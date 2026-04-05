Hà Anh Tuấn nói về nghệ sĩ Việt: "Luôn tự hào khi nói mình đến từ Việt Nam"

Lễ hội âm nhạc và sáng tạo Forestival 2026 với chủ đề Chiến binh bình minh dự kiến diễn ra ngày 30/5 tại Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình). Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ ở các thế hệ, từ những tên tuổi quen thuộc đến các nghệ sĩ trẻ.

Danh sách gồm: Hà Anh Tuấn, Đen, Binz, HIEUTHUHAI, Vũ Cát Tường, Bùi Công Nam, Grey D, Phùng Khánh Linh cùng một số nghệ sĩ và nhóm nhạc khác như MAYDAYs, UPRIZE, LEZII và 2pillz.

Hà Anh Tuấn góp mặt tại lễ hội âm nhạc Forestival 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ về dàn nghệ sĩ tham gia, Hà Anh Tuấn cho biết mỗi người mang một màu sắc riêng, không trùng lặp: “Toàn bộ dàn nghệ sĩ có ai giống ai đâu”.

Nam ca sĩ cũng nhấn mạnh điểm chung của các nghệ sĩ là cùng làm nghề và thể hiện âm nhạc bằng tiếng Việt: "Tất cả giống nhau ở chỗ đều là nghệ sĩ Việt Nam, hát bằng tiếng Việt và tự hào về giọng nói của mình. Khi được hỏi đến từ đâu, tôi nói mình đến từ Việt Nam".

Rappr Đen nói đến với Forestival 2026, anh không chỉ được nghe nhạc, được biểu diễn mà còn được lắng nghe, học hỏi và trải nghiệm quá trình bảo vệ, chăm sóc thiên nhiên, cây rừng cùng đội ngũ. Một chuyến đi biểu diễn mà anh tin sẽ được nhận về vô vàn những tri thức.

Sân khấu chương trình do Cao Trung Hiếu đảm nhận vai trò dàn dựng. Ban tổ chức cho biết, đêm nhạc được xây dựng theo hướng kết hợp giữa âm nhạc và các yếu tố trình diễn như ánh sáng, sân khấu và hiệu ứng thị giác.

Quảng trường Bình Minh là khu vực có quy mô lớn, đáp ứng khả năng tổ chức sự kiện ngoài trời với lượng khán giả đông. Không gian tổ chức nằm trong khu vực có cảnh quan đặc trưng của Ninh Bình, được kỳ vọng tạo thêm trải nghiệm cho người tham dự.

Đen Vâu chia sẻ tại buổi công bố dự án (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh chương trình biểu diễn, Forestival 2026 còn bao gồm một số hoạt động đi kèm như Trại Sáng tạo (Creative Camp) và chương trình trồng rừng. Ban tổ chức cho biết các hoạt động này hướng tới việc kết hợp yếu tố nghệ thuật với các nội dung về môi trường và cộng đồng.

Cụ thể, chương trình trồng rừng dự kiến được triển khai tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Hoạt động tập trung vào việc trồng các loại cây bản địa như vàng nước, sung, tre gai và tràm nước, nhằm góp phần cải thiện sinh cảnh tự nhiên.

Theo ban tổ chức, các loại cây này có vai trò trong việc cung cấp nguồn thức ăn cho Voọc mông trắng, một loài linh trưởng quý hiếm tại Việt Nam.

Trước đó, Forestival 2025 từng được tổ chức tại Ninh Bình, thu hút lượng lớn du khách trong khuôn khổ Tuần lễ du lịch địa phương. Ban tổ chức cho biết chương trình năm 2025 cũng triển khai hoạt động trồng rừng với khoảng 1.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Cúc Phương.