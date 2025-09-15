Hé lộ dàn BTV tài năng, trẻ đẹp kênh "Vietnam Today" VTV vừa lên sóng

Ngày 7/9, Vietnam Today - kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam chính thức lên sóng.

Sự kiện nhanh chóng tạo sức hút với công chúng khi kênh phát sóng 24/7 hoàn toàn bằng tiếng Anh, mang đến nhiều bản tin cùng chương trình chuyên sâu hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu khán giả trong nước và quốc tế.

Ngay từ những ngày đầu lên sóng, đội ngũ MC/BTV của chương trình đã nhận được sự quan tâm, chú ý và nhiều lời khen nhờ vốn ngoại ngữ vững vàng, phát âm chuẩn xác cùng phong cách dẫn dắt lưu loát, chuyên nghiệp.

Màn dẫn tiếng Anh ấn tượng của Minh Đức và Huyền Trần trên "Vietnam Today" (Video: "Vietnam Today").

Hà Thảo Trang: IELTS 8.5, học bổng Mỹ, tài năng nổi bật

Hà Thảo Trang (SN 2004) là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của kênh truyền hình đối ngoại Vietnam Today.

Thảo Trang ghi dấu ấn với ngoại hình tươi trẻ, nụ cười rạng rỡ và giọng nói truyền cảm.

Khả năng dẫn dắt lưu loát bằng tiếng Anh, ngữ điệu tự nhiên cùng phong cách truyền đạt cuốn hút đã giúp cô nhanh chóng chiếm được cảm tình từ khán giả.

Trên trang cá nhân, nữ BTV bày tỏ niềm vinh dự khi trở thành một phần của Vietnam Today.

Cô chia sẻ rằng, trước buổi dẫn sóng đầu tiên đã gần như mất ngủ vì căng thẳng và áp lực, nhưng sau cùng vẫn hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ. Những hình ảnh trên sóng được Thảo Trang đăng tải lại trên Threads, nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Là sinh viên năm 3 tại Học viện Ngoại giao, Hà Nội, Thảo Trang đã chứng tỏ năng lực vượt trội qua các thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng.

Hà Thảo Trang, BTV trẻ của “Vietnam Today” gây ấn tượng với thành tích học tập xuất sắc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với điểm IELTS 8.5, trong đó kỹ năng nói đạt 8.5, Thảo Trang đã thể hiện khả năng ngoại ngữ xuất sắc. Cô còn là một trong những sinh viên Việt Nam hiếm hoi nhận học bổng toàn phần Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) của Chính phủ Mỹ, trị giá khoảng 30.000 USD (hơn 780 triệu đồng), cho chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.

Ngoài ra, cô cũng từng nhận học bổng từ các chương trình trao đổi học thuật tại Nhật Bản, như chương trình trao đổi Gunma và học bổng từ tổ chức ASEAN Youth Friendship Network.

Trước khi gia nhập Vietnam Today, Thảo Trang đã có hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình. Cô từng là cộng tác viên dẫn chương trình IELTS Face-Off trên VTV7 - sân chơi quen thuộc của những người trẻ yêu thích tiếng Anh - cũng là nơi cô thể hiện khả năng dẫn dắt tự nhiên và phong cách trẻ trung, năng động.

Ngoài ra, cô còn có 4 năm kinh nghiệm trong việc quản lý và thành lập các dự án tin tức, cho thấy sự đa năng và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ.

Với phong thái tự tin và ngoại ngữ vượt trội, Hà Thảo Trang nhanh chóng chiếm cảm tình khán giả quốc tế (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với ngoại hình sáng, giọng nói truyền cảm và phong thái tự tin, Thảo Trang đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Cô hiện đảm nhận vai trò dẫn bản tin thời sự và chuyên mục điểm tin hàng tuần của khu vực châu Á trên Vietnam Today.

