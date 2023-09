Giữa nguy cơ tan rã, nhóm Blackpink lập kỷ lục mới

Theo Naver, Blackpink đã trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có 4 video đạt trên 1,5 tỷ lượt người xem trên kênh YouTube. Thành tích này còn tốt hơn nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc nữ xứ Hàn đang sở hữu 4 video clip có hơn 1,5 tỷ lượt xem trên kênh YouTube gồm DDU-DU DDU-DU (2,1 tỷ lượt xem), Kill This Love (1,8 tỷ lượt xem), BOOMBAYAH (1,6 tỷ lượt xem) và How You Like That Dance Performance (1,5 tỷ lượt xem).

Trong đó, 2 video DU DDU-DU và Kill This Love đang giữ kỷ lục video được xem nhiều nhất của một nhóm nhạc Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) trên YouTube.

Blackpink đang sở hữu 4 video clip đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem trên YouTube (Ảnh: YG).

Blackpink là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập từ năm 20216 và quản lý bởi công ty YG Entertainment. Nhóm bao gồm 4 thành viên nữ gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa.

Trong 7 năm hoạt động nghệ thuật, nhóm trình làng 2 album và thực hiện 2 chuyến lưu diễn toàn cầu. Nhóm hiện sở hữu nhiều thành tích đáng nể trong lĩnh vực âm nhạc và dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang.

Chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên Born Pink của nhóm vừa kết thúc trong tháng 9 và đạt doanh thu hơn 265 triệu USD, đưa họ trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu lưu diễn cao nhất thế giới hiện nay.

Hiện tại, truyền thông châu Á dành sự quan tâm đặc biệt tới việc gia hạn hợp đồng giữa Blackpink và công ty chủ quản YG Entertainment. Theo một số nguồn tin của truyền thông Hàn Quốc, chỉ có 1 thành viên, Rosé, đồng ý gia hạn hợp đồng với YG Entertainment.

Video clip "How You Like That Dance Performance" của Blackpink (Video: YG Entertainment).

Lisa nhận được nhiều lời mời cộng tác từ Mỹ, Thái Lan và Trung Quốc. Trong khi đó, Jisoo và Jennie dự định thành lập công ty riêng, tự quản lý hoạt động nghệ thuật.

Những thông tin trên khiến cộng đồng người hâm mộ Blackpink lo lắng. Tuy nhiên, YG Entertainment chỉ trả lời: "Mọi chuyện đang trong quá trình thảo luận".

Rosé đang có mặt tại Pháp để tham dự Tuần lễ thời trang Paris (Pháp). Cô gây chú ý khi lộ diện ngọt ngào tại show diễn của Saint Laurent. Nữ thần tượng xứ Hàn vui vẻ trò chuyện với các đồng nghiệp và tạo dáng trước ống kính phóng viên.

Jisoo xuất hiện trong show diễn của Dior tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp), ngày 26/9 (Ảnh: News).

"Chị cả" của nhóm Jisoo cũng là tâm điểm trong show diễn của Dior thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris (Pháp), ngày 26/9. Người đẹp thay đổi phong cách kẹo ngọt quen thuộc bằng lối trang điểm cá tính với mắt khói, son màu nhạt và kiểu tóc ướt.

Trong khi đó, "em út" Lisa tất bật chuẩn bị cho 5 đêm diễn tại câu lạc bộ thoát y nổi tiếng tại Paris (Pháp). Bất chấp sự phản ứng của một bộ phận người hâm mộ, Lisa vẫn chăm chỉ tập luyện và "nhá" hàng clip hậu trường cho màn biểu diễn bùng nổ vào những ngày tới tại Pháp.

Được biết, chuyến đi lần này của Lisa sang Pháp không có nhân viên của tập đoàn giải trí YG Entertainment. Người tháp tùng cô trong chuyến đi là mẹ nữ ca sĩ.

Rosé tham dự Tuần lễ thời trang Paris (Pháp), ngày 26/9 (Ảnh: Instagram).

Rosé xuất hiện trên hàng ghế đầu tại show diễn của Saint Laurent ở Tuần lễ thời trang Paris, ngày 26/9 (Ảnh: Getty Images).

Rosé chụp ảnh cùng người mẫu Hailey Bieber và siêu mẫu Kate Moss (Ảnh: News).