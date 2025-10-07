Hai công ty nước ngoài báo cáo về "Hãy để tôi tỏa sáng" có “đường lưỡi bò”

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Quyết định này được ban hành trong bối cảnh phim Hãy để tôi tỏa sáng (tên tiếng Anh: Love’s Ambition), có sự tham gia của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình, bị phát hiện chứa hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh bản đồ được cho chứa "đường lưỡi bò" xuất hiện ở tập 16 của phim "Hãy để tôi tỏa sáng" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết, việc lập đoàn kiểm tra không xuất phát trực tiếp từ sau vụ việc của bộ phim trên, mà nằm trong kế hoạch năm 2025 của Bộ đã đề ra từ trước.

Tuy nhiên, các nội dung liên quan đến Hãy để tôi tỏa sáng sẽ được rà soát kỹ trong quá trình làm việc.

Ông Đặng Trần Cường cũng thông tin thêm: “Hai công ty nước ngoài gồm Tencent Holdings Limited và Image Future Investment (HK) Limited đã gửi báo cáo tới Cục Điện ảnh, giải trình về việc phổ biến bộ phim có chứa hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp trên nền tảng trực tuyến tại Việt Nam”.

Theo người đứng đầu Cục Điện ảnh, cả hai đơn vị nói trên đã tạm dừng việc phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam từ tối 5/10 để rà soát nội dung.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính (Ảnh: Vieon).

Trước đó, Cục đã có văn bản yêu cầu các công ty liên quan báo cáo, cung cấp thông tin và tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện theo quy định của Luật Điện ảnh và Nghị định 131.

“Để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về điện ảnh tại Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị Công ty Tencent Holdings Limited, Công ty Image Future Investment (HK) Limited: Tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng”, thông báo trên cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Hiện, Cục Điện ảnh chưa nhận được hồ sơ đăng ký phân loại phim phổ biến trên mạng của Tencent cũng như bất kỳ đơn vị liên kết nào (bao gồm Image Future Investment).

Lãnh đạo Cục cũng cho biết, 2 công ty giải trình rằng trụ sở không đặt tại Việt Nam và thời gian vừa qua họ đang trong kỳ nghỉ lễ, nên việc gửi báo cáo bị chậm trễ.

Phim Hãy để tôi tỏa sáng (do Trung Quốc sản xuất) gây bức xúc trong dư luận Việt Nam những ngày qua khi xuất hiện hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào sáng 3/10, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết, Cục đã nắm được vụ việc và ban hành công văn yêu cầu các bên liên quan báo cáo, giải trình việc ban hành, phổ biến bộ phim nêu trên.

Đến 16h40 ngày 3/10, Cục Điện ảnh cho biết đã tiếp nhận báo cáo và bản giải trình từ 4 công ty liên quan.

Theo thông tin từ các đơn vị này, bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng hiện đã bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi các nền tảng chiếu phim trực tuyến trong nước.

Cục Điện ảnh cũng khẳng định rằng, việc tuân thủ pháp luật Việt Nam là điều kiện tiên quyết để bảo đảm môi trường phát hành và phổ biến phim lành mạnh, đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ chủ quyền quốc gia trước những nội dung sai lệch, vi phạm.

Phía Cục Điện ảnh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và tiến hành các bước xử lý theo đúng quy định pháp luật.