Sự kết hợp giữa học vấn vững vàng, kinh nghiệm thực tế và phong cách truyền hình chuyên nghiệp khiến Thảo Trang trở thành một trong những biên tập viên trẻ triển vọng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Lê Hiếu Minh Đức: IELTS 9.0, tâm huyết với truyền thông đối ngoại

Lê Hiếu Minh Đức (SN 1997) là một trong những biên tập viên chủ chốt của kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today. Anh là một trong hai người dẫn chương trình đầu tiên của kênh, đảm nhận vai trò dẫn bản tin Newsline (Tin tức) phát sóng lúc 7h, cùng với Huyền Trần.

Phong thái tự tin, cách dẫn lôi cuốn và khả năng tiếng Anh ấn tượng giúp Minh Đức nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Phong thái tự tin, giọng đọc dứt khoát và ngoại ngữ xuất sắc giúp Minh Đức ghi dấu ấn ngay lần đầu dẫn bản tin (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước khi gia nhập Vietnam Today, Minh Đức đã có nền tảng học vấn vững vàng. Anh là cựu học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau đó, anh du học tại Australia, lấy hai bằng cử nhân về Xã hội học và Nghiên cứu truyền thông tại Đại học Wollongong. Trong thời gian học tập tại đây, Minh Đức đã đạt điểm IELTS 9.0, chứng tỏ khả năng ngoại ngữ xuất sắc.

Năm 2018, Minh Đức có cơ hội thực tập 3 tháng tại Đài Truyền hình Việt Nam, ban truyền hình Đối ngoại (VTV4) thông qua cơ chế thực tập của Đại học Wollongong.

Thời điểm đó, anh chủ yếu làm các đoạn phim hoạt hình ngắn phục vụ cho một số phim tài liệu của kênh. Anh còn là nhà thiết kế đồ họa và animator (họa sĩ diễn hoạt), thể hiện khả năng đa năng trong lĩnh vực truyền thông và sản xuất hình ảnh.

Năm 2019, Minh Đức bắt đầu làm việc tại VTV, quen thuộc với khán giả qua các chương trình như Việt Nam qua góc nhìn quốc tế, Talk Vietnam.

Phong cách dẫn dắt tự tin, khả năng ngoại ngữ vượt trội cùng nền tảng học vấn quốc tế giúp Minh Đức nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt MC, BTV triển vọng của Vietnam Today.

Với chiều cao nổi bật, ngoại hình sáng giọng đọc dứt khoát, Minh Đức nhanh chóng trở thành gương mặt MC được yêu thích của VTV (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi Vietnam Today lên sóng vào ngày 7/9, Minh Đức đã cùng ê-kíp chuẩn bị kỹ lưỡng cho bản tin đầu tiên. Anh chia sẻ: “Trước khi bấm máy 30 phút, tôi và bạn dẫn vẫn đang ngồi rà lại kịch bản để đảm bảo an toàn sóng”.

Minh Đức cũng cho biết bản thân đã thức trắng đêm để chỉnh sửa kịch bản và đảm bảo chất lượng chương trình.

"Một MC truyền hình phải luôn luôn có tư duy biên tập để sẵn sàng ứng biến mọi tình huống và quan tâm cả những vị trí khác trong bản tin, chương trình.

Những yếu tố này, chỉ có thời gian thu thập kinh nghiệm và trưởng thành. Bản thân tôi vẫn luôn trau dồi, lăn xả nhiều vị trí, và học tập, kế thừa từ những anh chị đi trước để có thể luôn nâng cấp bản thân mình mỗi ngày", Minh Đức từng cho hay.

Với tâm huyết và sự nỗ lực không ngừng, Minh Đức mong muốn mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Anh chia sẻ: “Từ hồi còn đi du học Australia, sự khác biệt về văn hoá khiến tôi nhận thức được bản sắc Việt Nam trong con người mình. Nên khi bước vào Đài Truyền hình Việt Nam, tôi luôn giữ trong mình một mục tiêu, đó là làm sao để thế giới hiểu đúng, quan tâm và qua đó, thêm yêu và hiểu về đất nước của mình”.

