Ra mắt năm 1986, Tây du ký nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc. Bên cạnh dàn diễn viên chính trong vai 4 thầy trò Đường Tăng, các nhân vật nữ cũng góp phần quan trọng làm nên sức hút của tác phẩm.

Đến nay, truyền thông Trung Quốc vẫn đánh giá dàn mỹ nhân của Tây du ký sở hữu nhan sắc nổi bật và có nhiều ngã rẽ đáng chú ý sau thành công của bộ phim. Trong đó, Khâu Bội Ninh - người vào vai Hằng Nga - là trường hợp đặc biệt khi đây cũng là vai diễn duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của bà.

Khâu Bội Ninh vào vai Hằng Nga trong "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Không chỉ gây ấn tượng với hình tượng tiên nữ trên màn ảnh, Khâu Bội Ninh còn là người đa tài khi từng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như múa, diễn xuất, kinh doanh và thiện nguyện. Ở độ tuổi ngoài 60, bà vẫn giữ được phong thái trẻ trung và khí chất điềm tĩnh.

Sinh năm 1958 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Khâu Bội Ninh xuất thân trong một gia đình danh giá. Bà theo học khoa vũ đạo tại Học viện Nghệ thuật Trung ương Trung Quốc, sau đó trở thành diễn viên của một đoàn ca múa.

Năm 1983, khi làm thư ký trường quay cho dự án Hồng lâu mộng, bà lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Dương Khiết nhờ ngoại hình và năng khiếu nghệ thuật. Sau đó, bà được mời đảm nhận vai Hằng Nga trong Tây du ký.

Thời điểm nhận vai, Khâu Bội Ninh 28 tuổi. Dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh với rất ít lời thoại, bà vẫn để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả.

Khâu Bội Ninh - Hằng Nga đẹp nhất màn ảnh (Video: YouTube).

Vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao cùng khí chất thoát tục giúp Khâu Bội Ninh khắc họa thành công hình tượng Hằng Nga - tiên nữ nổi tiếng trong truyền thuyết Trung Hoa. Xuất thân từ múa cũng giúp từng cử chỉ, động tác của bà trở nên uyển chuyển, góp phần tạo nên hình ảnh kinh điển trên màn ảnh.

Sau thành công của Tây du ký, thay vì tiếp tục theo đuổi diễn xuất, Khâu Bội Ninh quyết định rẽ hướng sang kinh doanh. Từ đó, bà duy trì cuộc sống kín tiếng.

Theo truyền thông Trung Quốc, bà hiện là một trong những nghệ sĩ có tiềm lực tài chính mạnh nhất đoàn phim Tây du ký. Khâu Bội Ninh điều hành một doanh nghiệp với doanh thu hàng trăm triệu NDT mỗi năm.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, bà còn tích cực tham gia công tác thiện nguyện. Trong nhiều năm, nữ doanh nhân đã xây dựng hơn 100 trường tiểu học, góp phần giúp hàng trăm nghìn trẻ em có cơ hội đến trường.

Khâu Bội Ninh chỉ đóng một vai duy nhất trong sự nghiệp, Hằng Nga trong "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Về đời tư, Khâu Bội Ninh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cuộc hôn nhân đầu tiên được gia đình sắp đặt và không có nhiều sự gắn kết, dẫn đến chia tay sau thời gian chung sống.

Chia sẻ về giai đoạn này, bà từng nói: “Khi đó, tôi cũng cô đơn như Hằng Nga trên cung trăng, không có ai bầu bạn. Nhưng chính điều đó giúp tôi tập trung cho sự nghiệp và hoạt động thiện nguyện”.

Sau này, bà tái hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa và có 1 con trai. Để bảo vệ cuộc sống riêng tư, Khâu Bội Ninh hiếm khi chia sẻ hình ảnh gia đình trước công chúng.

Hiện, bà chủ yếu sinh sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng trở về Bắc Kinh thăm bạn bè. Dù đã rời xa màn ảnh nhiều năm, hình tượng Hằng Nga do Khâu Bội Ninh thể hiện vẫn được xem là một trong những phiên bản kinh điển, khó thay thế trong lòng khán giả.