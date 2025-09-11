BTV Sơn Lâm thay NSND Xuân Bắc dẫn chương trình "Vua tiếng Việt" trên VTV

Mới đây, VTV3 thông báo NSND Xuân Bắc không dẫn chương trình Vua tiếng Việt mùa thứ 5.

"Suốt 4 mùa qua, MC Xuân Bắc đã để lại dấu ấn sâu đậm với lối dẫn dí dỏm, thông minh và đầy duyên dáng, góp phần làm nên thành công rực rỡ của chương trình. Mùa 5 của Vua tiếng Việt sẽ tiếp tục hành trình ấy cùng một gương mặt mới toanh ở vị trí MC", fanpage VTV3 chia sẻ.

BTV Sơn Lâm sẽ thay NSND Xuân Bắc dẫn chương trình "Vua tiếng Việt" trên VTV (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, BTV Sơn Lâm sẽ là người thay thế MC Xuân Bắc dẫn chương trình Vua tiếng Việt mùa 5. Chia sẻ về cảm xúc khi dẫn dắt chương trình, Sơn Lâm cho biết, anh vui nhưng cũng hơi run khi nhận nhiệm vụ mới này.

“Nói thật là lúc nhận được lời mời tham gia chương trình, tôi sung sướng rụng rời nhưng cũng khá run. Sung sướng vì không phải ai cũng có cơ hội đứng trên một sân khấu vốn đã được khán giả yêu mến.

Còn run là bởi sau 4 mùa, với khán giả, hình ảnh của NSND Xuân Bắc đã trở thành “chuẩn mực” khó thay thế ở vị trí người dẫn chương trình", Sơn Lâm nói.

Sơn Lâm cho biết thêm, anh thấy mình may mắn nhưng có chút áp lực vì phải đối diện với chuẩn mực cao mà NSND Xuân Bắc đã đặt ra.

"Nhưng may mắn là tôi được bước vào một sân khấu đã có sẵn tình yêu lớn từ khán giả và được mở đường bởi một nghệ sĩ mà tôi rất yêu mến", anh bộc bạch.

Sơn Lâm tin rằng, anh sẽ biến áp lực thành động lực để chỉn chu hơn với từng câu dẫn, từng luật chơi, từng phản ứng trên sân khấu.

“Dù có cố gắng cỡ nào tôi cũng không thể là bản sao của anh Xuân Bắc, nhưng tôi có thể là Sơn Lâm phiên bản tốt nhất...", Sơn Lâm khẳng định.

BTV Sơn Lâm tên thật là Dương Sơn Lâm (SN 1989). Với hơn 15 năm gắn bó cùng các chương trình trên sóng VTV, Sơn Lâm là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình, từng tạo dấu ấn qua các chương trình như: Điểm tuần - Chuyện nóng của Chuyển động 24h, Việc tử tế và nhiều chương trình nghệ thuật chính luận khác.