BTV Huyền Trần: Xinh đẹp, bản lĩnh và thông thạo ngoại ngữ

BTV Huyền Trần là một trong những gương mặt nữ nổi bật của kênh truyền hình đối ngoại Vietnam Today. Cô là BTV nữ đầu tiên dẫn bản tin thời sự lúc 7h sáng vào ngày 7/9, cùng với Lê Hiếu Minh Đức.

Ngay từ lần đầu lên sóng, Huyền Trần đã gây ấn tượng với khán giả bởi phong thái tự tin, giọng đọc truyền cảm và đầy bản lĩnh.

Lê Hiếu Minh Đức và Huyền Trần vui vẻ chụp ảnh sau khi dẫn bản tin đầu tiên của “Vietnam Today” cùng nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo chia sẻ của Minh Đức trên Facebook cá nhân, cả hai đã cùng nhau suy nghĩ kỹ lưỡng để viết câu chào sân đầu tiên với khán giả quốc tế, nhằm tạo ấn tượng tốt và phù hợp với vị thế của một kênh truyền hình đối ngoại.

Huyền Trần tốt nghiệp trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tại Hà Nội, sau đó theo học ngành Truyền thông quốc tế ở Học viện Ngoại giao.

Cô sở hữu IELTS 8.0, đồng thời thông thạo cả tiếng Pháp, thể hiện khả năng ngoại ngữ vượt trội, một yếu tố quan trọng đối với công việc dẫn chương trình quốc tế.

BTV Huyền Trần rạng rỡ trên sóng “Vietnam Today”, nhưng ngoài đời, cô sống khá kín tiếng và ít chia sẻ về đời tư (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hiện tại, BTV Huyền Trần đã có hơn 3 năm công tác tại VTV. Trên mạng xã hội, cô giữ phong cách sống khá kín tiếng, ít chia sẻ hình ảnh về đời tư và cuộc sống cá nhân.

Phong cách chuyên nghiệp, giọng đọc chuẩn và sự tự tin đã giúp Huyền Trần nhanh chóng trở thành một trong những BTV nữ được yêu thích trên Vietnam Today.

BTV Lê Khánh Minh: Thạc sĩ, giọng đọc ấm và truyền cảm hứng học tiếng Anh

Lê Khánh Minh là một trong những BTV được giao dẫn bản tin thời sự của kênh Vietnam Today. Ngay khi lên sóng, anh đã gây ấn tượng với khán giả nhờ giọng đọc ấm, dứt khoát và cách phát âm (accent) chuẩn, khiến nhiều người phải tìm kiếm thông tin về nam BTV trên mạng xã hội.

BTV Lê Khánh Minh, Thạc sĩ và giảng viên Học viện Ngoại giao, gây ấn tượng với giọng đọc ấm và chuẩn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh là Thạc sĩ, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng tại khoa Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao. Lê Khánh Minh sở hữu IELTS 8.0, là gương mặt quen thuộc với những người yêu thích và học tập tiếng Anh.

Bên cạnh công việc dẫn chương trình, anh còn truyền cảm hứng và chia sẻ kinh nghiệm để mọi người rèn luyện và nâng cao trình độ ngoại ngữ hiệu quả.

Ngoài ra, BTV Khánh Minh cũng đảm nhận vai trò giám khảo tại các cuộc thi về ngoại ngữ, góp phần đào tạo và truyền lửa cho thế hệ học sinh, sinh viên yêu thích tiếng Anh và truyền thông đối ngoại.

Phong thái chuyên nghiệp, giọng đọc chuẩn và sự tận tâm trong công việc giúp anh nhanh chóng trở thành một trong những BTV được khán giả yêu mến tại Vietnam Today.