Rộ tin 3 thành viên Blackpink từ chối gia hạn hợp đồng, công ty nói sao?

Thông tin về việc 4 thành viên của Blackpink gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản, YG Entertainment, tiếp tục là tâm điểm truyền thông và các mạng xã hội xứ Hàn. Những ngày qua, tin đồn về việc Lisa từ chối bản hợp đồng trị giá gần 40 triệu USD với YG Entertainment khiến khán giả hâm mộ lo lắng cho tương lai của Blackpink.

3 trong số 4 thành viên của Blackpink được cho là từ chối gia hạn hợp đồng với công ty quản lý YG Entertainment (Ảnh: News).

Về phía YG Entertainment, họ khẳng định những thông tin trên mạng không chính xác và việc gia hạn hợp đồng vẫn trong quá trình thảo luận.

Tuy nhiên, ngày 21/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, không chỉ Lisa, 2 thành viên còn lại trong nhóm là Jennie và Jisoo cũng không muốn gia hạn tiếp hợp đồng. Rosé là thành viên duy nhất của Blackpink chấp nhận các điều khoản của YG Entertainment và ở lại với công ty.

Việc 3 trong số 4 thành viên của Blackpink từ chối gia hạn hợp đồng với YG Entertainment đồng nghĩa với việc nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn không tránh khỏi việc tan rã.

Trước tin đồn 3 thành viên của Blackpink từ chối gia hạn hợp đồng, YG Entertainment đã lên tiếng phủ nhận và giải thích, mọi chuyện vẫn trong quá trình thảo luận.

Lisa nhận được nhiều lời mời hậu hĩnh từ công ty tại Mỹ, Trung Quốc và Thái Lan thời gian qua (Ảnh: Instagram).

Trên các diễn đàn, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của nhóm Blackpink. Một số ý kiến cho rằng, việc Blackpink thiếu vắng thành viên là điều khó tránh khỏi. Một số ủng hộ quyết định ra riêng của các cô gái dù họ thừa nhận rất buồn khi Blackpink giải tán.

Việc gia hạn hợp đồng của Blackpink đáng ra phải công bố từ tháng 8 vừa rồi nhưng đại diện của tập đoàn giải trí YG Entertainment đã thông báo lùi lịch công bố tới khi chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink kết thúc. Người hâm mộ lo lắng, việc trì hoãn công bố kết quả gia hạn hợp đồng là tín hiệu xấu cho tương lai nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ kim chi.

Nhiều khán giả thừa nhận, sự ra đi của Jennie là điều khiến họ sốc nhất. Nữ thần tượng sinh năm 1996 được xem là con cưng của YG Entertainment trong nhiều năm qua.

Trước khi ra mắt với tư cách thành viên Blackpink, cô đã được YG Entertainment giới thiệu trong video ca nhạc That XX của G-Dragon vào năm 2013. Jennie còn được góp giọng trong các ca khúc của những ngôi sao nổi tiếng như Special (Lee Hi), GG BE (Seungri) và Black (G-Dragon). Jennie cũng là thành viên đầu tiên của nhóm được ra mắt sản phẩm âm nhạc riêng.

Jennie là thành viên khiến fan sốc nhất nếu quyết định chia tay với YG Entertainment (Ảnh: YG).

Năm nay, Jennie nhận lời đóng bộ phim The Idol, tác phẩm truyền hình bị chê là tục tĩu, coi thường phụ nữ. Dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng Jennie lại thể hiện mờ nhạt trong tác phẩm, thu hút bởi những vũ điệu gợi cảm và những câu thoại nóng.

Sự góp mặt của Jennie trong dự án The Idol khiến nhiều fan của Blackpink không hài lòng vì cho rằng, cô đang phá bỏ hình tượng đẹp của một nữ thần tượng Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn).

Đáp lại, Jennie tâm sự, cô là một cô gái cá tính, thích thử thách trong những lĩnh vực mới. Cô tin rằng, việc góp mặt trong The Idol là một cách khám phá những khía cạnh mới của bản thân, dám bước qua vùng an toàn để làm mới chính mình.

Rosé được cho là thành viên duy nhất còn ở lại với tập đoàn giải trí YG Entertaiment (Ảnh: Instagram).

Với các khán giả yêu thích làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc), 4 thành viên của Blackpink được xem là "Gen 3" (thế hệ thứ ba) của Kpop. Họ chính thức ra mắt khán giả toàn cầu vào năm 2016 với 4 thành viên gồm Jennie, Jisoo, Rosé, Lisa dưới sự quản lý của YG Entertainment - 1 trong 3 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Blackpink dần chinh phục khán giả nhờ tài năng âm nhạc, phong cách riêng độc đáo. Nhóm đang sở hữu 5 ca khúc có lượt xem trên 1,2 tỷ view trên nền tảng YouTube. Họ được biểu diễn ở các sân khấu lớn, trong đó có Coachella - lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh cùng các ngôi sao hàng đầu thế giới.

4 cô gái của Blackpink còn là các biểu tượng thời trang hiện tại. Mỗi thành viên của nhóm đều đang làm gương mặt đại diện cho những thương hiệu thời trang, trang sức xa xỉ. Họ có cộng đồng người hâm mộ riêng khá đông đảo. Trong đó Lisa là thành viên có lượng khán giả lớn nhất, gần 98 triệu người theo dõi trên Instagram.

Các thành viên của Blackpink đều có kế hoạch riêng khi chuyến lưu diễn "Born Pink" kết thúc (Ảnh: Instagram).

Mới đây, họ đã kết thúc chuyến lưu diễn Born Pink, chuyến lưu diễn thứ 2 trong sự nghiệp. Với 66 đêm diễn kéo dài từ tháng 10 năm ngoái, Born Pink đã mang về khoản doanh thu 265 triệu USD, đưa Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu lưu diễn toàn cầu cao nhất thế giới và lập nhiều kỷ lục biểu diễn.

Chỉ trong vài ngày, tin đồn Lisa từ chối gia hạn hợp đồng với YG Entertainment đã ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của tập đoàn này. Giá cổ phiếu của YG đã sụt giảm từ tuần trước và ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư. Do vậy, giới chuyên môn nhận định, việc 3 thành viên trong nhóm muốn "dứt áo ra đi" có thể ảnh hưởng lớn tới tương lai của tập đoàn giải trí lớn xứ Hàn.

Ngay khi chuyến lưu diễn Born Pink kết thúc, các thành viên của Blackpink đã rục rịch với kế hoạch riêng. Lisa được mời trình diễn tại một câu lạc bộ thoát y nổi tiếng ở Paris, Pháp vào cuối tháng 9. Trong khi đó, chị cả Jisoo sẽ xuất hiện trong dự án điện ảnh Dr. Cheon and Lost Talisman dự kiến ra mắt vào ngày 27/9 tới.