách kể chuyện tài tình. Các mốc thời gian trong sách được sắp xếp hợp lý, dễ hiểu, phù hợp với độc giả nhiều lứa tuổi.

Sống động, lôi cuốn tới từng chi tiết, bộ sách khắc họa tiến trình lịch sử của xã hội loài người với nhiều chuỗi sự kiện đan xen, trải dài từ thời nguyên thủy, phong kiến, các cuộc chiến tranh thế giới đến hiện đại.

Bìa bộ sách "Lược sử thế giới bằng tranh" (Ảnh: NXB Kim Đồng).

8. Chạm tay vào khoa học

Đây là bộ sách khoa học gồm 10 cuốn, giúp trẻ tìm hiểu, giải đáp các câu hỏi xoay quanh những vấn đề cơ bản và thú vị như: Rừng có từ đâu; Dưới đáy đại dương; Giống hay không giống; Kem đến từ đâu vậy nhỉ?...

Với lối kể ngộ nghĩnh và giàu chất thơ, bộ sách Chạm tay vào khoa học đưa độc giả nhí vào xứ sở khoa học mà ở đó mỗi tri thức đều thú vị và bổ ích cho hành trang lớn khôn.

Bộ sách "Chạm tay vào khoa học" (Ảnh: NXB Kim Đồng).

Sách phát triển kỹ năng mềm cho học sinh

9. Kỹ năng vàng cho teen thế kỷ 21

Cuốn sách với những hướng dẫn cụ thể, sinh động giúp học sinh ghi chép hiệu quả, thuyết trình thành công, làm chủ cảm xúc, quản lý thời gian... Đây là những kỹ năng mềm quan trọng đối với các bạn trẻ dù đang ngồi trên ghế nhà trường hay mới chân ướt chân ráo bước ra thế giới rộng lớn.

Được chấp bút bởi những chuyên gia giáo dục hàng đầu, bộ sách Kỹ năng vàng cho teen thế kỷ 21 mang đến những bí quyết súc tích và hiệu quả nhất, thể hiện dưới nhiều dạng thức phong phú như: infographic (đồ họa thông tin), truyện tranh minh họa, màu sắc và hình khối.

Thông qua những tình huống và câu chuyện, các bạn trẻ có thể tự tổng kết những phương pháp, phát hiện những vấn đề hóc búa mà bản thân gặp phải và từ đó tìm kiếm hướng giải quyết.

Bộ sách "Kỹ năng vàng cho teen thế kỷ 21" (Ảnh: NXB Kim Đồng).

10. Mạnh mẽ từ suy nghĩ - 50 bí kíp trưởng thành dành cho học sinh

Tác phẩm là cuốn cẩm nang dễ hiểu và cụ thể dành cho lứa tuổi nhi đồng, giúp học sinh tiểu học và tiền tiểu học hiểu rõ hơn và dần hình thành các thói quen quan trọng phát triển thái độ sống linh hoạt, phù hợp với thế giới hiện đại.

Bố mẹ hay phụ huynh không cần ép buộc hay nhắc nhở, mà nên để trẻ tự tiếp nhận thực tế và trang bị năng lực thích ứng với những sự khác biệt.