Hà Anh Tuấn tuổi 42 "trẻ hóa" âm nhạc cùng các ca sĩ Gen Z

Hà Anh Tuấn trình diễn cùng Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng, Grey D (Video: Mai Châm).

Tại đêm nhạc Forestival 2026 diễn ra tối 30/5 ở Ninh Bình, Hà Anh Tuấn không chỉ mang đến các bản hit quen thuộc mà còn tạo điểm nhấn khi kết hợp cùng 3 nghệ sĩ trẻ, thể hiện các ca khúc thịnh hành như Có hẹn với thanh xuân (Grey D), Có ai thương em như anh (Bùi Công Nam), Phép màu (Nguyễn Hùng)...

Hà Anh Tuấn (SN 1984) đại diện cho lớp nghệ sĩ trưởng thành, giàu trải nghiệm sân khấu với gần 20 năm hoạt động, trong khi Nguyễn Hùng, Bùi Công Nam và Grey D lại là những gương mặt đang được khán giả trẻ yêu thích nhờ màu sắc âm nhạc hiện đại, gần gũi.

Trên sân khấu, Hà Anh Tuấn xuất hiện với hình ảnh năng động, liên tục tương tác cùng các đàn em. Nam ca sĩ thoải mái hát, trò chuyện và tung hứng cùng các nghệ sĩ trẻ.

Khán giả đặc biệt thích thú khi Hà Anh Tuấn cùng Grey D (SN 2000) thể hiện những giai điệu mang âm hưởng pop - R&B đương đại. Trong khi đó, sự kết hợp với Bùi Công Nam (SN 1994) mang đến bầu không khí gần gũi, giàu cảm xúc với những lời tình ca da diết.

Và Hà Anh Tuấn cùng với Nguyễn Hùng - giọng ca sinh năm 1999 đang nhận được nhiều chú ý thời gian gần đây - cũng tạo thêm màu sắc mới cho tiết mục.

Sự kết hợp với các nghệ sĩ trẻ tạo nên khác biệt trong phần trình diễn của Hà Anh Tuấn tại Forestival năm nay. Không còn hình ảnh một "quý ông ballad" quen thuộc, nam ca sĩ cho thấy sự linh hoạt khi đứng cạnh những nghệ sĩ kém mình hơn 1 thập kỷ, thậm chí gần 2 thập kỷ tuổi đời.

Khoảnh khắc bốn nghệ sĩ cùng hòa giọng giữa không gian Quảng trường Bình Minh cũng trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của Forestival 2026 - đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau nhưng vẫn tạo được sự kết nối với hàng vạn khán giả.

Cũng trong đêm nhạc, hàng vạn khán giả tại Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình) đã chào đón màn trình diễn của các ca sĩ, rapper: Đen, Binz, HIEUTHUHAI, Vũ Cát Tường, Phùng Khánh Linh... tạo nên bầu không khí sôi động giữa không gian di sản Tràng An - Bái Đính.

Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, chương trình chính thức mở màn bằng những tiết mục kết hợp giữa âm nhạc, hiệu ứng thị giác và câu chuyện về "Chiến binh Bình Minh" - hình tượng được lấy cảm hứng từ bộ hài cốt người cổ có niên đại khoảng 12.000 năm được phát hiện tại Tràng An.

Không gian sân khấu rộng lớn được phủ kín bởi hệ thống màn hình LED, ánh sáng và hiệu ứng laser. Tiếng hò reo liên tục vang lên mỗi khi tên các nghệ sĩ xuất hiện trên màn hình chính.

Rapper Đen mở màn, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Ngay khi những giai điệu quen thuộc của Mang tiền về cho mẹ vang lên, hàng vạn khán giả đã hòa giọng cùng anh.

Ở phần biểu diễn của HIEUTHUHAI, khu vực phía trước sân khấu trở nên sôi động hơn khi nhiều khán giả đồng loạt đứng dậy, hát theo và nhún nhảy theo nhạc. Nam rapper trình diễn loạt ca khúc mang màu sắc hiện đại, trong đó có bản hit Người im lặng gặp người hay nói.

Binz mang đến phong cách trình diễn đậm chất hip hop. Nam rapper cùng với vũ đoàn thể hiện bản rap Bigcity boy, tương tác với khán giả, tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ.

Sau những tiết mục sôi động, Binz đưa khán giả vào không gian trầm lắng hơn với Sao cũng được và Ok. Trên nền guitar mộc, những câu rap mang màu sắc tự sự tạo nên sự tương phản thú vị với không khí cuồng nhiệt trước đó của đêm nhạc.

Trong khi đó, Vũ Cát Tường mang đến khoảng lặng giàu cảm xúc với những ca khúc quen thuộc như Từng là. Giọng hát nội lực cùng lối trình diễn giàu cảm xúc giúp nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu.

Đặc biệt, ca sĩ còn gửi tặng khán giả một sáng tác hoàn toàn mới, chưa từng ra mắt hay phát hành trên nền tảng số, thậm chí là chưa được đặt tên.

Phùng Khánh Linh xuất hiện với phong cách phóng khoáng, mang đậm dấu ấn cá nhân. Với ca khúc Giả vờ, nữ ca sĩ mang đến một mảng màu nhẹ nhàng giữa đêm nhạc.

Ngoài những nghệ sĩ tên tuổi, chương trình còn dành không gian cho các gương mặt trẻ như Uprize, Lezii và 2Pillz. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ thuộc thế hệ mới giúp chương trình mở rộng màu sắc âm nhạc, từ pop, R&B đến rap và electronic. Những phần trình diễn giàu năng lượng của họ nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo khán giả trẻ có mặt tại đêm nhạc.

Trong suốt nhiều giờ diễn ra chương trình, những màn đồng ca, tiếng cổ vũ từ khán đài cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng quy mô lớn tạo nên bầu không khí sôi động tại Quảng trường Bình Minh. Ở nhiều tiết mục, hàng nghìn khán giả đồng loạt bật đèn điện thoại, tạo thành những dải ánh sáng trải dài khắp khu vực sân khấu.