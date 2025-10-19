Gia tộc Anh Tài công bố sơ đồ và giờ mở bán vé show “Tôi! Người Việt Nam”

Theo thông tin từ ban tổ chức, vé chương trình Tôi! Người Việt Nam sẽ được mở bán chính thức vào 20h ngày 20/10 trên nền tảng Ticketbox. Mỗi tấm vé khán giả mua sẽ là món quà thiết thực được gửi tới đồng bào vùng bão lũ.

Tôi! Người Việt Nam không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tình đoàn kết, nhân ái và lòng tự hào dân tộc. Trong đó, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối yêu thương giữa những trái tim Việt Nam.

Chương trình nhấn mạnh tinh thần tương thân tương ái, khi toàn bộ doanh thu từ việc bán vé (sau khi trừ thuế và chi phí quản lý), cùng với sự đóng góp từ các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành, sẽ được chuyển tới bà con vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương trình "Tôi! Người Việt Nam" quy tụ 25 nghệ sĩ nổi tiếng (Ảnh: Ban tổ chức).

Tôi! Người Việt Nam là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 "anh tài", những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, ca sĩ Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.

Tất cả nghệ sĩ tham gia đều không nhận cát-xê để gửi trọn tình cảm đến người dân chịu tổn thất do bão lũ.

Chương trình được báo Dân trí bảo trợ truyền thông. Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai các dự án nhân ái, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng thông qua chương trình đặc biệt này.

Hiện tại, nhiều thành viên trong Gia tộc Anh Tài như MC Anh Tuấn, Rapper Đinh Tiến Đạt, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp… đã lan tỏa thông tin về chương trình “Tôi! Người Việt Nam” tới cộng đồng người hâm mộ và nhận được sự quan tâm nồng nhiệt.

Những bình luận của khán giả trên mạng xã hội không chỉ thể hiện sự háo hức mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, đúng như mục đích cao đẹp của đêm nhạc.

Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ trước hành động kịp thời của Gia tộc Anh Tài vì tình nghĩa đồng bào.

Một số bình luận nổi bật: "Xúc động quá, cảm ơn mọi người đã cùng nhau lan tỏa yêu thương", "Tên của các khu vực dành cho khán giả trên sơ đồ rất ý nghĩa, như lời động viên những người đang gặp khó khăn”, “Vừa xem ca nhạc, vừa làm từ thiện, còn gì tuyệt vời hơn”...

Sơ đồ vé chương trình "Tôi! Người Việt Nam" (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình Tôi! Người Việt Nam diễn ra vào 20h30 ngày 29/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TPHCM).

Sơ đồ vé được chia thành 7 khu vực chính, với 6 mức giá khác nhau, từ 800.000 đồng đến 3,4 triệu đồng.