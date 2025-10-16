Harijanto Setiawan: “Cái đẹp, khi được nuôi dưỡng bằng lòng chân thành, sẽ không bao giờ tàn”

“The Quintessence of Bloom - Tinh tuyển phương hoa” là triển lãm nghệ thuật đặc quyền do VPBank tổ chức, chỉ mở cửa cho những khách hàng cao cấp được mời riêng của VPBank.

Đối lập với cuộc sống sôi động bên ngoài, The Quintessence of Bloom đậm chất thơ và giàu cảm xúc, nơi ánh sáng tinh tế hòa quyện cùng tác phẩm hoa được sắp đặt công phu, tỏa hương thơm thanh khiết. Trung tâm của bữa tiệc thị giác ấy là tác phẩm The Infinity Garden - Khu vườn vô cực của Harijanto Setiawan - tác phẩm hoa sắp đặt mang đậm dấu ấn kiến trúc và mỹ cảm đương đại.

The Infinity Garden - Khu vườn vô cực của Harijanto Setiawan.

Harijanto Setiawan không chỉ là một nhà thiết kế hoa. Ông là biểu tượng sống của nghệ thuật cắm hoa đương đại, người đã đưa phong cách Haribana - sự giao thoa tinh tế giữa Ikebana Nhật Bản và thiết kế kiến trúc - lên tầm cao thế giới.

Với hàng loạt giải thưởng danh giá, trong đó có danh hiệu Nhà thiết kế của năm từ Tổng thống Singapore, tên tuổi ông là niềm cảm hứng cho những người yêu hoa trên toàn cầu. Khu vườn vô cực chính là tác phẩm độc bản Harijanto đã sáng tác riêng cho Tinh tuyển phương hoa và những người yêu nghệ thuật Việt Nam.

Harijanto Setiawan là bậc thầy thiết kế hoa thế giới.

Ông Harijanto Setiawan có thể chia sẻ thêm gì về tác phẩm “The Infinity Garden - Khu vườn vô cực”?

- Tôi tin những cuộc gặp gỡ trong nghệ thuật là do duyên lành. Khi bà Phượng Krystine Nguyễn từ LitiFlorist (giám tuyển của triển lãm) liên hệ với tôi chia sẻ về những ý tưởng VPBank muốn làm với The Quintessence of Bloom, tôi lập tức cảm thấy đồng điệu.

Ngân hàng này không chỉ nói về tài chính hay tài sản, mà còn truyền tải một triết lý sống - nơi phong cách, sự tinh tế và những giá trị bền vững của con người được tôn vinh. Tôi nghĩ, đó cũng chính là điều tôi luôn kiếm tìm trong nghệ thuật. The Infinity Garden được hình thành như một ngôn ngữ chung, nơi hoa, ánh sáng và cảm xúc hòa quyện để kể câu chuyện về vẻ đẹp trường tồn.

The Infinity Garden lấy cảm hứng từ vòng xoáy vô cực.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ vòng xoắn ốc vô cực - biểu tượng của sự sống, của hành trình tinh lọc để tìm đến giá trị chân thật. Thành phẩm là sự kết tinh của nhiều loại hoa quý hiếm được tuyển chọn trên khắp thế giới, tiêu biểu như Gloriosa Superba - loài hoa có hình dáng như bàn tay vươn lên, tượng trưng cho khát vọng sống. Và Clematis - loài hoa tím mong manh nhưng kiêu kỳ, biểu trưng cho sự lãng mạn và tri thức.

Sự kết hợp giữa những loài hoa mạnh mẽ và mềm mại tạo nên một tổng thể vừa hài hòa vừa đối lập. Tôi dùng ánh sáng LED, laser và khói để tạo nên một hiệu ứng thị giác như đang chìm đắm trong một dải ngân hà, một giấc mơ nơi hoa và công nghệ cùng tồn tại.

Tôi muốn mọi người khi bước vào khu vườn ấy không chỉ nhìn thấy hoa, mà cảm nhận được năng lượng của nó. Mỗi màu sắc, mỗi ánh sáng tượng trưng cho một tâm trạng của con người. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, nên tôi muốn tác phẩm nhắc mọi người tận hưởng từng khoảnh khắc - dù chỉ là một cánh hoa đang nở.

The Infinity Garden sử dụng nhiều loài hoa quý hiếm đến từ nhiều quốc gia. Việc bảo quản và vận chuyển có phải là một thử thách lớn?

- Đúng vậy, để hoàn thiện The Infinity Garden, chúng tôi đã phải làm việc gần như liên tục suốt nhiều tuần. Các loại hoa được tinh tuyển từ khắp nơi trên thế giới rồi vận chuyển về Việt Nam trong điều kiện kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm nghiêm ngặt để đảm bảo độ tươi.

Tác phẩm là sự kết tinh của nhiều loại hoa quý hiếm.

Khi đến Việt Nam, đội ngũ của tôi tiếp tục xử lý từng bông hoa bằng dung dịch dưỡng chuyên biệt, sau đó cắm thử nghiệm để kiểm tra phản ứng của chúng với khí hậu nhiệt đới. Chúng tôi thậm chí phải thử ánh sáng nhiều lần để màu sắc hoa không bị cháy khi kết hợp với hệ thống đèn LED.

Tôi thường nói vui rằng một tác phẩm hoa tươi quy mô lớn giống như một công trình kiến trúc sống động. Nó không thể sai lệch dù chỉ một chi tiết nhỏ, vì mỗi cành hoa đều có “linh khí” riêng. Và điều khiến tôi xúc động nhất là dù phải trải qua hàng nghìn cây số và nhiều ngày di chuyển, những bông hoa ấy vẫn nở đúng lúc, như thể chúng cũng hiểu rằng mình đang góp mặt trong một hành trình đặc biệt.

Điều gì quan trọng nhất khi sáng tạo cùng hoa?

- Đó là cảm xúc. Hoa không chỉ là vật thể, chúng mang năng lượng, ký ức và cảm xúc. Nếu bạn đặt quá nhiều giận dữ vào hoa, bạn sẽ không thể tạo ra một tác phẩm đẹp. Hoa cảm nhận được năng lượng của bạn. Trước khi khiến người khác hạnh phúc bằng hoa, bạn phải hạnh phúc trước.

Harijanto Setiawan có quan niệm thay vì tìm cách cắm hoa, các nghệ nhân nên học cách yêu hoa.

Với các học trò của mình, tôi không muốn dạy họ cách cắm hoa; tôi muốn dạy họ cách yêu hoa. Kỹ thuật có thể học trong vài tháng, nhưng cảm xúc thì cần cả đời. Tôi luôn nói với sinh viên: “Đừng cố trở thành người giỏi nhất, hãy trở thành người chân thành nhất”.

Ông nhận thấy tác phẩm của mình được những người yêu nghệ thuật tại Việt Nam đón nhận ra sao?

- Đây là một sự kiện tinh tuyển, được tổ chức riêng cho các khách hàng VPBank Private. Chính vì thế, tôi cảm thấy hạnh phúc khi The Infinity Garden được đón nhận đầy trân trọng.

Tôi đã có dịp trò chuyện cùng một số khách mời và thật bất ngờ khi họ chia sẻ những góc nhìn và diễn giải rất riêng và sâu sắc về The Infinity Garden. Điều đó khiến tôi biết rằng sáng tạo của mình đã chạm đến trái tim người yêu nghệ thuật Việt Nam.

Nếu phải tóm gọn triết lý sống và sáng tạo của mình trong một câu, ông sẽ nói gì?



- Cái đẹp, khi được nuôi dưỡng bằng lòng chân thành, sẽ không bao giờ tàn.