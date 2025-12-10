Hà Anh Tuấn đưa phim tài liệu ra rạp, nói gì về doanh thu?

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra hồi tháng 11, bộ phim Chân trời rực rỡ được trao giải thưởng của Ban giám khảo ở hạng mục Phim tài liệu. Phim cũng nằm trong danh sách đề cử giải Bông sen cho Phim tài liệu xuất sắc nhất và Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất.

Sau dấu mốc này, Hà Anh Tuấn và các cộng sự quyết định đưa phim ra rạp. Nam ca sĩ cho biết, với anh, bộ phim không chỉ là bản lưu giữ về live concert, mà còn là "lời mời công chúng cùng soi chiếu lại văn hóa, con người và cội nguồn".

Hà Anh Tuấn tại buổi ra mắt phim (Ảnh: Ban tổ chức).

Việc lựa chọn đưa một phim tài liệu độc lập ra rạp thể hiện mong muốn mở rộng cuộc đối thoại về bản sắc Việt đến nhiều tầng khán giả. Bên cạnh những người yêu mến âm nhạc Hà Anh Tuấn, ê-kíp còn kỳ vọng tiếp cận nhóm khán giả trẻ quan tâm tới các sản phẩm văn hóa có chiều sâu.

Khi được hỏi về doanh thu, Hà Anh Tuấn nói vui: "Tôi nghĩ phim của mình sẽ vào top những bộ phim thê thảm nhất của năm về mặt doanh thu".

Nam ca sĩ cho rằng, trong điện ảnh, có những tác phẩm chỉ đơn giản là kể lại những điều nhìn thấy và cảm nhận. Có người thích và có người không thích nhưng điều đó không nói lên được phim hay hay dở.

Cảnh trong phim "Chân trời rực rỡ" (Ảnh: Ban tổ chức).

Năm 2023, live concert “Chân trời rực rỡ” tại Ninh Bình gây sốt khi ca sĩ Hà Anh Tuấn đưa nghệ thuật hát xẩm trở lại trước hơn 20.000 khán giả tại sân khấu giữa lòng Cố đô Hoa Lư, đồng thời kết nối âm nhạc Việt với tinh thần thiền - triết của huyền thoại Kitaro (Nhật Bản).

Từ khởi nguồn đầy cảm xúc ấy, đạo diễn Lan Nguyên đã nảy sinh ý tưởng thực hiện bộ phim tài liệu cùng tên để lưu giữ âm nhạc và những câu chuyện về cội nguồn, sự trở về.

Ê-kíp dành hơn hai năm rong ruổi ở Ninh Bình để gom góp chất liệu, từ Vân Long, Mã Yên đến Tam Cốc, đền Thái Vi, chùa Bái Đính… Phim được chăm chút từng chi tiết, dẫn dắt khán giả bước vào câu chuyện về tình yêu quê hương, đất nước, được kể lại qua âm nhạc và những ý niệm mới lạ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của những nhân vật từ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly cũng mang đến lớp cảm xúc chân thật. Hà Anh Tuấn cho biết, toàn bộ doanh thu bán vé (thuộc phần doanh thu từ phía đơn vị sản xuất) sẽ dành tặng cho chương trình này.

"Nếu phim có doanh thu thê thảm quá thì chúng tôi sẽ góp tiền vào tặng cho Như chưa hề có cuộc chia ly và "nói dối" là phim bán được rất nhiều vé. Cuộc đời có rất nhiều cách để tạo niềm vui", Hà Anh Tuấn hài hước nói.

Phim tài liệu Chân trời rực rỡ sẽ ra rạp từ 12/12.